Yasadışı bahse teşvikten tutuklanan sosyal medya fenomeni Aleyna Göreci için tahliye kararı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
2025 yılı için asgari ücret 22.104 TL olarak belirlendi
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Doç. Dr. Oğuz Demir: Enflasyonu patlatan işçi sınıfı mıydı da faturayı ona kesiyorsunuz?
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
17 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Serhan Asker: '22 bin 104 TL ile nasıl geçinileceğine dair reçete verilmesi gerekiyor'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Türkiye'nin 2024 yılındaki en popüler lezzetleri belli oldu !
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Uzmanı anlattı: Alkol zehirlenmesi nedir, zehirlenme durumunda ne yapılabilir?
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Amerika’nın desteği ile Suriye'de gözlerimizin önünde PKK devleti kuruluyor’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:06
83 dk
ÖZEL HABER
Kimine suikast kimine ihmal dendi: Türkiye’de patlayan mühimmat fabrikaları
20:33
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
MASAK'tan nakit işlemlerde belge iddialarına yanıt
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
ÖTV'siz araç hakkından kimler yararlanacak?
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
17 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Balıkesir'deki patlama ile ilgili 10 gözaltı
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/yasadisi-bahse-tesvikten-tutuklanan-sosyal-medya-fenomeni-aleyna-goreci-icin-tahliye-karari-1092046973.html
Yasadışı bahse teşvikten tutuklanan sosyal medya fenomeni Aleyna Göreci için tahliye kararı
Yasadışı bahse teşvikten tutuklanan sosyal medya fenomeni Aleyna Göreci için tahliye kararı
Sputnik Türkiye
İstanbul'da, yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan sosyal medya fenomeni Aleyna Göreci'nin adli kontrol şartıyla... 26.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-26T11:18+0300
2024-12-26T11:19+0300
türkiye
sosyal medya fenomeni
yasadışı bahis
tahliye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/12/1090531659_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_8b503159e4eba970907af67a11a35c72.jpg
İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan ilk duruşmaya tutuklu sanık Aleyna Göreci ve avukatı katıldı.Duruşmada savunma yapan Göreci, öğrenci olduğunu, tutuklanmadan önce günlük işlerde çalıştığını belirterek, sosyal medyasındaki 170 bin takipçisinin bir kısmının sahte kullanıcı olduğunu söyledi.Sanık ifadesinde, olaya ilişkin "Gencay" isimli kişinin kendisine sosyal medyadan mesaj atarak ücret karşılığında oyun sitesi reklamı yapmasını istediğini anlattı.'10 gün boyunca her gün paylaşarak reklamını yaptım'Hesabında reklam içerikli paylaşımlar yaptığını belirten Göreci, "Link gönderdiler. Ben linke tıklamadım. 10 gün boyunca her gün paylaşarak reklamını yaptım. Karşılığında bir paylaşım için 1000-1500 lira aldım. Yaklaşık 10 gün sonra bilişim suçlarından beni aradılar. Karakola çağırdılar. Yasa dışı bahis reklamı yaptığımı söylediler. Karakola gittikten sonra bir daha paylaşım yapmadım. Daha sonra da tutuklandım" diye konuştu.Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.Söz alan sanık Göreci, ağlayarak yaptığı savunmasının devamında, annesinin kalp hastası olduğunu ve yalnız yaşadığını dile getirerek, "Çok pişmanım, tahliyemi istiyorum" dedi.Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Göreci'nin adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.İddianamedenİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca, yasa dışı bahse teşvik iddiasıyla tutuklanan Aleyna Göreci hakkında "kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek" suçundan soruşturma yürütüldü.Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, Göreci hakkında üzerine atılı suçtan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar para cezası talep ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/istanbuldaki-vakalarda-artis-istatistikler-her-gun-takip-ediliyor-dikkat-edilemesi-gerekenler-1092044794.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/12/1090531659_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_059052cdb65ebb304ed1861eea184133.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
sosyal medya fenomeni, yasadışı bahis, tahliye
sosyal medya fenomeni, yasadışı bahis, tahliye

Yasadışı bahse teşvikten tutuklanan sosyal medya fenomeni Aleyna Göreci için tahliye kararı

11:18 26.12.2024 (güncellendi: 11:19 26.12.2024)
© İHA / RIDVAN KILIÇ-AW323689mahkeme salonu, duruşma, dava
mahkeme salonu, duruşma, dava - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2024
© İHA / RIDVAN KILIÇ-AW323689
Abone ol
İstanbul'da, yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan sosyal medya fenomeni Aleyna Göreci'nin adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.
İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan ilk duruşmaya tutuklu sanık Aleyna Göreci ve avukatı katıldı.
Duruşmada savunma yapan Göreci, öğrenci olduğunu, tutuklanmadan önce günlük işlerde çalıştığını belirterek, sosyal medyasındaki 170 bin takipçisinin bir kısmının sahte kullanıcı olduğunu söyledi.
Sanık ifadesinde, olaya ilişkin "Gencay" isimli kişinin kendisine sosyal medyadan mesaj atarak ücret karşılığında oyun sitesi reklamı yapmasını istediğini anlattı.

'10 gün boyunca her gün paylaşarak reklamını yaptım'

Hesabında reklam içerikli paylaşımlar yaptığını belirten Göreci, "Link gönderdiler. Ben linke tıklamadım. 10 gün boyunca her gün paylaşarak reklamını yaptım. Karşılığında bir paylaşım için 1000-1500 lira aldım. Yaklaşık 10 gün sonra bilişim suçlarından beni aradılar. Karakola çağırdılar. Yasa dışı bahis reklamı yaptığımı söylediler. Karakola gittikten sonra bir daha paylaşım yapmadım. Daha sonra da tutuklandım" diye konuştu.
Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.
Söz alan sanık Göreci, ağlayarak yaptığı savunmasının devamında, annesinin kalp hastası olduğunu ve yalnız yaşadığını dile getirerek, "Çok pişmanım, tahliyemi istiyorum" dedi.
Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Göreci'nin adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.
Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca, yasa dışı bahse teşvik iddiasıyla tutuklanan Aleyna Göreci hakkında "kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek" suçundan soruşturma yürütüldü.
Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, Göreci hakkında üzerine atılı suçtan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar para cezası talep ediliyor.
İstanbul toplu taşıma - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2024
YAŞAM
İstanbul'daki vakalarda artış: İstatistikler her gün takip ediliyor, dikkat edilemesi gerekenler sıralandı
10:45
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала