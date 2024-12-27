https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/altin-yeniden-3-bin-lira-sinirina-dayandi-islam-memis-uyardi-altin-alirken-bunu-bir-kez-daha-1092086163.html
Altın yeniden 3 bin lira sınırına dayandı, İslam Memiş uyardı: 'Altın alırken bunu bir kez daha düşünün'
Altın yeniden 3 bin lira sınırına dayandı, İslam Memiş uyardı: 'Altın alırken bunu bir kez daha düşünün'
Sputnik Türkiye
Altın sene sonuna az bir süre kala küçük alımlarla 3 bin liranın sınırına yaklaştı. Piyasa uzmanı İslam Memiş 2024'te altının en çok kazandıran yatırım aracı... 27.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-27T09:44+0300
2024-12-27T09:44+0300
2024-12-27T09:44+0300
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Gram altın güne 2977 liradan başladı. Gram altın ne kadar?Gün içinde en düşük 2970 lira, en yüksek de 2988 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 2986 liradan alıcı buluyor.Piyasa uzmanı İslam Memiş 2024 yılında yatırım araçları arasında en çok altının kazandırdığını dile getirdi ve internetten altın alacaklara uyarılarını şu şekilde sıraladı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/yatirimcilar-icin-yeni-yil-tuyolarini-ekonomist-verdi-2025te-altin-dolar-ve-borsada-yatirimcilari-1091888930.html
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Altın yeniden 3 bin lira sınırına dayandı, İslam Memiş uyardı: 'Altın alırken bunu bir kez daha düşünün'
Altın sene sonuna az bir süre kala küçük alımlarla 3 bin liranın sınırına yaklaştı. Piyasa uzmanı İslam Memiş 2024'te altının en çok kazandıran yatırım aracı olduğunu hatırlattı ve internetten altın alımı yapacakları uyardı.
Gram altın güne 2977 liradan başladı.
Gün içinde en düşük 2970 lira, en yüksek de 2988 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 2986 liradan alıcı buluyor.
Piyasa uzmanı İslam Memiş 2024 yılında yatırım araçları arasında en çok altının kazandırdığını dile getirdi ve internetten altın alacaklara uyarılarını şu şekilde sıraladı:
2024'de internetten alımlar patladı. Fiziki de olsa, sanal da olsa 2024'de altın yatırımcısının yüzü güldü. Özellikle şu uyarıyı yapmak isterim; İnternetten altın alma zorunluluğu olanlar mutlaka bilindik şirketleri ve internet sayfalarını tercih etmeli. Ucuz altın buldum diye duyulmamış bir internet sayfasından sipariş verilerse bir kez daha düşünmeli!