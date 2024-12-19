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CHP lideri Özel’den Ahmet Özer, Osman Kavala, Tayfun Kahraman, Can Atalay ve Selçuk Kozağaçlı'ya cezaevinde ziyaret
CHP lideri Özel’den Ahmet Özer, Osman Kavala, Tayfun Kahraman, Can Atalay ve Selçuk Kozağaçlı'ya cezaevinde ziyaret
Sputnik Türkiye
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Özer, Kavala, Kahraman, Atalay ve Kozağaçlı'yı Marmara Cezaevi'nde ziyaret etti. Özel yaptığı açıklamada eski Esenyurt Belediye... 19.12.2024, Sputnik Türkiye
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marmara ceza infaz kurumu
tayfun kahraman
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CHP lideri Özgür Özel, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklanan ve Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer, Osman Kavala, Tayfun Kahraman, Can Atalay ve hükümlü avukat Selçuk Kozağaçlı'yı Marmara Cezaevi'nde ziyaret etti. Özel ziyaretlerin ardından cezaevi çıkışında basın mensuplarına açıklama yaptı. "Ben Silivri Cezaevinde Esenyurt Belediye Başkanımız Ahmet Özer'i Gezi davasından tutuklu parti üyemiz Tayfun Kahraman'ı, Gezi davasından tutuklu Can Atalay'ı ve Osman Kavala'yı ayrıca Soma davasının avukat Selçuk Kozağaçlı'yı ayrı ayrı ziyaret ettim" diyen Özel, Ahmet Özer'in tutukluluğunun 51'inci gününde ziyaret etmenin büyük üzüntüsü içerisinde olduğunu dile getirdi."Ahmet Özer için 50 gündür iddianame yazamıyorlar. Ahmet Özer'in tam 12 yıl boyunca geriye gitmişler" ifadesini kullanan CHP lideri sözlerine şöyle devam ettİ.Özel, biber salçası satan kişiyle Ahmet Özer'in telefon görüşmeleriyle ilgili de şunları söyledi:
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özgür özel, can atalay, osman kavala, marmara ceza infaz kurumu, tayfun kahraman, esenyurt belediye başkanlığı, chp
özgür özel, can atalay, osman kavala, marmara ceza infaz kurumu, tayfun kahraman, esenyurt belediye başkanlığı, chp

CHP lideri Özel’den Ahmet Özer, Osman Kavala, Tayfun Kahraman, Can Atalay ve Selçuk Kozağaçlı'ya cezaevinde ziyaret

21:30 19.12.2024
© AA / Cemal YurttaşCHP Genel Başkanı Özgür Özel
CHP Genel Başkanı Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2024
© AA / Cemal Yurttaş
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Özer, Kavala, Kahraman, Atalay ve Kozağaçlı'yı Marmara Cezaevi'nde ziyaret etti. Özel yaptığı açıklamada eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer için 50 gündür iddianame yazılamadığını söyledi.
CHP lideri Özgür Özel, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklanan ve Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer, Osman Kavala, Tayfun Kahraman, Can Atalay ve hükümlü avukat Selçuk Kozağaçlı'yı Marmara Cezaevi'nde ziyaret etti.

Özel ziyaretlerin ardından cezaevi çıkışında basın mensuplarına açıklama yaptı. "Ben Silivri Cezaevinde Esenyurt Belediye Başkanımız Ahmet Özer'i Gezi davasından tutuklu parti üyemiz Tayfun Kahraman'ı, Gezi davasından tutuklu Can Atalay'ı ve Osman Kavala'yı ayrıca Soma davasının avukat Selçuk Kozağaçlı'yı ayrı ayrı ziyaret ettim" diyen Özel, Ahmet Özer'in tutukluluğunun 51'inci gününde ziyaret etmenin büyük üzüntüsü içerisinde olduğunu dile getirdi.
"Ahmet Özer için 50 gündür iddianame yazamıyorlar. Ahmet Özer'in tam 12 yıl boyunca geriye gitmişler" ifadesini kullanan CHP lideri sözlerine şöyle devam ettİ.

"Telefon görüşmelerinin hepsini çıkarmışlar içlerinde geçmişte suç işlemiş herhangi bir örgütle irtibatlı olabilecek 12 kişiyi seçmişler ve 12 kişiden suç icat etmeye çalışıyorlar. O 12 kişiden bir tanesi öğrenci velisi kayıt için yardım istedim Ahmet Özer'den ve 7 yıldır da bir daha görüşmedim diyor. Bir tanesi Ahmet Özer'in yazdığı resmi denetimden geçmiş İSBN numarası olan savcılıkça hakkında bir işlem başlatılmamış bir kitabın kitabını tasarlıyor. Ahmet beyle 2 ay gibi bir sürede 7 kere telefonda görüşmüş. 2 aylık sürede kitabının kapağının tasarlandığı 7 telefon görüşmesiyle suçlanıyor. Birisi var belli günlerde 8-9 kere telefonla görüşmüş. Yazı yazdığı internet sitesinin genç bir editörü yazıyı koyuyor burası böyle olsun buraya resim olsun, başlığı büyük mü yapsanız. Bu görüşmeyle suçlanıyor. Bir tanesi kızının kiracısı. Bir diğeri ise Şanlıurfa'dan gelip de biber salçası satan kişi.”


Özel, biber salçası satan kişiyle Ahmet Özer'in telefon görüşmeleriyle ilgili de şunları söyledi:

"Hep ayın aynı günlerinde kendisini aramış. Üniversiteye geliyor diyor ki 'Ahmet bey ben geldim. Biber salçalarını getirdim. Ahmet beyde salçaları kendi alıyor hatta bazı öğretim görevlilerine de yönlendiriyor. Bu kişiyle yaptığı görüşmeleri şüpheli görüşme olarak sayıyorlar. O biber salçalarını satan gidiyor adliye de savcılara da satıyor. Böyle bir şeyden terör soruşturmasına salça olunur mu? Bütün HTS kayıtlarını çıkarmışlar 2012'den bugüne yaptığı görüşmeler içerisinde bu kişilerin ortak özelliği kürt olmaları DEM Partiye yakın isim olmaları ya da hiç alakasız kişiler” iki tanesi de Van ve Mersin'in DEM il başkanları. Bir tanesi milletvekilliği adaylığına destek istemiş. DEHAP'da yöneticiyken milletvekilliğine destek istemiş. Bir görüşmede 12 yıl önce aday olsam milletvekili olur muyum diye düşünmüş bakmış ışık alamamış CHP başvurmuş CHP'nden de olamamış ama 12 yıldır da CHP üyesi."

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