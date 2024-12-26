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CHP Genel Başkanı Özel: 'Cumhuriyet tarihinde ilk kez asgari ücrete zam değil indirim yaptılar'
CHP Genel Başkanı Özel: 'Cumhuriyet tarihinde ilk kez asgari ücrete zam değil indirim yaptılar'
Sputnik Türkiye
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, asgari ücretin alım gücünün eridiğini belirtirken ilk kez asgari ücrete verilen zammın da kaybolduğunu söyledi. 26.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-26T13:37+0300
2024-12-26T13:37+0300
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asgari ücret zammı 2025
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Asgari ücrete yapılan zamla ilgili tartışmalar sürerken Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, “11 ay önce verilen 17 bin 2 liralık asgari ücretin alım gücü bugün 7 bin lira eriyerek 10 bin liranın altına indi. İki gece önce asgari ücrete 5 bin lira zam verdiler. Yani 7 bin lira kaybedilmiş asgari ücrete 5 bin lira zam verirken belki de Cumhuriyet tarihinde ilk kez asgari ücrete zam değil indirim yaptılar” dedi.Türkiye Ormancılar Derneği tarafından düzenlenen 'Türkiye Ormancılar Derneği 100. Yıl Sempozyumu'na katılan CHP Lideri Özgür Özel'in gündeminde asgari ücret vardı. Özel, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de her 100 işçiden 57'sinin asgari ücret aldığını ve ücretlilerin yüzde 87'sinin asgari ücretten doğrudan etkilendiğini belirtti.Alım gücü vurgusuAsgari ücretin hemen üstünde ya da biraz üstünde maaşların yüzde 87'ye denk geldiğini ve asgari ücrete yapılan zam oranının maaşların da yapılacak zam oranını belirlediğini ifade eden Özel, şu değerlendirmede bulundu:Çıplak gözle gördüğümüz, kulaklarımızla duyduğumuz en büyük aldatmacaÖzel, asgari ücret konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirerek, “Tayyip Bey gelmeden önce 7 çeyrek altın alınıyordu. Bugün 3 çeyrek altın alınıyor, 4 çeyrek altın kayıp. Enflasyona ezdirdiğinin, altına ezdirdiğinin, simite ezdirdiğinin, ekmeğe ezdirdiğinin bütün örneklerini bütün açıklığıyla ifade ediyoruz. Ama bu sefer TÜİK'in, Tayyip Erdoğan'ı üzmeyen istatistik kurumunun rakamlarına göre dahi enflasyon yüzde 48. Yüzde 30 zam verdiler ama çıktı maalesef yine ben enflasyona ezdirmedim dedi. Bu da çıplak gözle gördüğümüz, kulaklarımızla duyduğumuz en büyük aldatmaca” diye konuştu.Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü (OECD) ülkelerinde ücretlilerin milli gelirden aldıkları payın yüzde 50 ile 55 arasında olduğunu vurgulayan Özel, “Biz de OECD ülkeleri arasındayız. Meksika'dan sonra en kötü durumda olan biziz. Avrupa ülkelerinde ücretlilerin aldığı pay yüzde 60 ile 70 arasında. Türkiye'de bu oran sadece yüzde 25. Böyle bir ülke dünya üzerinde yok” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/yemek-kartlarina-asgari-ucret-zammi-gunluk-yemek-ucreti-ne-kadar-1092026440.html
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cumhuriyet halk partisi (chp), özgür özel, asgari ücret, asgari ücret zammı 2025
cumhuriyet halk partisi (chp), özgür özel, asgari ücret, asgari ücret zammı 2025

CHP Genel Başkanı Özel: 'Cumhuriyet tarihinde ilk kez asgari ücrete zam değil indirim yaptılar'

13:37 26.12.2024
Özgür Özel
Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2024
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, asgari ücretin alım gücünün eridiğini belirtirken ilk kez asgari ücrete verilen zammın da kaybolduğunu söyledi.
Asgari ücrete yapılan zamla ilgili tartışmalar sürerken Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, “11 ay önce verilen 17 bin 2 liralık asgari ücretin alım gücü bugün 7 bin lira eriyerek 10 bin liranın altına indi. İki gece önce asgari ücrete 5 bin lira zam verdiler. Yani 7 bin lira kaybedilmiş asgari ücrete 5 bin lira zam verirken belki de Cumhuriyet tarihinde ilk kez asgari ücrete zam değil indirim yaptılar” dedi.
Türkiye Ormancılar Derneği tarafından düzenlenen 'Türkiye Ormancılar Derneği 100. Yıl Sempozyumu'na katılan CHP Lideri Özgür Özel'in gündeminde asgari ücret vardı. Özel, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de her 100 işçiden 57'sinin asgari ücret aldığını ve ücretlilerin yüzde 87'sinin asgari ücretten doğrudan etkilendiğini belirtti.

Alım gücü vurgusu

Asgari ücretin hemen üstünde ya da biraz üstünde maaşların yüzde 87'ye denk geldiğini ve asgari ücrete yapılan zam oranının maaşların da yapılacak zam oranını belirlediğini ifade eden Özel, şu değerlendirmede bulundu:
“11 ay önce verilen 17 bin 2 liralık asgari ücretin alım gücü bugün 7 bin lira eriyerek 10 bin liranın altına indi. İki gece önce asgari ücrete 5 bin lira zam verdiler. Yani 7 bin lira kaybedilmiş asgari ücrete 5 bin lira zam verirken belki de Cumhuriyet tarihinde ilk kez asgari ücrete zam değil indirim yaptılar. Asgari ücretin yüzde 30 zam aldığı nokta aslında şöyle bir çirkin bakış açısından kaynaklanıyor. Diyorlar ki, asgari ücrete zam yaparsak enflasyon artar. Bunu merkez bankası çalışmış. Asgari ücrete yüzde 1 zam yapınca enflasyon binde 0,7 artıyor. Yani enflasyonu arttıran etmenler arasında asgari ücret zammı neredeyse yok denilecek noktada.”

Çıplak gözle gördüğümüz, kulaklarımızla duyduğumuz en büyük aldatmaca

Özel, asgari ücret konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirerek, “Tayyip Bey gelmeden önce 7 çeyrek altın alınıyordu. Bugün 3 çeyrek altın alınıyor, 4 çeyrek altın kayıp. Enflasyona ezdirdiğinin, altına ezdirdiğinin, simite ezdirdiğinin, ekmeğe ezdirdiğinin bütün örneklerini bütün açıklığıyla ifade ediyoruz. Ama bu sefer TÜİK'in, Tayyip Erdoğan'ı üzmeyen istatistik kurumunun rakamlarına göre dahi enflasyon yüzde 48. Yüzde 30 zam verdiler ama çıktı maalesef yine ben enflasyona ezdirmedim dedi. Bu da çıplak gözle gördüğümüz, kulaklarımızla duyduğumuz en büyük aldatmaca” diye konuştu.
Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü (OECD) ülkelerinde ücretlilerin milli gelirden aldıkları payın yüzde 50 ile 55 arasında olduğunu vurgulayan Özel, “Biz de OECD ülkeleri arasındayız. Meksika'dan sonra en kötü durumda olan biziz. Avrupa ülkelerinde ücretlilerin aldığı pay yüzde 60 ile 70 arasında. Türkiye'de bu oran sadece yüzde 25. Böyle bir ülke dünya üzerinde yok” ifadelerini kullandı.
yemek kartı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2024
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