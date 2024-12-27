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AKOM saat verip uyarmıştı: İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
AKOM saat verip uyarmıştı: İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
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Havaların soğumasıyla beraber İstanbulluların kar yağışı beklentisi arttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı'ndan (AKOM), İstanbul... 27.12.2024, Sputnik Türkiye
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Meteoroloji ve AKOM’un uyarılarıyla İstanbul’da soğuk hava etkisini göstermeye başladı. Özellikle Çatalca, Silivri ve Arnavutköy’de kısa süreli kar yağışı beklenirken, Büyükçekmece ve çevresinde kuvvetli sağanak etkili olacak. Hava sıcaklığı 10 derece altına düşerken, soğuk hava pazartesiye kadar sürecek.Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM, İstanbul’da soğuk havanın etkisini artıracağına dikkat çekti. Özellikle saat 15.00 itibarıyla Çatalca, Silivri ve Arnavutköy gibi yüksek kesimlerde kısa süreli kar yağışı etkili olmaya başladı. Kar yağışının ilerleyen saatlerde şiddetini artırması bekleniyor.AKOM’dan önemli uyarılarİstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), saat 15.00-23.00 arasında Silivri, Çatalca, ve Arnavutköy’de kısa süreli karla karışık yağmur ve kar yağışı olacağını bildirdi.
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AKOM saat verip uyarmıştı: İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

17:19 27.12.2024 (güncellendi: 17:24 27.12.2024)
© İHAİstanbul kar yağışı
İstanbul kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2024
© İHA
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Havaların soğumasıyla beraber İstanbulluların kar yağışı beklentisi arttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı'ndan (AKOM), İstanbul için kar yağışı uyarısı geldi. İstanbul'un 3 ilçesinde kar yağışı bekleniyor. Beklenen kar yağışı İstanbul'a giriş yaptı ve Çatalca'da aralıklarla etkili olmaya başladı.
Meteoroloji ve AKOM’un uyarılarıyla İstanbul’da soğuk hava etkisini göstermeye başladı. Özellikle Çatalca, Silivri ve Arnavutköy’de kısa süreli kar yağışı beklenirken, Büyükçekmece ve çevresinde kuvvetli sağanak etkili olacak. Hava sıcaklığı 10 derece altına düşerken, soğuk hava pazartesiye kadar sürecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM, İstanbul’da soğuk havanın etkisini artıracağına dikkat çekti. Özellikle saat 15.00 itibarıyla Çatalca, Silivri ve Arnavutköy gibi yüksek kesimlerde kısa süreli kar yağışı etkili olmaya başladı. Kar yağışının ilerleyen saatlerde şiddetini artırması bekleniyor.

AKOM’dan önemli uyarılar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), saat 15.00-23.00 arasında Silivri, Çatalca, ve Arnavutköy’de kısa süreli karla karışık yağmur ve kar yağışı olacağını bildirdi.
Kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2024
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İstanbul'da kar ne zaman yağacak? AKOM megakente kar yağışı için saat verdi
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