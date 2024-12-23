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Yatırımcılar için yeni yıl tüyolarını ekonomist verdi: 2025’te altın, dolar ve borsada yatırımcıları neler bekliyor?
Yatırımcılar için yeni yıl tüyolarını ekonomist verdi: 2025’te altın, dolar ve borsada yatırımcıları neler bekliyor?
Sputnik Türkiye
Yeni yılda yatırım araçlarındaki hareketlilik devam ederken, altın, dolar ve borsadaki değişimler yatırımcıların gündeminde. Ekonomist Hikmet Baydar, 2025’e... 23.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-23T08:47+0300
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Altın, 2024 yılında yaşadığı dalgalı seyirle yatırımcıların dikkatini çekti. Ancak Fed’in faiz politikası ve jeopolitik risklerin azalması altının yükseliş trendine girmesini zorlaştırıyor. Ekonomist Hikmet Baydar, “2025’te altında yeni bir rekor beklemek zor. Mevcut veriler, altının yukarı yönlü hareketlerini sınırlıyor” dedi.Gram altında ise 2774-2800 TL bandı destek seviyesi, 3 bin 63 TL seviyesi ise güçlü direnç noktası olarak öne çıkıyor. Kısa vadede 3 bin 12 TL’ye kadar bir tepki çıkışı beklenebilir ancak genel trend aşağı yönlü seyredecek gibi görünüyor.Borsa düşüş trendinde: Yeni seviyeler gündemdeBorsa İstanbul’da, özellikle 10 Aralık’tan bu yana aşağı yönlü bir trend dikkat çekiyor. Endeks, kritik 10 bin puan seviyesinin altına inerek haftayı 9724 puandan kapattı. Baydar, 9634 ve 9461 puan seviyelerinin önemli destek noktaları olduğunu belirterek, yabancı yatırımcıların Noel tatili nedeniyle borsada yeni alımlar yapmasının beklenmediğini ifade etti.Yukarı yönlü bir hareket için piyasalarda olumlu bir gelişmeye ihtiyaç olduğu vurgulanıyor. Ancak orta vadede göstergeler, borsanın düşüş trendinde kalmaya devam edeceğini gösteriyor.Dolar/TL’de dalgalı seyir hakimDolar/TL kuru, geçtiğimiz hafta kritik 35 TL seviyesini aşarak dikkat çekti. Baydar’a göre, Euro/dolar paritesindeki dalgalanma, dolar/TL fiyatını yukarı yönlü etkiliyor. Ancak dolarda ciddi bir reel kazanç beklenmiyor.Baydar, “Dolar/TL’de aylık kazançlar enflasyon oranını geçmeyecek şekilde gerçekleşebilir. Ancak yabancı yatırımcıyı ürkütecek düzeyde bir yükseliş beklemiyoruz” dedi. Yatırımcılar için doların, kısa vadede güvenli bir liman olmaya devam edeceği ancak büyük sıçramaların beklenmediği ifade ediliyor.2025’in gözde yatırım aracı: Borsa şirketleri2025 yılı için yatırımcıların radarına alması gereken sektörler de dikkat çekiyor. Ekonomist Baydar, alt yapı ve inşaat yapı malzemeleri üreten şirketlerin 2025’te öne çıkabileceğini belirtti. Baydar, “Özellikle Suriye kaynaklı fırsatlar, bu şirketlerin kârlılıklarını artırabilir. Seçici davranan yatırımcılar, bu alanda önemli kazançlar elde edebilir” dedi.Fed ve Jeopolitik Gelişmeler Yatırım Kararlarını ŞekillendirecekABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikası, altın ve dolardaki dalgalanmaları doğrudan etkiliyor. Fed’in enflasyon beklentilerini yükseltmesi, faiz indirimine yönelik karamsar bir tablo oluşturuyor. Ayrıca, Donald Trump’ın yeniden ABD Başkanlığı için yarışması ve güçlü dolar politikasını desteklemesi, doların küresel değerini artırabilecek unsurlar arasında yer alıyor.Jeopolitik risklerin azalması ise altın fiyatlarının baskılanmasına yol açabilir. Baydar, “Trump’ın ‘Savaşı bitireceğim’ açıklamaları gerçekleşirse, altın pozisyonları azalmaya devam edecektir” dedi.2025 yılı, yatırımcılar için dikkatli bir strateji gerektiriyor. Altın ve dolar güvenli liman özelliğini sürdürürken, borsada düşüş trendi devam ediyor. Ancak seçici davranarak alt yapı ve inşaat sektöründeki şirketlere yatırım yapmak, kazançlı bir yıl geçirmenin anahtarı olabilir.
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2025 yatırım araçları, altın fiyatları 2025, dolar tl tahminleri, borsa istanbul destek seviyeleri, jeopolitik riskler ve piyasa, alt yapı yatırımları, gram altın 2025 tahminleri, fed faiz politikası, 2025 en iyi yatırım aracı, ekonomist hikmet baydar
2025 yatırım araçları, altın fiyatları 2025, dolar tl tahminleri, borsa istanbul destek seviyeleri, jeopolitik riskler ve piyasa, alt yapı yatırımları, gram altın 2025 tahminleri, fed faiz politikası, 2025 en iyi yatırım aracı, ekonomist hikmet baydar

Yatırımcılar için yeni yıl tüyolarını ekonomist verdi: 2025’te altın, dolar ve borsada yatırımcıları neler bekliyor?

