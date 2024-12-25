https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/valilik-duyurdu-26-aralik-tatil-olan-il-ve-ilceler-hangisi-1092031894.html

Valilik duyurdu: 26 Aralık tatil olan il ve ilçeler hangisi?

Valilik duyurdu: 26 Aralık tatil olan il ve ilçeler hangisi?

Sputnik Türkiye

Türkiye'de kış mevsiminin gelmesiyle pek çok ilde olumsuz hava koşulları etkisini artırırken Isparta Valiliği, etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kentte... 25.12.2024, Sputnik Türkiye

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Isparta'da etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın il merkezinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.Isparta Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 26 Aralık Perşembe günü 1 gün ara verildi. Kar yağışının kent genelinde etkisini artırdığı ve yollarda buzlanmaya neden olduğu açıklandı. Isparta'ya bağlı Yenişarbademli ilçesinde ise yarın okullar tatil edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/valilik-duyurdu-24-aralik-tatil-olan-il-ve-ilceler-hangisi-1091940109.html

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