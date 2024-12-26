https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/zemin-kirildi-180-kilogram-agirligindaki-ascibasiyi-kurtarmak-icin-afad-itfaiye-ve-polis-devreye-1092033014.html

Zemin kırıldı: 180 kilogram ağırlığındaki aşçıbaşıyı kurtarmak için AFAD, itfaiye ve polis devreye girdi

Zemin kırıldı: 180 kilogram ağırlığındaki aşçıbaşıyı kurtarmak için AFAD, itfaiye ve polis devreye girdi

Sputnik Türkiye

Antalya'da bir otelin aşçıbaşını zeminin kırılması sonucu düştüğü yerden AFAD ve sağlık ekipleri çıkarabildi. Aşçıbaşının 180 kilogram olduğu belirtildi. 26.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-26T00:10+0300

2024-12-26T00:10+0300

2024-12-26T00:10+0300

türkiye

antalya

afad

zemin

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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir otelin aşçıbaşı olarak çalışan Kenan Y, telefonla konuşmak üzere çıktığı iskelenin ıslak olması nedeniyle kayarak düştü. Aşçıbaşı iskele zemininin kırılması sonucu iskelenin alt kısımdaki boşluğa düştü.Yerde kalan Kenan Y, seslenerek yardım istedi. 180 kilogram olduğu öğrenilen aşçıbaşının kurtarılması için itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekipleri olay yerine yönlendirildi.Hareket etmekte zorlana aşçıbaşıyı bulunduğu yerden çıkarmak için çalışan ekipler yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından başarılı oldu. Kenan Y, sedyeyle taşınarak özel donanımlı ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Aşçıbaşının hayati tehlikesi olmadığı bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/antalyada-falezden-araba-dustu-ihbari-arama-calismalari-baslatildi-1092030316.html

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