08:47 23.12.2024
© AAdolar - altın
dolar - altın - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2024
© AA
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Yeni yılda yatırım araçlarındaki hareketlilik devam ederken, altın, dolar ve borsadaki değişimler yatırımcıların gündeminde. Ekonomist Hikmet Baydar, 2025’e dair önemli tahminlerde bulundu. Altın fiyatlarında yükselişin sınırlı kalacağı, borsada destek seviyelerinin test edileceği ve doların dalgalı bir seyir izleyeceği öngörülüyor.
Altın, 2024 yılında yaşadığı dalgalı seyirle yatırımcıların dikkatini çekti. Ancak Fed’in faiz politikası ve jeopolitik risklerin azalması altının yükseliş trendine girmesini zorlaştırıyor. Ekonomist Hikmet Baydar, “2025’te altında yeni bir rekor beklemek zor. Mevcut veriler, altının yukarı yönlü hareketlerini sınırlıyor” dedi.
Gram altında ise 2774-2800 TL bandı destek seviyesi, 3 bin 63 TL seviyesi ise güçlü direnç noktası olarak öne çıkıyor. Kısa vadede 3 bin 12 TL’ye kadar bir tepki çıkışı beklenebilir ancak genel trend aşağı yönlü seyredecek gibi görünüyor.

Borsa düşüş trendinde: Yeni seviyeler gündemde

Borsa İstanbul’da, özellikle 10 Aralık’tan bu yana aşağı yönlü bir trend dikkat çekiyor. Endeks, kritik 10 bin puan seviyesinin altına inerek haftayı 9724 puandan kapattı. Baydar, 9634 ve 9461 puan seviyelerinin önemli destek noktaları olduğunu belirterek, yabancı yatırımcıların Noel tatili nedeniyle borsada yeni alımlar yapmasının beklenmediğini ifade etti.
Yukarı yönlü bir hareket için piyasalarda olumlu bir gelişmeye ihtiyaç olduğu vurgulanıyor. Ancak orta vadede göstergeler, borsanın düşüş trendinde kalmaya devam edeceğini gösteriyor.

Dolar/TL’de dalgalı seyir hakim

Dolar/TL kuru, geçtiğimiz hafta kritik 35 TL seviyesini aşarak dikkat çekti. Baydar’a göre, Euro/dolar paritesindeki dalgalanma, dolar/TL fiyatını yukarı yönlü etkiliyor. Ancak dolarda ciddi bir reel kazanç beklenmiyor.
Baydar, “Dolar/TL’de aylık kazançlar enflasyon oranını geçmeyecek şekilde gerçekleşebilir. Ancak yabancı yatırımcıyı ürkütecek düzeyde bir yükseliş beklemiyoruz” dedi. Yatırımcılar için doların, kısa vadede güvenli bir liman olmaya devam edeceği ancak büyük sıçramaların beklenmediği ifade ediliyor.

2025’in gözde yatırım aracı: Borsa şirketleri

2025 yılı için yatırımcıların radarına alması gereken sektörler de dikkat çekiyor. Ekonomist Baydar, alt yapı ve inşaat yapı malzemeleri üreten şirketlerin 2025’te öne çıkabileceğini belirtti. Baydar, “Özellikle Suriye kaynaklı fırsatlar, bu şirketlerin kârlılıklarını artırabilir. Seçici davranan yatırımcılar, bu alanda önemli kazançlar elde edebilir” dedi.

Fed ve Jeopolitik Gelişmeler Yatırım Kararlarını Şekillendirecek

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikası, altın ve dolardaki dalgalanmaları doğrudan etkiliyor. Fed’in enflasyon beklentilerini yükseltmesi, faiz indirimine yönelik karamsar bir tablo oluşturuyor. Ayrıca, Donald Trump’ın yeniden ABD Başkanlığı için yarışması ve güçlü dolar politikasını desteklemesi, doların küresel değerini artırabilecek unsurlar arasında yer alıyor.
Jeopolitik risklerin azalması ise altın fiyatlarının baskılanmasına yol açabilir. Baydar, “Trump’ın ‘Savaşı bitireceğim’ açıklamaları gerçekleşirse, altın pozisyonları azalmaya devam edecektir” dedi.
2025 yılı, yatırımcılar için dikkatli bir strateji gerektiriyor. Altın ve dolar güvenli liman özelliğini sürdürürken, borsada düşüş trendi devam ediyor. Ancak seçici davranarak alt yapı ve inşaat sektöründeki şirketlere yatırım yapmak, kazançlı bir yıl geçirmenin anahtarı olabilir.
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