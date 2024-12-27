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31 Aralık resmi tatil mi, yarım gün mü? Yılbaşı tatili ne zaman başlıyor, kaç gün?
31 Aralık resmi tatil mi, yarım gün mü? Yılbaşı tatili ne zaman başlıyor, kaç gün?
Sputnik Türkiye
31 Aralık 2024, yılbaşı hazırlıklarıyla ilgili tatil planları yapan vatandaşlar için merak konusu oldu. 1 Ocak’ın resmi tatil olduğu bilinirken, 31 Aralık’ın... 27.12.2024, Sputnik Türkiye
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2025 yılına kısa bir süre kala, yılbaşı kutlamaları için hazırlık yapanlar, 31 Aralık’ın tatil olup olmayacağını araştırmaya başladı. 31 Aralık 2024 tarihinin resmi tatil olup olmadığı, vatandaşların tatil planlarını etkileyecek önemli bir konu haline geldi. Her yıl olduğu gibi 1 Ocak 2025, resmi tatil olarak ilan edildi ancak 31 Aralık için durum farklı. Peki 31 Aralık 2024'teki tatil durumu ne olacak?31 Aralık resmi tatil mi?31 Aralık 2024, yılbaşı kutlamalarının yapılacağı gün olarak, özellikle işyerleri ve kamu kurumları açısından çalışma düzenini etkileyen bir tarih olarak öne çıkıyor. 2024’ün son günü olan 31 Aralık, Türkiye'de resmi tatil ilan edilmediği için, mesai saatleri normal şekilde devam edecek. Ancak, bazı özel sektör çalışanları ve okullar yarım gün çalışabilir ya da işverenlerin tercihiyle tam gün izin verilebilir.Yılbaşına kaç gün kaldı? Yılbaşı tatili hangi güne denk geliyor?27 Aralık 2024 tarihi itibariyle yılbaşına 5 gün kaldı. Yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak 2025 ise Türkiye’de resmi tatil olarak ilan edildi. Bu tarih, öğrenciler ve kamu çalışanları için tatil olacak. 1 Ocak 2025, çarşamba gününe denk geliyor. 2025 Resmi Tatiller Takvimi2025 yılı için Türkiye’deki resmi tatiller şu şekilde belirlendi:Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nın 1. gününden önceki arife günleri ise yarım gün resmi tatil olarak kabul edilecek.
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31 aralık tatil mi, 1 ocak hangi güne denk geliyor, yılbaşı tatili kaç gün sürecek, 2025 resmi tatil takvimi, 1 ocak resmi tatil mi, 31 aralık iş günü mü, yılbaşı tatili ne zaman başlıyor, 2025 yılbaşı tatili detayları, 1 ocak 2025 çarşamba günü tatil, 31 aralık izin alınabilir mi, 2025 tatil günleri listesi, yılbaşı tatili kaç gün, yılbaşı tatili kaç gün sürecek 2025, yılbaşı tatili 2025
31 aralık tatil mi, 1 ocak hangi güne denk geliyor, yılbaşı tatili kaç gün sürecek, 2025 resmi tatil takvimi, 1 ocak resmi tatil mi, 31 aralık iş günü mü, yılbaşı tatili ne zaman başlıyor, 2025 yılbaşı tatili detayları, 1 ocak 2025 çarşamba günü tatil, 31 aralık izin alınabilir mi, 2025 tatil günleri listesi, yılbaşı tatili kaç gün, yılbaşı tatili kaç gün sürecek 2025, yılbaşı tatili 2025

31 Aralık resmi tatil mi, yarım gün mü? Yılbaşı tatili ne zaman başlıyor, kaç gün?

17:05 27.12.2024
© Sputnik / Alexei Danichev / Multimedya arşivine gidinyılbaşı ağacı St Petersburg
yılbaşı ağacı St Petersburg - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2024
© Sputnik / Alexei Danichev
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31 Aralık 2024, yılbaşı hazırlıklarıyla ilgili tatil planları yapan vatandaşlar için merak konusu oldu. 1 Ocak’ın resmi tatil olduğu bilinirken, 31 Aralık’ın tam gün tatil olup olmayacağı sorgulanıyor. 31 Aralık 2024 tatili nasıl olacak, yarım gün mü yoksa tam tatil mi? İşte yanıtı ve yılbaşı tatiliyle ilgili tüm detaylar…
2025 yılına kısa bir süre kala, yılbaşı kutlamaları için hazırlık yapanlar, 31 Aralık’ın tatil olup olmayacağını araştırmaya başladı. 31 Aralık 2024 tarihinin resmi tatil olup olmadığı, vatandaşların tatil planlarını etkileyecek önemli bir konu haline geldi. Her yıl olduğu gibi 1 Ocak 2025, resmi tatil olarak ilan edildi ancak 31 Aralık için durum farklı. Peki 31 Aralık 2024'teki tatil durumu ne olacak?

31 Aralık resmi tatil mi?

31 Aralık 2024, yılbaşı kutlamalarının yapılacağı gün olarak, özellikle işyerleri ve kamu kurumları açısından çalışma düzenini etkileyen bir tarih olarak öne çıkıyor. 2024’ün son günü olan 31 Aralık, Türkiye'de resmi tatil ilan edilmediği için, mesai saatleri normal şekilde devam edecek. Ancak, bazı özel sektör çalışanları ve okullar yarım gün çalışabilir ya da işverenlerin tercihiyle tam gün izin verilebilir.

Yılbaşına kaç gün kaldı? Yılbaşı tatili hangi güne denk geliyor?

27 Aralık 2024 tarihi itibariyle yılbaşına 5 gün kaldı. Yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak 2025 ise Türkiye’de resmi tatil olarak ilan edildi. Bu tarih, öğrenciler ve kamu çalışanları için tatil olacak. 1 Ocak 2025, çarşamba gününe denk geliyor.

2025 Resmi Tatiller Takvimi

2025 yılı için Türkiye’deki resmi tatiller şu şekilde belirlendi:
Yılbaşı (Yeni Yıl): 1 Ocak 2025, Çarşamba
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan 2025, Çarşamba
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs 2025, Perşembe
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs 2025, Pazartesi
Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz 2025, Salı
Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2025, Cumartesi
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim 2025, Çarşamba (Cumhuriyet Bayramı'nın resmi tatili 28 Ekim öğleden sonra başlayacak)
Ramazan Bayramı: 30 Mart Pazar, 31 Mart Pazartesi, 1 Nisan Salı (3 günlük bayram tatili)
Kurban Bayramı: 6 Haziran Cuma, 7 Haziran Cumartesi, 8 Haziran Pazar, 9 Haziran Pazartesi (4 günlük bayram tatili)
Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nın 1. gününden önceki arife günleri ise yarım gün resmi tatil olarak kabul edilecek.
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Yılbaşı gecesi ekranlara gelecek yapımlar belli oldu: 31 Aralık tv yayın akışı
22 Aralık, 21:28
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