https://anlatilaninotesi.com.tr/20241222/yilbasi-gecesi-ekranlara-gelecek-yapimlar-belli-oldu-31-aralik-tv-yayin-akisi-1091882427.html

Yılbaşı gecesi ekranlara gelecek yapımlar belli oldu: 31 Aralık tv yayın akışı

Yılbaşı gecesi ekranlara gelecek yapımlar belli oldu: 31 Aralık tv yayın akışı

Sputnik Türkiye

2025 yılına sayılı günler kala 31 Aralık 2024 tarihinde televizyon ekranlarında yayınlanacak yılbaşı programları belli oldu. Kanalların yılbaşı gecesi için... 22.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-22T21:28+0300

2024-12-22T21:28+0300

2024-12-22T21:34+0300

türkiye

televizyon

radyo ve televizyon üst kurulu

radyo ve televizyon gazetecileri derneği

radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)

radyo

acun ılıcalı

serenay sarıkaya

yılbaşı

yılbaşı yasağı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/13/1075587600_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_21b20cdf013603487f3a59cd141d332b.jpg

31 Aralık yılbaşı gecesi yayınlanacak televizyon programlarının yayın akışı açıklandı.2025 yılına sayılı günler kala 31 Aralık 2024 tarihinde televizyon ekranlarında yayınlanacak yılbaşı programları belli oldu. Kanalların yılbaşı gecesi için hazırladığı programlar arasında TV8 ekranlarında O Ses Türkiye Yılbaşı Özel, Star tv'de Alice Müzikali, Kanal D'de Şarkılar Bizi Söyler, ATV kanalında Kim Milyoner Olmak İster? ve Show TV yayın akışında Güldür Güldür Show'un eski skeçlerinden oluşan kolaj yayınlanacak.31 Aralık 2024 TV yayın akışı nasıl olacak?TV8 20.00 O Ses Türkiye Yılbaşı ÖzelSTAR TV20.00 Alice MüzikaliKANAL D20.00 Şarkılar Bizi SöylerATV 20.00 Kim Milyoner Olmak İster?SHOW TV20.00 Güldür Güldür Show

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241222/yildizlararasi-filmi-10-yil-sonra-sinemaya-dondu-5-gunde-75-milyon-dolar-hasilat-elde-etti-1091881885.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yılbaşı tv programları, yeni yıl tv yayın akışı, tv8 canlı izle, kanal d canlı izle, o ses türkiye kimler var, o ses türkiye izle, alice müzikali izle, güldür güldür izle, şarkılar bizi söyler, kim milyoner olmak ister, o ses türkiye yılbaşı özel, 31 aralık tv yayını