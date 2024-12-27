https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/31-aralik-resmi-tatil-mi-yarim-gun-mu-yilbasi-tatili-ne-zaman-basliyor-kac-gun-1092107359.html

31 Aralık resmi tatil mi, yarım gün mü? Yılbaşı tatili ne zaman başlıyor, kaç gün?

31 Aralık resmi tatil mi, yarım gün mü? Yılbaşı tatili ne zaman başlıyor, kaç gün?

Sputnik Türkiye

31 Aralık 2024, yılbaşı hazırlıklarıyla ilgili tatil planları yapan vatandaşlar için merak konusu oldu. 1 Ocak’ın resmi tatil olduğu bilinirken, 31 Aralık’ın... 27.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-27T17:05+0300

2024-12-27T17:05+0300

2024-12-27T17:05+0300

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2025 yılına kısa bir süre kala, yılbaşı kutlamaları için hazırlık yapanlar, 31 Aralık’ın tatil olup olmayacağını araştırmaya başladı. 31 Aralık 2024 tarihinin resmi tatil olup olmadığı, vatandaşların tatil planlarını etkileyecek önemli bir konu haline geldi. Her yıl olduğu gibi 1 Ocak 2025, resmi tatil olarak ilan edildi ancak 31 Aralık için durum farklı. Peki 31 Aralık 2024'teki tatil durumu ne olacak?31 Aralık resmi tatil mi?31 Aralık 2024, yılbaşı kutlamalarının yapılacağı gün olarak, özellikle işyerleri ve kamu kurumları açısından çalışma düzenini etkileyen bir tarih olarak öne çıkıyor. 2024’ün son günü olan 31 Aralık, Türkiye'de resmi tatil ilan edilmediği için, mesai saatleri normal şekilde devam edecek. Ancak, bazı özel sektör çalışanları ve okullar yarım gün çalışabilir ya da işverenlerin tercihiyle tam gün izin verilebilir.Yılbaşına kaç gün kaldı? Yılbaşı tatili hangi güne denk geliyor?27 Aralık 2024 tarihi itibariyle yılbaşına 5 gün kaldı. Yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak 2025 ise Türkiye’de resmi tatil olarak ilan edildi. Bu tarih, öğrenciler ve kamu çalışanları için tatil olacak. 1 Ocak 2025, çarşamba gününe denk geliyor. 2025 Resmi Tatiller Takvimi2025 yılı için Türkiye’deki resmi tatiller şu şekilde belirlendi:Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nın 1. gününden önceki arife günleri ise yarım gün resmi tatil olarak kabul edilecek.

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