https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/akom-saat-verip-uyarmisti-istanbulda-beklenen-kar-yagisi-basladi-1092108624.html

AKOM saat verip uyarmıştı: İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

AKOM saat verip uyarmıştı: İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

Sputnik Türkiye

Havaların soğumasıyla beraber İstanbulluların kar yağışı beklentisi arttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı'ndan (AKOM), İstanbul... 27.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-27T17:19+0300

2024-12-27T17:19+0300

2024-12-27T17:24+0300

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hava durumu

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meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

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Meteoroloji ve AKOM’un uyarılarıyla İstanbul’da soğuk hava etkisini göstermeye başladı. Özellikle Çatalca, Silivri ve Arnavutköy’de kısa süreli kar yağışı beklenirken, Büyükçekmece ve çevresinde kuvvetli sağanak etkili olacak. Hava sıcaklığı 10 derece altına düşerken, soğuk hava pazartesiye kadar sürecek.Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM, İstanbul’da soğuk havanın etkisini artıracağına dikkat çekti. Özellikle saat 15.00 itibarıyla Çatalca, Silivri ve Arnavutköy gibi yüksek kesimlerde kısa süreli kar yağışı etkili olmaya başladı. Kar yağışının ilerleyen saatlerde şiddetini artırması bekleniyor.AKOM’dan önemli uyarılarİstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), saat 15.00-23.00 arasında Silivri, Çatalca, ve Arnavutköy’de kısa süreli karla karışık yağmur ve kar yağışı olacağını bildirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/istanbullular-dikkat-meteorolojinin-ardindan-akomdan-da-uyari-bu-ilcelerde-kar-yagabilir-1092092357.html

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