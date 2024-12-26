https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/yasadisi-bahse-tesvikten-tutuklanan-sosyal-medya-fenomeni-aleyna-goreci-icin-tahliye-karari-1092046973.html

Yasadışı bahse teşvikten tutuklanan sosyal medya fenomeni Aleyna Göreci için tahliye kararı

Yasadışı bahse teşvikten tutuklanan sosyal medya fenomeni Aleyna Göreci için tahliye kararı

Sputnik Türkiye

İstanbul'da, yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan sosyal medya fenomeni Aleyna Göreci'nin adli kontrol şartıyla... 26.12.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

sosyal medya fenomeni

yasadışı bahis

tahliye

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İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan ilk duruşmaya tutuklu sanık Aleyna Göreci ve avukatı katıldı.Duruşmada savunma yapan Göreci, öğrenci olduğunu, tutuklanmadan önce günlük işlerde çalıştığını belirterek, sosyal medyasındaki 170 bin takipçisinin bir kısmının sahte kullanıcı olduğunu söyledi.Sanık ifadesinde, olaya ilişkin "Gencay" isimli kişinin kendisine sosyal medyadan mesaj atarak ücret karşılığında oyun sitesi reklamı yapmasını istediğini anlattı.'10 gün boyunca her gün paylaşarak reklamını yaptım'Hesabında reklam içerikli paylaşımlar yaptığını belirten Göreci, "Link gönderdiler. Ben linke tıklamadım. 10 gün boyunca her gün paylaşarak reklamını yaptım. Karşılığında bir paylaşım için 1000-1500 lira aldım. Yaklaşık 10 gün sonra bilişim suçlarından beni aradılar. Karakola çağırdılar. Yasa dışı bahis reklamı yaptığımı söylediler. Karakola gittikten sonra bir daha paylaşım yapmadım. Daha sonra da tutuklandım" diye konuştu.Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.Söz alan sanık Göreci, ağlayarak yaptığı savunmasının devamında, annesinin kalp hastası olduğunu ve yalnız yaşadığını dile getirerek, "Çok pişmanım, tahliyemi istiyorum" dedi.Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Göreci'nin adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.İddianamedenİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca, yasa dışı bahse teşvik iddiasıyla tutuklanan Aleyna Göreci hakkında "kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek" suçundan soruşturma yürütüldü.Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, Göreci hakkında üzerine atılı suçtan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar para cezası talep ediliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/istanbuldaki-vakalarda-artis-istatistikler-her-gun-takip-ediliyor-dikkat-edilemesi-gerekenler-1092044794.html

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