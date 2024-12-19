CHP lideri Özel’den Ahmet Özer, Osman Kavala, Tayfun Kahraman, Can Atalay ve Selçuk Kozağaçlı'ya cezaevinde ziyaret

"Hep ayın aynı günlerinde kendisini aramış. Üniversiteye geliyor diyor ki 'Ahmet bey ben geldim. Biber salçalarını getirdim. Ahmet beyde salçaları kendi alıyor hatta bazı öğretim görevlilerine de yönlendiriyor. Bu kişiyle yaptığı görüşmeleri şüpheli görüşme olarak sayıyorlar. O biber salçalarını satan gidiyor adliye de savcılara da satıyor. Böyle bir şeyden terör soruşturmasına salça olunur mu? Bütün HTS kayıtlarını çıkarmışlar 2012'den bugüne yaptığı görüşmeler içerisinde bu kişilerin ortak özelliği kürt olmaları DEM Partiye yakın isim olmaları ya da hiç alakasız kişiler” iki tanesi de Van ve Mersin'in DEM il başkanları. Bir tanesi milletvekilliği adaylığına destek istemiş. DEHAP'da yöneticiyken milletvekilliğine destek istemiş. Bir görüşmede 12 yıl önce aday olsam milletvekili olur muyum diye düşünmüş bakmış ışık alamamış CHP başvurmuş CHP'nden de olamamış ama 12 yıldır da CHP üyesi."