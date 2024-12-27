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Afyon kaymağı Güney Kore’de bağımlılık yaptı: Türkiye'den ihracat başladı
Afyon kaymağı Güney Kore’de bağımlılık yaptı: Türkiye'den ihracat başladı
Sputnik Türkiye
Türk Hava Yolları'nın gönderdiği Afyon kaymağı, Güney Kore'de büyük ilgi gördü. Ünlü Şef Paik Jong-won’un övgüleriyle başlayan süreç, Türkiye'den Güney Kore'ye... 27.12.2024, Sputnik Türkiye
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Türk Hava Yolları (THY), Türk lezzetlerini dünyaya tanıtmaya devam ediyor. Son olarak Afyon kaymağı, Güney Kore'de bir gastronomi fenomenine dönüştü. Ünlü Güney Koreli Şef Paik Jong-won'un övgü dolu sözleriyle gündeme gelen kaymak, artık Türkiye'den ihraç ediliyor.Koreli şef kaymağa hayran kaldıTHY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bu lezzet yolculuğunu detaylandırdı. Bolat, Güney Kore ziyareti sırasında ünlü şefin İstanbul’da tattığı bal ve kaymaktan çok etkilendiğini öğrendiğini belirtti. Şef Jong-won’un bu lezzeti ülkesine döndükten sonra televizyon programlarında överek anlatması, Türkiye’den Güney Kore’ye bal ve kaymak ihracatını başlattı.Afyon kaymağı sofraları süslediProf. Dr. Ahmet Bolat, Güney Koreli şefe özel olarak taze Afyon kaymağı gönderdi. Uzun bir lojistik sürecin ardından teslim edilen kaymak, büyük beğeni topladı. Şef Jong-won’un tadım videosu sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Bu deneyim, sadece kaymak ihracatını artırmakla kalmadı, aynı zamanda Güney Koreli turistlerin Türkiye’ye olan ilgisini de artırdı.Yeni lezzet deneyimleri yoldaTHY’nin girişimleri burada bitmiyor. Şef Jong-won, önümüzdeki yaz Diyarbakır, Elazığ, Malatya, Adıyaman ve Şanlıurfa gibi Mezopotamya turizm rotasında yer alan şehirlerde ağırlanacak. Bölgenin zengin mutfak kültürü, yöresel şefler eşliğinde Koreli şefe tanıtılacak. Bu ziyaretlerin, hem gastronomi hem de turizm açısından Türkiye’ye büyük katkı sağlaması bekleniyor.Türk lezzetleri küresel arenadaDünyanın en çok noktasına uçan havayolu olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Türk Hava Yolları, Türk mutfağının tanıtımında da önemli bir rol oynuyor. Afyon kaymağı ve Türk balı, bu tanıtımların son halkası oldu. Türkiye, yalnızca tarihi ve kültürel mirasıyla değil, lezzetleriyle de uluslararası arenada adından söz ettiriyor.
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afyon kaymağı ihracatı, güney kore afyon kaymağı, şef paik jong-won afyon kaymağı, türkiye'den güney kore'ye ihracat, afyon kaymağı ve türk balı, güney kore'de türk lezzetleri, türk hava yolları kaymak gönderdi, mezopotamya turizm rotası, şef paik jong-won türk mutfağı, afyon kaymağı nerede üretilir, afyon lezzetleri kore

Afyon kaymağı Güney Kore’de bağımlılık yaptı: Türkiye'den ihracat başladı

09:02 27.12.2024
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturAfyon kaymağı Güney Kore’de bağımlılık yaptı: Türkiye'den ihracat başladı
Afyon kaymağı Güney Kore’de bağımlılık yaptı: Türkiye'den ihracat başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2024
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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Türk Hava Yolları'nın gönderdiği Afyon kaymağı, Güney Kore'de büyük ilgi gördü. Ünlü Şef Paik Jong-won’un övgüleriyle başlayan süreç, Türkiye'den Güney Kore'ye ihracata dönüştü. Bu lezzet, sadece sofralarda değil, turizme de katkı sağlayacak bir deneyime dönüştü. İşte detaylar...
Türk Hava Yolları (THY), Türk lezzetlerini dünyaya tanıtmaya devam ediyor. Son olarak Afyon kaymağı, Güney Kore'de bir gastronomi fenomenine dönüştü. Ünlü Güney Koreli Şef Paik Jong-won'un övgü dolu sözleriyle gündeme gelen kaymak, artık Türkiye'den ihraç ediliyor.

Koreli şef kaymağa hayran kaldı

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bu lezzet yolculuğunu detaylandırdı. Bolat, Güney Kore ziyareti sırasında ünlü şefin İstanbul’da tattığı bal ve kaymaktan çok etkilendiğini öğrendiğini belirtti. Şef Jong-won’un bu lezzeti ülkesine döndükten sonra televizyon programlarında överek anlatması, Türkiye’den Güney Kore’ye bal ve kaymak ihracatını başlattı.

Afyon kaymağı sofraları süsledi

Prof. Dr. Ahmet Bolat, Güney Koreli şefe özel olarak taze Afyon kaymağı gönderdi. Uzun bir lojistik sürecin ardından teslim edilen kaymak, büyük beğeni topladı. Şef Jong-won’un tadım videosu sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Bu deneyim, sadece kaymak ihracatını artırmakla kalmadı, aynı zamanda Güney Koreli turistlerin Türkiye’ye olan ilgisini de artırdı.

Yeni lezzet deneyimleri yolda

THY’nin girişimleri burada bitmiyor. Şef Jong-won, önümüzdeki yaz Diyarbakır, Elazığ, Malatya, Adıyaman ve Şanlıurfa gibi Mezopotamya turizm rotasında yer alan şehirlerde ağırlanacak. Bölgenin zengin mutfak kültürü, yöresel şefler eşliğinde Koreli şefe tanıtılacak. Bu ziyaretlerin, hem gastronomi hem de turizm açısından Türkiye’ye büyük katkı sağlaması bekleniyor.

Türk lezzetleri küresel arenada

Dünyanın en çok noktasına uçan havayolu olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Türk Hava Yolları, Türk mutfağının tanıtımında da önemli bir rol oynuyor. Afyon kaymağı ve Türk balı, bu tanıtımların son halkası oldu. Türkiye, yalnızca tarihi ve kültürel mirasıyla değil, lezzetleriyle de uluslararası arenada adından söz ettiriyor.
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