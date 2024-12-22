https://anlatilaninotesi.com.tr/20241222/yilbasi-gecesi-ekranlara-gelecek-yapimlar-belli-oldu-31-aralik-tv-yayin-akisi-1091882427.html
Yılbaşı gecesi ekranlara gelecek yapımlar belli oldu: 31 Aralık tv yayın akışı
Yılbaşı gecesi ekranlara gelecek yapımlar belli oldu: 31 Aralık tv yayın akışı
Sputnik Türkiye
2025 yılına sayılı günler kala 31 Aralık 2024 tarihinde televizyon ekranlarında yayınlanacak yılbaşı programları belli oldu. Kanalların yılbaşı gecesi için... 22.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-22T21:28+0300
2024-12-22T21:28+0300
2024-12-22T21:34+0300
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31 Aralık yılbaşı gecesi yayınlanacak televizyon programlarının yayın akışı açıklandı.2025 yılına sayılı günler kala 31 Aralık 2024 tarihinde televizyon ekranlarında yayınlanacak yılbaşı programları belli oldu. Kanalların yılbaşı gecesi için hazırladığı programlar arasında TV8 ekranlarında O Ses Türkiye Yılbaşı Özel, Star tv'de Alice Müzikali, Kanal D'de Şarkılar Bizi Söyler, ATV kanalında Kim Milyoner Olmak İster? ve Show TV yayın akışında Güldür Güldür Show'un eski skeçlerinden oluşan kolaj yayınlanacak.31 Aralık 2024 TV yayın akışı nasıl olacak?TV8 20.00 O Ses Türkiye Yılbaşı ÖzelSTAR TV20.00 Alice MüzikaliKANAL D20.00 Şarkılar Bizi SöylerATV 20.00 Kim Milyoner Olmak İster?SHOW TV20.00 Güldür Güldür Show
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yılbaşı tv programları, yeni yıl tv yayın akışı, tv8 canlı izle, kanal d canlı izle, o ses türkiye kimler var, o ses türkiye izle, alice müzikali izle, güldür güldür izle, şarkılar bizi söyler, kim milyoner olmak ister, o ses türkiye yılbaşı özel, 31 aralık tv yayını
Yılbaşı gecesi ekranlara gelecek yapımlar belli oldu: 31 Aralık tv yayın akışı
21:28 22.12.2024 (güncellendi: 21:34 22.12.2024)
2025 yılına sayılı günler kala 31 Aralık 2024 tarihinde televizyon ekranlarında yayınlanacak yılbaşı programları belli oldu. Kanalların yılbaşı gecesi için hazırladığı programlar arasında O Ses Türkiye Yılbaşı Özel, Alice Müzikali, Şarkılar Bizi Söyler, Kim Milyoner Olmak İster? ve Güldür Güldür Show'un eski skeçlerinden oluşan kolaj yayınlanacak.
31 Aralık yılbaşı gecesi yayınlanacak televizyon programlarının yayın akışı açıklandı.
2025 yılına sayılı günler kala 31 Aralık 2024 tarihinde televizyon ekranlarında yayınlanacak yılbaşı programları belli oldu. Kanalların yılbaşı gecesi için hazırladığı programlar arasında TV8 ekranlarında O Ses Türkiye Yılbaşı Özel, Star tv'de Alice Müzikali, Kanal D'de Şarkılar Bizi Söyler, ATV kanalında Kim Milyoner Olmak İster? ve Show TV yayın akışında Güldür Güldür Show'un eski skeçlerinden oluşan kolaj yayınlanacak.
31 Aralık 2024 TV yayın akışı nasıl olacak?
20.00 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel
20.00 Şarkılar Bizi Söyler
20.00 Kim Milyoner Olmak İster?