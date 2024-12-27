https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/alman-basini-almanya-oresnike-karsi-savunmasiz-1092118272.html

Alman basını: Almanya ‘Oreşnik’e karşı savunmasız

Alman basını: Almanya ‘Oreşnik’e karşı savunmasız

Sputnik Türkiye

Almanya Dışişleri Bakanlığı’nın ülkenin Rus ‘Oreşnik’ füze sistemine karşı neredeyse tamamen savunmasız olduğu uyarısında bulunduğu aktarıldı. 27.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-27T23:09+0300

2024-12-27T23:09+0300

2024-12-27T23:08+0300

dünya

bild gazetesi

almanya dışişleri bakanlığı

almanya

bundeswehr (alman silahlı kuvvetleri)

oreşnik

hipersonik füze

rusya

ukrayna

dnepropetrovsk

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Alman Bild gazetesi, Alman Dışişleri Bakanlığı'na ait bir iç belgeye atıfta verdiği haberinde, bakanlığın Almanya’nın Rus ‘Oreshnik’ orta menzilli hipersonik füze sistemine karşı neredeyse savunmasız olduğu uyarsında bulunduğunu belirtti.Haberde, “Acı gerçek: Almanya ‘Oreşnik’ kullanılarak yapılacak bir saldırıya karşı neredeyse tamamen savunmasız” ifadesine yer verildi.Haberde, Almanya Dışişleri Bakanlığı’nın Rus ordusunun Ukrayna’nın Dnepropetrovsk kentindeki bir silah ve teçhizat üretim tesisini ‘Oreşnik’ füzesiyle vurmasının ardından Alman Silahlı Kuvvetleri'nin askeri uzmanlarına bu tür olası bir gelişmeye karşı hazırlık durumlarını analiz etmeleri talimatı verdiği belirtildi.Oreşnik füzelerinin uçuş hızı, manevra kabiliyeti ve ayrılabilir savaş başlıkları gibi özellikleri nedeniyle, Patriot sistemlerinin bunlara karşı koymaya elverişli olmadığı belirtilerek, Bundeswehr’in (Alman Silahlı Kuvvetleri) bu tür bir füzenin durdurulmasının ancak bir tesadüf sonucu mümkün olabileceğini itiraf ettiği vurgulandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/avusturyanin-eski-disisleri-bakani-kneissl-avrupa-rusyanin-oresnik-sinyalini-almadi-1091999410.html

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bild gazetesi, almanya dışişleri bakanlığı, almanya, bundeswehr (alman silahlı kuvvetleri), oreşnik , hipersonik füze, rusya, ukrayna, dnepropetrovsk, patriot