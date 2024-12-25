https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/eskisehirde-kalp-krizi-geciren-akademisyen-hayatini-kaybetti-1092024408.html

Eskişehir'de kalp krizi geçiren akademisyen hayatını kaybetti

Eskişehir'de kalp krizi geçiren akademisyen hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Akın Turgut (58), odasında geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. 25.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-25T17:16+0300

2024-12-25T17:16+0300

2024-12-25T17:16+0300

türkiye

eskişehir osmangazi üniversitesi

kalp krizi

eskişehir

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ESOGÜ Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turgut, sabah saatlerinde çalıştığı birimdeki odasına geldi. Mesai arkadaşları bir süre haber alamadıkları Turgut'un odasını kontrol etti.Turgut'un rahatsızlandığının fark edilmesi üzerine kısa sürede kendisine müdahale edildi. ESOGÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Turgut'a burada anjiyo yapıldı. Operasyon sonrası yoğum bakım ünitesinde tedavisi süren Turgut, hayatını kaybetti.ESOGÜ Rektörlüğünden yapılan açıklamada, Turgut'un ani vefatı nedeniyle derin üzüntü yaşanıldığı belirtilerek, "Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları, öğrencileri ve üniversitemiz camiasına başsağlığı dileriz. Değerli hocamızı, üniversitemiz ve bilim dünyasına yapmış olduğu kıymetli katkılarından dolayı her zaman şükranla anacağız." ifadesi kullanıldı.Turgut'un 2011-2015 yıllarında ESOGÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesinde başhekim olarak görev yaptığı öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/agri-valisi-kalp-krizi-gecirdi-1091604939.html

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eskişehir osmangazi üniversitesi, kalp krizi, eskişehir