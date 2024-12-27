https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/ankarada-yarin-bu-yollar-trafige-kapali-1092098617.html
Ankara'da yarın bu yollar trafiğe kapalı
Ankara'da yarın bu yollar trafiğe kapalı
Sputnik Türkiye
Ankara Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, 28 Aralık Cumartesi günü düzenlenecek etkinlik nedeniyle sabah saat 07.00 itibarıyla bazı yollar trafiğe... 27.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-27T13:56+0300
2024-12-27T13:56+0300
2024-12-27T13:56+0300
türkiye
ankara
trafik
emniyet
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Ankara Emniyet Müdürlüğü, Anadolu Meydanı’nda düzenlenecek etkinlik nedeniyle 28 Aralık Cumartesi günü sabah 07.00’den itibaren bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu. GMK Bulvarı, Kazım Karabekir Caddesi ve çevresindeki yollar ile bazı metro durakları etkinlik sona erene kadar kapalı olacak.Trafiğe kapatılacak ana yollarAnkara Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, 28 Aralık Cumartesi günü düzenlenecek etkinlik nedeniyle sabah saat 07.00 itibarıyla aşağıdaki yollar trafiğe kapatılacak:Kapatılacak diğer yollar arasında şunlar yer alıyor:Etkinlik boyunca toplu taşıma da etkilenecek. Açıklamaya göre, AKM Metro Durağı ile Anadolu Meydanı Ankaray Durağı, etkinlik sona erene kadar hizmet vermeyecek. Yolcuların diğer durakları kullanmaları öneriliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/istanbullular-dikkat-meteorolojinin-ardindan-akomdan-da-uyari-bu-ilcelerde-kar-yagabilir-1092092357.html
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ankara, trafik, emniyet
Ankara'da yarın bu yollar trafiğe kapalı
Ankara Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, 28 Aralık Cumartesi günü düzenlenecek etkinlik nedeniyle sabah saat 07.00 itibarıyla bazı yollar trafiğe kapalı olacak.
Ankara Emniyet Müdürlüğü, Anadolu Meydanı’nda düzenlenecek etkinlik nedeniyle 28 Aralık Cumartesi günü sabah 07.00’den itibaren bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu. GMK Bulvarı, Kazım Karabekir Caddesi ve çevresindeki yollar ile bazı metro durakları etkinlik sona erene kadar kapalı olacak.
Trafiğe kapatılacak ana yollar
Ankara Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, 28 Aralık Cumartesi günü düzenlenecek etkinlik nedeniyle sabah saat 07.00 itibarıyla aşağıdaki yollar trafiğe kapatılacak:
Anıt Caddesi
ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı.
GMK Bulvarı
, Strazburg Caddesi kesişimi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölüm.
Dögol Caddesi
, Beşevler Kavşağı ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölüm.
Gençlik Caddesi
, Akdeniz Caddesi ile Anıt Caddesi kesişimi arasındaki bölüm.
Kapatılacak diğer yollar arasında şunlar yer alıyor:
Celal Bayar Bulvarı ile Kazım Karabekir Caddesi
arasında bağlantı sağlayan yan varyantlar.
Hipodrom Caddesi ile Kazım Karabekir Caddesi
arasında bağlantı sağlayan yan varyantlar.
İstanbul Caddesi ile Kazım Karabekir Caddesi
arasında bağlantı sağlayan yan varyantlar.
Kazım Karabekir Caddesi’nin İstanbul Caddesi ile Anadolu Meydanı
arasında kalan bölümü.
Etkinlik boyunca toplu taşıma da etkilenecek. Açıklamaya göre, AKM Metro Durağı ile Anadolu Meydanı Ankaray Durağı, etkinlik sona erene kadar hizmet vermeyecek. Yolcuların diğer durakları kullanmaları öneriliyor.