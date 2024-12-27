https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/ankarada-yarin-bu-yollar-trafige-kapali-1092098617.html

Ankara'da yarın bu yollar trafiğe kapalı

Ankara'da yarın bu yollar trafiğe kapalı

Sputnik Türkiye

Ankara Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, 28 Aralık Cumartesi günü düzenlenecek etkinlik nedeniyle sabah saat 07.00 itibarıyla bazı yollar trafiğe... 27.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-27T13:56+0300

2024-12-27T13:56+0300

2024-12-27T13:56+0300

türkiye

ankara

trafik

emniyet

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Ankara Emniyet Müdürlüğü, Anadolu Meydanı’nda düzenlenecek etkinlik nedeniyle 28 Aralık Cumartesi günü sabah 07.00’den itibaren bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu. GMK Bulvarı, Kazım Karabekir Caddesi ve çevresindeki yollar ile bazı metro durakları etkinlik sona erene kadar kapalı olacak.Trafiğe kapatılacak ana yollarAnkara Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, 28 Aralık Cumartesi günü düzenlenecek etkinlik nedeniyle sabah saat 07.00 itibarıyla aşağıdaki yollar trafiğe kapatılacak:Kapatılacak diğer yollar arasında şunlar yer alıyor:Etkinlik boyunca toplu taşıma da etkilenecek. Açıklamaya göre, AKM Metro Durağı ile Anadolu Meydanı Ankaray Durağı, etkinlik sona erene kadar hizmet vermeyecek. Yolcuların diğer durakları kullanmaları öneriliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/istanbullular-dikkat-meteorolojinin-ardindan-akomdan-da-uyari-bu-ilcelerde-kar-yagabilir-1092092357.html

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ankara, trafik, emniyet