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İstanbul'daki vakalarda artış: İstatistikler her gün takip ediliyor, dikkat edilemesi gerekenler sıralandı
İstanbul'daki vakalarda artış: İstatistikler her gün takip ediliyor, dikkat edilemesi gerekenler sıralandı
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İstanbul’da üst solunum yolu enfeksiyonlarında her yıl olduğu gibi mevsimsel bir artış yaşanıyor. İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, tehdit... 26.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-26T10:45+0300
2024-12-26T10:45+0300
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toplu taşıma
solunum
üst solunum yolu
enfeksiyon
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İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, sonbaharın gelişiyle birlikte kentte üst solunum yolu enfeksiyonlarında her yıl olduğu gibi bir artış yaşandığını, ancak durumun kontrol altında olduğunu söyledi. Güner, enfeksiyon artışının özellikle yaşlılar, bağışıklık sistemi baskılanmış bireyler ve çocuklarda daha sık görülebileceğine işaret etti. Güner, "Okulların açılmasıyla enfeksiyon aktarımı ihtimali yükseliyor, ancak herhangi bir kriz durumu söz konusu değil" dedi.Her yıl karşılaşılan bu durumdan korkulmaması gerektiğine vurgu yapan Güner, "Burada dikkat etmemiz gereken durum, hassas ve dezavantajlı grup dediğimiz yaşlılarımız, evden çıkamayan vatandaşlarımız. Okulların da açılmasıyla, çocuklarımızla beraber takip edilen bir enfeksiyon aktarımıyla karşı karşıya kalma ihtimalimiz var" diye konuştu.'Yoğun bakımlarla da ilgili önlemimizi aldık'Doç. Dr. Güner, pandeminin kendilerine elleri yıkamanın ve hijyenin ne kadar önemli olduğunu öğrettiğini anlatarak, bu alışkanlığın kaybedilmemesini, vatandaşların konuya özen göstermesi gerektiğini kaydetti.Kentte soğuk havalarda üşütme ve soğuk algınlıklarının fazlalaştığını belirten Güner, "İstanbul'da şu anda genelde influenza ile karşılaşıyoruz. Bunun yanında her sene gördüğümüz üst solunum yolu enfeksiyonlarına neden olan virüslerle karşı karşıya kalabiliyoruz" dedi.Doç. Dr. Güner, üst solunum yolu enfeksiyonlarına ilişkin şunları kaydetti:Gün gün takip ediliyorİstanbul'un kış aylarında tüm Türkiye'ye hizmet ettiğini söyleyen Güner, bu dönemde vatandaşlara yüksek akademik sağlık hizmeti sunduklarını anlattı.Doç. Dr. Güner, hastanelerdeki hastalık istatistiklerini gün gün takip ettiklerini vurgulayarak, "Bununla ilgili Halk Sağlığı Bulaşıcı Hastalıklar birimimiz var. Uzmanlarımızla olası bir pandemiyle, salgınla ilgili erken uyarı sistemini çalıştırarak sürekli takip ediyoruz. İstanbul'da üst solunum yolu enfeksiyonlarında geçtiğimiz yıla göre mevsimsel bir artış olmakla beraber önceki seneye göre herhangi bir tehdit eden durumla karşı karşıya değiliz" ifadesini kullandı.Üst solunum yolu enfeksiyonlarında yaşanan artışın ilkbaharın gelmesiyle azalmasını beklediklerinin altını çizen Güner, "Tüm sağlık personeliyle beraber sahadayız. Vatandaşımızın yüksek sağlık hizmeti alması ve kendi sağlığının korunması için mesai kavramı gözetmeksizin 24 saat sağlık personelimizle beraber mücadelemizi ediyoruz" bilgisini paylaştı.Güner, dezavantajlı gruplardan dolayı hastane servislerinde ve yoğun bakım yatışlarında bir artışının yaşanabileceğine işaret ederek, sözlerini şöyle tamamladı:"Sağlık sistemimiz kuvvetli, bununla ilgili önlemlerimizi aldık. Mevcut kriz yaratacak bir durumumuz yok ama burada en önemli nokta, yaşlılarımızın daha bahar ayları gelmeden grip ve pnömokok aşılarını olmuş olmaları. Bu aşıları olan yaşlılarımız şu anda kış aylarını çok daha rahat geçiriyorlar. Vatandaşımızdan istediğimiz, evlerini sık sık havalandırmaları. Evlerin havalanması viral enfeksiyonlarla mücadelede çok büyük önem arz ediyor. Bununla beraber toplu taşımalarda sosyal mesafeye dikkat etmemiz lazım. Okullarda çocuklarımıza hijyenin, el yıkamanın önemini anlatıyoruz."
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istanbul, toplu taşıma, solunum, üst solunum yolu, enfeksiyon
istanbul, toplu taşıma, solunum, üst solunum yolu, enfeksiyon

İstanbul'daki vakalarda artış: İstatistikler her gün takip ediliyor, dikkat edilemesi gerekenler sıralandı

