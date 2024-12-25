https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/valilik-duyurdu-26-aralik-tatil-olan-il-ve-ilceler-hangisi-1092031894.html
Valilik duyurdu: 26 Aralık tatil olan il ve ilçeler hangisi?
Valilik duyurdu: 26 Aralık tatil olan il ve ilçeler hangisi?
Sputnik Türkiye
Türkiye'de kış mevsiminin gelmesiyle pek çok ilde olumsuz hava koşulları etkisini artırırken Isparta Valiliği, etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kentte... 25.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-25T23:15+0300
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Isparta'da etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın il merkezinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.Isparta Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 26 Aralık Perşembe günü 1 gün ara verildi. Kar yağışının kent genelinde etkisini artırdığı ve yollarda buzlanmaya neden olduğu açıklandı. Isparta'ya bağlı Yenişarbademli ilçesinde ise yarın okullar tatil edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/valilik-duyurdu-24-aralik-tatil-olan-il-ve-ilceler-hangisi-1091940109.html
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Valilik duyurdu: 26 Aralık tatil olan il ve ilçeler hangisi?
Türkiye'de kış mevsiminin gelmesiyle pek çok ilde olumsuz hava koşulları etkisini artırırken Isparta Valiliği, etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kentte taşımalı eğitime 1 gün ara verdiğini sosyal medya hesabından yazılı açıklamayla duyurdu.
Isparta'da etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın il merkezinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.
Isparta Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 26 Aralık Perşembe günü 1 gün ara verildi. Kar yağışının kent genelinde etkisini artırdığı ve yollarda buzlanmaya neden olduğu açıklandı. Isparta'ya bağlı Yenişarbademli ilçesinde ise yarın okullar tatil edildi.