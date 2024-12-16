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Başbakan Scholz güven oyu alamadı: Almanya'da hükümet düştü
Başbakan Scholz güven oyu alamadı: Almanya'da hükümet düştü
Sputnik Türkiye
Almanya Başbakanı Olaf Scholz Federal Meclis'te güven oyu alamaması nedeniyle ülkede hükümet düştü. Almanya'nın 2025 yılı Şubat ayında erken seçime gideceği... 16.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-16T18:45+0300
2024-12-16T18:45+0300
2024-12-16T19:31+0300
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Almanya Federal Meclisi'nde güven oyu alamayan Başbakan Olaf Scholz'un hükümeti düştü.Almanya Başbakanı Olaf Scholz Federal Meclis'te güven oyu alamaması nedeniyle ülkede hükümet düştü. Federal Meclis'te düzenlenen güven oylamasında Scholz'a 207 milletvekili destek verirken, 394 milletvekili ret verdi. Oylama sonrası Almanya'nın 2025 yılı Şubat ayında erken seçime gideceği ifade edildi.Şansölye Scholz'un 367 oy alması gerekirken 207'de kalmasıyla Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile görüşerek erken seçimin yapılması için meclisi feshetme önerisinde bulunacağı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/cumhurbaskani-erdogan-almanya-basbakani-scholz-ile-suriyeyi-gorustu-1091378826.html
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almanya hükümet düştü, almanya erken seçim
almanya hükümet düştü, almanya erken seçim
Başbakan Scholz güven oyu alamadı: Almanya'da hükümet düştü
18:45 16.12.2024 (güncellendi: 19:31 16.12.2024)
Almanya Başbakanı Olaf Scholz Federal Meclis'te güven oyu alamaması nedeniyle ülkede hükümet düştü. Almanya'nın 2025 yılı Şubat ayında erken seçime gideceği ifade edildi.
Almanya Federal Meclisi'nde güven oyu alamayan Başbakan Olaf Scholz'un hükümeti düştü.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz Federal Meclis'te güven oyu alamaması nedeniyle ülkede hükümet düştü. Federal Meclis'te düzenlenen güven oylamasında Scholz'a 207 milletvekili destek verirken, 394 milletvekili ret verdi. Oylama sonrası Almanya'nın 2025 yılı Şubat ayında erken seçime gideceği ifade edildi.
Şansölye Scholz'un 367 oy alması gerekirken 207'de kalmasıyla Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile görüşerek erken seçimin yapılması için meclisi feshetme önerisinde bulunacağı belirtildi.