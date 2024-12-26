https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/zemin-kirildi-180-kilogram-agirligindaki-ascibasiyi-kurtarmak-icin-afad-itfaiye-ve-polis-devreye-1092033014.html
Zemin kırıldı: 180 kilogram ağırlığındaki aşçıbaşıyı kurtarmak için AFAD, itfaiye ve polis devreye girdi
Zemin kırıldı: 180 kilogram ağırlığındaki aşçıbaşıyı kurtarmak için AFAD, itfaiye ve polis devreye girdi
Sputnik Türkiye
Antalya'da bir otelin aşçıbaşını zeminin kırılması sonucu düştüğü yerden AFAD ve sağlık ekipleri çıkarabildi. Aşçıbaşının 180 kilogram olduğu belirtildi. 26.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-26T00:10+0300
2024-12-26T00:10+0300
2024-12-26T00:10+0300
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antalya
afad
zemin
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir otelin aşçıbaşı olarak çalışan Kenan Y, telefonla konuşmak üzere çıktığı iskelenin ıslak olması nedeniyle kayarak düştü. Aşçıbaşı iskele zemininin kırılması sonucu iskelenin alt kısımdaki boşluğa düştü.Yerde kalan Kenan Y, seslenerek yardım istedi. 180 kilogram olduğu öğrenilen aşçıbaşının kurtarılması için itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekipleri olay yerine yönlendirildi.Hareket etmekte zorlana aşçıbaşıyı bulunduğu yerden çıkarmak için çalışan ekipler yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından başarılı oldu. Kenan Y, sedyeyle taşınarak özel donanımlı ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Aşçıbaşının hayati tehlikesi olmadığı bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/antalyada-falezden-araba-dustu-ihbari-arama-calismalari-baslatildi-1092030316.html
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antalya, afad, zemin
Zemin kırıldı: 180 kilogram ağırlığındaki aşçıbaşıyı kurtarmak için AFAD, itfaiye ve polis devreye girdi
Antalya'da bir otelin aşçıbaşını zeminin kırılması sonucu düştüğü yerden AFAD ve sağlık ekipleri çıkarabildi. Aşçıbaşının 180 kilogram olduğu belirtildi.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir otelin aşçıbaşı olarak çalışan Kenan Y, telefonla konuşmak üzere çıktığı iskelenin ıslak olması nedeniyle kayarak düştü. Aşçıbaşı iskele zemininin kırılması sonucu iskelenin alt kısımdaki boşluğa düştü.
Yerde kalan Kenan Y, seslenerek yardım istedi. 180 kilogram olduğu öğrenilen aşçıbaşının kurtarılması için itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekipleri olay yerine yönlendirildi.
Hareket etmekte zorlana aşçıbaşıyı bulunduğu yerden çıkarmak için çalışan ekipler yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından başarılı oldu.
Kenan Y, sedyeyle taşınarak özel donanımlı ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Aşçıbaşının hayati tehlikesi olmadığı bildirildi.