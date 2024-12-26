Zemin kırıldı: 180 kilogram ağırlığındaki aşçıbaşıyı kurtarmak için AFAD, itfaiye ve polis devreye girdi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
2025 yılı için asgari ücret 22.104 TL olarak belirlendi
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Doç. Dr. Oğuz Demir: Enflasyonu patlatan işçi sınıfı mıydı da faturayı ona kesiyorsunuz?
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
17 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Serhan Asker: '22 bin 104 TL ile nasıl geçinileceğine dair reçete verilmesi gerekiyor'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Türkiye'nin 2024 yılındaki en popüler lezzetleri belli oldu !
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Uzmanı anlattı: Alkol zehirlenmesi nedir, zehirlenme durumunda ne yapılabilir?
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:06
83 dk
ÖZEL HABER
Kimine suikast kimine ihmal dendi: Türkiye’de patlayan mühimmat fabrikaları
20:33
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/zemin-kirildi-180-kilogram-agirligindaki-ascibasiyi-kurtarmak-icin-afad-itfaiye-ve-polis-devreye-1092033014.html
Zemin kırıldı: 180 kilogram ağırlığındaki aşçıbaşıyı kurtarmak için AFAD, itfaiye ve polis devreye girdi
Zemin kırıldı: 180 kilogram ağırlığındaki aşçıbaşıyı kurtarmak için AFAD, itfaiye ve polis devreye girdi
Sputnik Türkiye
Antalya'da bir otelin aşçıbaşını zeminin kırılması sonucu düştüğü yerden AFAD ve sağlık ekipleri çıkarabildi. Aşçıbaşının 180 kilogram olduğu belirtildi. 26.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-26T00:10+0300
2024-12-26T00:10+0300
türkiye
antalya
afad
zemin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/1a/1092032857_0:967:1536:1831_1920x0_80_0_0_6bbe22f878f031ba9c9a3746d15949b7.jpg
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir otelin aşçıbaşı olarak çalışan Kenan Y, telefonla konuşmak üzere çıktığı iskelenin ıslak olması nedeniyle kayarak düştü. Aşçıbaşı iskele zemininin kırılması sonucu iskelenin alt kısımdaki boşluğa düştü.Yerde kalan Kenan Y, seslenerek yardım istedi. 180 kilogram olduğu öğrenilen aşçıbaşının kurtarılması için itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekipleri olay yerine yönlendirildi.Hareket etmekte zorlana aşçıbaşıyı bulunduğu yerden çıkarmak için çalışan ekipler yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından başarılı oldu. Kenan Y, sedyeyle taşınarak özel donanımlı ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Aşçıbaşının hayati tehlikesi olmadığı bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/antalyada-falezden-araba-dustu-ihbari-arama-calismalari-baslatildi-1092030316.html
türkiye
antalya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/1a/1092032857_0:823:1536:1975_1920x0_80_0_0_8abdea3f079be27519e3341f18c8d085.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
antalya, afad, zemin
antalya, afad, zemin

Zemin kırıldı: 180 kilogram ağırlığındaki aşçıbaşıyı kurtarmak için AFAD, itfaiye ve polis devreye girdi

00:10 26.12.2024
© İHA / RAMAZAN BOZCA-AW357861Antalya'da bir otelin aşçıbaşı zeminin kırılması sonucu iskelenin alt kısmına düştü
Antalya'da bir otelin aşçıbaşı zeminin kırılması sonucu iskelenin alt kısmına düştü - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2024
© İHA / RAMAZAN BOZCA-AW357861
Abone ol
Antalya'da bir otelin aşçıbaşını zeminin kırılması sonucu düştüğü yerden AFAD ve sağlık ekipleri çıkarabildi. Aşçıbaşının 180 kilogram olduğu belirtildi.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir otelin aşçıbaşı olarak çalışan Kenan Y, telefonla konuşmak üzere çıktığı iskelenin ıslak olması nedeniyle kayarak düştü. Aşçıbaşı iskele zemininin kırılması sonucu iskelenin alt kısımdaki boşluğa düştü.
Yerde kalan Kenan Y, seslenerek yardım istedi. 180 kilogram olduğu öğrenilen aşçıbaşının kurtarılması için itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekipleri olay yerine yönlendirildi.
Hareket etmekte zorlana aşçıbaşıyı bulunduğu yerden çıkarmak için çalışan ekipler yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından başarılı oldu.
Kenan Y, sedyeyle taşınarak özel donanımlı ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Aşçıbaşının hayati tehlikesi olmadığı bildirildi.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki falezlerden otomobilin düştüğü ihbarı üzerine karadan ve denizden arama kurtarma çalışması başlatıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2024
TÜRKİYE
Antalya'da falez'den araba düştü ihbarı: Arama çalışmaları başlatıldı
Dün, 21:55
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала