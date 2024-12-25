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Valilik duyurdu: 26 Aralık tatil olan il ve ilçeler hangisi?
Valilik duyurdu: 26 Aralık tatil olan il ve ilçeler hangisi?
Sputnik Türkiye
Türkiye'de kış mevsiminin gelmesiyle pek çok ilde olumsuz hava koşulları etkisini artırırken Isparta Valiliği, etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kentte... 25.12.2024, Sputnik Türkiye
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Isparta'da etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın il merkezinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.Isparta Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 26 Aralık Perşembe günü 1 gün ara verildi. Kar yağışının kent genelinde etkisini artırdığı ve yollarda buzlanmaya neden olduğu açıklandı. Isparta'ya bağlı Yenişarbademli ilçesinde ise yarın okullar tatil edildi.
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Valilik duyurdu: 26 Aralık tatil olan il ve ilçeler hangisi?

23:15 25.12.2024
© AAOkul
Okul - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2024
© AA
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Türkiye'de kış mevsiminin gelmesiyle pek çok ilde olumsuz hava koşulları etkisini artırırken Isparta Valiliği, etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kentte taşımalı eğitime 1 gün ara verdiğini sosyal medya hesabından yazılı açıklamayla duyurdu.
Isparta'da etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın il merkezinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.
Isparta Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 26 Aralık Perşembe günü 1 gün ara verildi. Kar yağışının kent genelinde etkisini artırdığı ve yollarda buzlanmaya neden olduğu açıklandı. Isparta'ya bağlı Yenişarbademli ilçesinde ise yarın okullar tatil edildi.
Kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2024
TÜRKİYE
Valilikler duyurdu: 24 Aralık tatil olan il ve ilçeler hangisi?
23 Aralık, 19:47
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