10:45 26.12.2024
© AAİstanbul toplu taşıma
İstanbul toplu taşıma - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2024
© AA
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İstanbul’da üst solunum yolu enfeksiyonlarında her yıl olduğu gibi mevsimsel bir artış yaşanıyor. İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, tehdit oluşturan bir durum olmadığını vurgulayarak, dezavantajlı gruplar için önlemler alındığını belirtti. Güner, hastanelerdeki hastalık istatistiklerini gün gün takip ettiklerini vurguladı.
İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, sonbaharın gelişiyle birlikte kentte üst solunum yolu enfeksiyonlarında her yıl olduğu gibi bir artış yaşandığını, ancak durumun kontrol altında olduğunu söyledi. Güner, enfeksiyon artışının özellikle yaşlılar, bağışıklık sistemi baskılanmış bireyler ve çocuklarda daha sık görülebileceğine işaret etti. Güner, "Okulların açılmasıyla enfeksiyon aktarımı ihtimali yükseliyor, ancak herhangi bir kriz durumu söz konusu değil" dedi.
Her yıl karşılaşılan bu durumdan korkulmaması gerektiğine vurgu yapan Güner, "Burada dikkat etmemiz gereken durum, hassas ve dezavantajlı grup dediğimiz yaşlılarımız, evden çıkamayan vatandaşlarımız. Okulların da açılmasıyla, çocuklarımızla beraber takip edilen bir enfeksiyon aktarımıyla karşı karşıya kalma ihtimalimiz var" diye konuştu.

'Yoğun bakımlarla da ilgili önlemimizi aldık'

Doç. Dr. Güner, pandeminin kendilerine elleri yıkamanın ve hijyenin ne kadar önemli olduğunu öğrettiğini anlatarak, bu alışkanlığın kaybedilmemesini, vatandaşların konuya özen göstermesi gerektiğini kaydetti.
Kentte soğuk havalarda üşütme ve soğuk algınlıklarının fazlalaştığını belirten Güner, "İstanbul'da şu anda genelde influenza ile karşılaşıyoruz. Bunun yanında her sene gördüğümüz üst solunum yolu enfeksiyonlarına neden olan virüslerle karşı karşıya kalabiliyoruz" dedi.
Doç. Dr. Güner, üst solunum yolu enfeksiyonlarına ilişkin şunları kaydetti:
"Üst solunum yolu enfeksiyonları gençlerin yanında yaşlılarda da gözüküyor. Bu enfeksiyonlar çocuklarda temasın daha yüksek olması, kendilerini koruma alışkanlığı edinememelerinden ötürü yüksek oranda gözüküyor ama çocuklarda çok büyük bir morbidite beklemiyoruz. Erişkinlerde de çok büyük bir hasar beklemiyoruz ama ek hastalığı olan, kanser hastası olan, evde yatağa bağımlı, bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerde virüsler tehlikeli olabiliyor, hastaneye yatışları gerektirebiliyor. Sonbahardan itibaren göğüs hastalıkları, enfeksiyon hastalıkları birimlerimiz ile servislerimizi çoğaltarak önlemlerimizi aldık. Yoğun bakımlarla da ilgili önlemimizi aldık. Biz bu kış ayını, bahar ayını, enfeksiyon ve bulaşların arttığı dönemi en az hasarla geçirmeye çalışıyoruz."

Gün gün takip ediliyor

İstanbul'un kış aylarında tüm Türkiye'ye hizmet ettiğini söyleyen Güner, bu dönemde vatandaşlara yüksek akademik sağlık hizmeti sunduklarını anlattı.
Doç. Dr. Güner, hastanelerdeki hastalık istatistiklerini gün gün takip ettiklerini vurgulayarak, "Bununla ilgili Halk Sağlığı Bulaşıcı Hastalıklar birimimiz var. Uzmanlarımızla olası bir pandemiyle, salgınla ilgili erken uyarı sistemini çalıştırarak sürekli takip ediyoruz. İstanbul'da üst solunum yolu enfeksiyonlarında geçtiğimiz yıla göre mevsimsel bir artış olmakla beraber önceki seneye göre herhangi bir tehdit eden durumla karşı karşıya değiliz" ifadesini kullandı.
Üst solunum yolu enfeksiyonlarında yaşanan artışın ilkbaharın gelmesiyle azalmasını beklediklerinin altını çizen Güner, "Tüm sağlık personeliyle beraber sahadayız. Vatandaşımızın yüksek sağlık hizmeti alması ve kendi sağlığının korunması için mesai kavramı gözetmeksizin 24 saat sağlık personelimizle beraber mücadelemizi ediyoruz" bilgisini paylaştı.
Güner, dezavantajlı gruplardan dolayı hastane servislerinde ve yoğun bakım yatışlarında bir artışının yaşanabileceğine işaret ederek, sözlerini şöyle tamamladı:
"Sağlık sistemimiz kuvvetli, bununla ilgili önlemlerimizi aldık. Mevcut kriz yaratacak bir durumumuz yok ama burada en önemli nokta, yaşlılarımızın daha bahar ayları gelmeden grip ve pnömokok aşılarını olmuş olmaları. Bu aşıları olan yaşlılarımız şu anda kış aylarını çok daha rahat geçiriyorlar. Vatandaşımızdan istediğimiz, evlerini sık sık havalandırmaları. Evlerin havalanması viral enfeksiyonlarla mücadelede çok büyük önem arz ediyor. Bununla beraber toplu taşımalarda sosyal mesafeye dikkat etmemiz lazım. Okullarda çocuklarımıza hijyenin, el yıkamanın önemini anlatıyoruz."
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