https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/altin-yeniden-3-bin-lira-sinirina-dayandi-islam-memis-uyardi-altin-alirken-bunu-bir-kez-daha-1092086163.html

Altın yeniden 3 bin lira sınırına dayandı, İslam Memiş uyardı: 'Altın alırken bunu bir kez daha düşünün'

Altın yeniden 3 bin lira sınırına dayandı, İslam Memiş uyardı: 'Altın alırken bunu bir kez daha düşünün'

Sputnik Türkiye

Altın sene sonuna az bir süre kala küçük alımlarla 3 bin liranın sınırına yaklaştı. Piyasa uzmanı İslam Memiş 2024'te altının en çok kazandıran yatırım aracı... 27.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-27T09:44+0300

2024-12-27T09:44+0300

2024-12-27T09:44+0300

ekonomi

türkiye

islam memiş

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Gram altın güne 2977 liradan başladı. Gram altın ne kadar?Gün içinde en düşük 2970 lira, en yüksek de 2988 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 2986 liradan alıcı buluyor.Piyasa uzmanı İslam Memiş 2024 yılında yatırım araçları arasında en çok altının kazandırdığını dile getirdi ve internetten altın alacaklara uyarılarını şu şekilde sıraladı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/yatirimcilar-icin-yeni-yil-tuyolarini-ekonomist-verdi-2025te-altin-dolar-ve-borsada-yatirimcilari-1091888930.html

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