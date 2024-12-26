https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/uzmanlar-uyardi-erbain-soguklari-migreni-de-tetikliyor--1092049187.html
Uzmanlar uyardı: Erbain soğukları 'migren'i de tetikliyor
Uzmanlar uyardı: Erbain soğukları 'migren'i de tetikliyor
Sputnik Türkiye
Türkiye'yi etkisi altına alan 'Erbain soğukları', migreni ve diğer baş ağrılarını tetikliyor. 26.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-26T11:51+0300
2024-12-26T11:51+0300
2024-12-26T11:51+0300
sağlik
migren
baş ağrısı
soğuk hava
erbain soğuğu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103356/84/1033568497_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_9f4c3cc63747799a790c1296292e25b9.jpg
Tüm Türkiye yeni bir yağışlı hava sisteminin etkisine girdi. Kış aylarının en sert dönemlerinden biri olan 'Erbain soğuğu' da etkisini gösterirken, ani hava değişikliklerinin ve soğuk hava dalgasının baş ağrıları üzerinde etkili olacağını vurgulan Prof. Dr. Talip Asil, migreni olan kişilere uyarılarda bulundu.Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Talip Asil, barometrik basınç değişikliklerinin sinüsler arasında basınç oluşumuna neden olarak kimyasal dengesizlikler yarattığını belirterek, bu durumun migreni ve diğer baş ağrılarını kötüleştirebildiğini ifade etti. Prof. Dr. Talip Asil, soğuk havanın, kasların gerginleşmesine neden olacağını, boyun ve omuz kaslarınızdaki gerginlik, gerilim tipi baş ağrılarına zemin hazırlayacağını belirtti.Baş ağrılarının şiddeti ve sıklığı artabilirAsil, ani hava değişikliklerinin ve soğuk hava dalgasının baş ağrıları üzerinde etkili olacağını vurgulayarak, migreni olan kişilere uyarılarda bulundu. Bu tür hava değişimlerinin baş ağrılarının sıklığını ve şiddetini artırabileceğini ifade eden Asil, "Barometrik basınç değişiklikleri, sinüsler arasında basınç oluşumuna neden olarak kimyasal dengesizlikler yaratır. Bu da migreni ve diğer baş ağrılarını kötüleştirebilir. Soğuk hava, kaslarınızın gerginleşmesine neden olur. Boyun ve omuz kaslarınızdaki gerginlik, gerilim tipi baş ağrılarına zemin hazırlar." açıklamasını yaptı.Asil, migrenin, yalnızca bireylerin günlük yaşam kalitesini değil, iş verimliliğini de olumsuz etkileyerek ciddi bir ekonomik yük oluşturduğuna dikkati çekti.Bu uyarılara dikkat Baş ağrılarının önlenmesi için bireylerin çevresel faktörleri göz önünde bulundurarak daha dikkatli olmaları gerektiğini bildiren Asil, migreni tetikleyen hava koşullarından korunmak için, kişilerin güneş ışığından kaçınmaları, ortamlarını nemlendirici cihazlarla desteklemeleri ve baş ağrıları konusunda uzmanlardan tavsiye almaları gerektiğini aktardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/arastirmalar-ortaya-cikardi-migren-agrisi-nasil-tetiklenir---1085577323.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103356/84/1033568497_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_c191d56ac9130ca3e273401ded4a2747.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
migren, baş ağrısı, soğuk hava, erbain soğuğu
migren, baş ağrısı, soğuk hava, erbain soğuğu
Uzmanlar uyardı: Erbain soğukları 'migren'i de tetikliyor
Türkiye'yi etkisi altına alan 'Erbain soğukları', migreni ve diğer baş ağrılarını tetikliyor.
Tüm Türkiye yeni bir yağışlı hava sisteminin etkisine girdi. Kış aylarının en sert dönemlerinden biri olan 'Erbain soğuğu' da etkisini gösterirken, ani hava değişikliklerinin ve soğuk hava dalgasının baş ağrıları üzerinde etkili olacağını vurgulan Prof. Dr. Talip Asil, migreni olan kişilere uyarılarda bulundu.
Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Talip Asil, barometrik basınç değişikliklerinin sinüsler arasında basınç oluşumuna neden olarak kimyasal dengesizlikler yarattığını belirterek, bu durumun migreni ve diğer baş ağrılarını kötüleştirebildiğini ifade etti. Prof. Dr. Talip Asil, soğuk havanın, kasların gerginleşmesine neden olacağını, boyun ve omuz kaslarınızdaki gerginlik, gerilim tipi baş ağrılarına zemin hazırlayacağını belirtti.
Baş ağrılarının şiddeti ve sıklığı artabilir
Asil, ani hava değişikliklerinin ve soğuk hava dalgasının baş ağrıları üzerinde etkili olacağını vurgulayarak, migreni olan kişilere uyarılarda bulundu. Bu tür hava değişimlerinin baş ağrılarının sıklığını ve şiddetini artırabileceğini ifade eden Asil, "Barometrik basınç değişiklikleri, sinüsler arasında basınç oluşumuna neden olarak kimyasal dengesizlikler yaratır. Bu da migreni ve diğer baş ağrılarını kötüleştirebilir. Soğuk hava, kaslarınızın gerginleşmesine neden olur. Boyun ve omuz kaslarınızdaki gerginlik, gerilim tipi baş ağrılarına zemin hazırlar." açıklamasını yaptı.
Asil, migrenin, yalnızca bireylerin günlük yaşam kalitesini değil, iş verimliliğini de olumsuz etkileyerek ciddi bir ekonomik yük oluşturduğuna dikkati çekti.
Baş ağrılarının önlenmesi için bireylerin çevresel faktörleri göz önünde bulundurarak daha dikkatli olmaları gerektiğini bildiren Asil, migreni tetikleyen hava koşullarından korunmak için, kişilerin güneş ışığından kaçınmaları, ortamlarını nemlendirici cihazlarla desteklemeleri ve baş ağrıları konusunda uzmanlardan tavsiye almaları gerektiğini aktardı.