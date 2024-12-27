https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/abdde-pizza-dagitan-kurye-bahsisi-begenmeyince-hamile-musteriyi-bicakladi-1092089471.html

ABD'de pizza dağıtan kurye, bahşişi beğenmeyince hamile müşteriyi bıçakladı

ABD'de pizza dağıtan kurye, bahşişi beğenmeyince hamile müşteriyi bıçakladı

Sputnik Türkiye

ABD'nin Florida eyaletinde 22 yaşındaki bir paket yemek kuryesi, pizza sipariş eden kadına yemeğini götürdükten sonra 2 dolar bahşiş verdiği için arkadaşıyla... 27.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-27T11:14+0300

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bıçaklı saldırı

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Florida'nın Kissimmee kentinde 22 Aralık Pazar günü meydana gelen olayda, motelde kalan bir müşteri pizza sipariş etti. Brianna Alvelo adlı 22 yaşındaki moto kurye, 33.10 dolarlık siparişi teslim ettikten sonra 2 dolar bahşiş aldı. Az bulduğu bahşişe sinirlenen Alvelo, daha sonra ateşli silahı olan kimliği belirsiz bir erkek şüpheliyle birlikte müşterinin motel odasına geri döndü ve zorla odaya girdi. Alvelo, burada müşteriyi bıçakladı ve müşterinin odada bulunan eşyalarını alarak olay yerinden kaçtı. 23 Aralık günü gözaltına alınarak mahkemeye çıkan Alvelo, cinayete teşebbüsten tutuklandı. Mahkemede ifade veren müşteri kadın, motel odasında erkek arkadaşı ve 5 yaşındaki kızının da bulunduğunu belirterek silah zoruyla erkek arkadaşının banyoya kapatıldığını ve o sırada moto kuryenin kendisini 14 kez bıçakladığını belirtti. Alvelo'nun saldırısı sırasında yanında olan şüpheli erkeğin aranmasına devam ediliyor.

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abd, moto kurye, kurye, motokurye, florida, bıçaklı saldırı