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Ankara'da yarın bu yollar trafiğe kapalı
Ankara'da yarın bu yollar trafiğe kapalı
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Ankara Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, 28 Aralık Cumartesi günü düzenlenecek etkinlik nedeniyle sabah saat 07.00 itibarıyla bazı yollar trafiğe... 27.12.2024, Sputnik Türkiye
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Ankara Emniyet Müdürlüğü, Anadolu Meydanı’nda düzenlenecek etkinlik nedeniyle 28 Aralık Cumartesi günü sabah 07.00’den itibaren bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu. GMK Bulvarı, Kazım Karabekir Caddesi ve çevresindeki yollar ile bazı metro durakları etkinlik sona erene kadar kapalı olacak.Trafiğe kapatılacak ana yollarAnkara Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, 28 Aralık Cumartesi günü düzenlenecek etkinlik nedeniyle sabah saat 07.00 itibarıyla aşağıdaki yollar trafiğe kapatılacak:Kapatılacak diğer yollar arasında şunlar yer alıyor:Etkinlik boyunca toplu taşıma da etkilenecek. Açıklamaya göre, AKM Metro Durağı ile Anadolu Meydanı Ankaray Durağı, etkinlik sona erene kadar hizmet vermeyecek. Yolcuların diğer durakları kullanmaları öneriliyor.
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ankara, trafik, emniyet
ankara, trafik, emniyet

Ankara'da yarın bu yollar trafiğe kapalı

13:56 27.12.2024
© AAAnkara trafiğe kapalı yollar
Ankara trafiğe kapalı yollar - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2024
© AA
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Ankara Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, 28 Aralık Cumartesi günü düzenlenecek etkinlik nedeniyle sabah saat 07.00 itibarıyla bazı yollar trafiğe kapalı olacak.
Ankara Emniyet Müdürlüğü, Anadolu Meydanı’nda düzenlenecek etkinlik nedeniyle 28 Aralık Cumartesi günü sabah 07.00’den itibaren bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu. GMK Bulvarı, Kazım Karabekir Caddesi ve çevresindeki yollar ile bazı metro durakları etkinlik sona erene kadar kapalı olacak.

Trafiğe kapatılacak ana yollar

Ankara Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, 28 Aralık Cumartesi günü düzenlenecek etkinlik nedeniyle sabah saat 07.00 itibarıyla aşağıdaki yollar trafiğe kapatılacak:
Anıt Caddesi ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı.
GMK Bulvarı, Strazburg Caddesi kesişimi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölüm.
Dögol Caddesi, Beşevler Kavşağı ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölüm.
Gençlik Caddesi, Akdeniz Caddesi ile Anıt Caddesi kesişimi arasındaki bölüm.
Kapatılacak diğer yollar arasında şunlar yer alıyor:
Celal Bayar Bulvarı ile Kazım Karabekir Caddesi arasında bağlantı sağlayan yan varyantlar.
Hipodrom Caddesi ile Kazım Karabekir Caddesi arasında bağlantı sağlayan yan varyantlar.
İstanbul Caddesi ile Kazım Karabekir Caddesi arasında bağlantı sağlayan yan varyantlar.
Kazım Karabekir Caddesi’nin İstanbul Caddesi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü.
Etkinlik boyunca toplu taşıma da etkilenecek. Açıklamaya göre, AKM Metro Durağı ile Anadolu Meydanı Ankaray Durağı, etkinlik sona erene kadar hizmet vermeyecek. Yolcuların diğer durakları kullanmaları öneriliyor.
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