Uzmanından tavsiye: Yeni yıl yemeğinde nelere dikkat etmeliyiz?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
2025 yılı için asgari ücret 22.104 TL olarak belirlendi
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Doç. Dr. Oğuz Demir: Enflasyonu patlatan işçi sınıfı mıydı da faturayı ona kesiyorsunuz?
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
17 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Serhan Asker: '22 bin 104 TL ile nasıl geçinileceğine dair reçete verilmesi gerekiyor'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Türkiye'nin 2024 yılındaki en popüler lezzetleri belli oldu !
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Uzmanı anlattı: Alkol zehirlenmesi nedir, zehirlenme durumunda ne yapılabilir?
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Sağlıkta dijitalleşme ve yapay zekanın kullanımı
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Amerika’nın desteği ile Suriye'de gözlerimizin önünde PKK devleti kuruluyor’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
Türkiye, Suriye’de nasıl bir politika izleyecek?
19:06
83 dk
ÖZEL HABER
Kimine suikast kimine ihmal dendi: Türkiye’de patlayan mühimmat fabrikaları
20:33
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
MASAK'tan nakit işlemlerde belge iddialarına yanıt
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Muhalefetten iktidara ‘Balıkesir’ soruları
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
17 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Burcu Uğur: 'Sıla bebek davası sosyal çürümeye örnek olan bir dava'
12:05
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Şampiyonlardan Skandallara 2024'te İz Bırakan Olaylar
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Yapay zekadan asgari ücret şarkısı
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Asgari ücretin belirlendiği akşam neler oldu: Komisyonun içindeki gazeteci anlatıyor
15:00
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:04
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Uzayda mahsur kalan astronotlardan Noel kutlaması
18:50
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
13 dk
ÖZEL HABER
Milletvekilleri talep etti: TBMM'de latte servisi başladı
19:18
1 dk
SESLİ HABER
Migreni olanlar dikkat: Erbain soğukları baş ağrısını tetikliyor
19:38
2 dk
SESLİ HABER
Trump'ın Noel dilek listesi şaşırtmadı: Panama Kanalı, Grönland, Kanada
20:06
2 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/uzmanindan-tavsiye-yeni-yil-yemeginde-nelere-dikkat-etmeliyiz-1092075359.html
Uzmanından tavsiye: Yeni yıl yemeğinde nelere dikkat etmeliyiz?
Uzmanından tavsiye: Yeni yıl yemeğinde nelere dikkat etmeliyiz?
Sputnik Türkiye
Yılbaşı sofrasının tadını çıkarırken sağlığı korumak için neler yapılabileceğini uzmanı aktardı. Diyetisyen Tuğçe Arabalı, yılbaşı sofralarında yeme içme... 26.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-26T22:23+0300
2024-12-26T22:23+0300
yaşam
yılbaşı
yılbaşı tatili
yeni yıl
yeni yıl
yeni yıl kutlama
kutlama
yemek
menü
sağlık
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/05/1091210004_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_5083a451b5597ee03d081e02d65397cb.jpg
Diyet Uzmanı Tuğçe Arabalı, yılbaşı sofralarında sağlığı korumak için dikkat edilmesi gerekenleri paylaştı. Yılbaşında dışarıda daha fazla yemek yendiğini belirten Arabalı, "Yemek seçiminde başlangıç ya da tatlı tercihi yaparak tıka basa doymamaya çalışın. Ana yemek yerine sebze garnitürüyle bir başlangıç tercih edebilir veya daha küçük porsiyon isteyebilirsiniz. Tatlıyı ise başkalarıyla paylaşarak kahve ya da çay ile tamamlayabilirsiniz" şeklinde konuştu.Geleneksel yılbaşı yemeği olan hindinin sağlık için kötü bir seçim olmadığını belirten Arabalı, "Hindi yağsız bir ettir, ancak tereyağından kaçınılmalıdır. Sebzelerle birlikte daha sağlıklı olacaktır. Kızarmış patates ve pastırma gibi yağlı yiyecekleri sınırlayın" dedi.Ayrıca, "Bir öğün fazla yemek yenildiyse, diğer öğünlerde hafif gıdalar tercih edilmelidir" diyen Arabalı, çorba, salata gibi düşük kalorili seçeneklere yer verilmesini önerdi. Dışarıda yemek yerken menüyü önceden kontrol etmenin, sağlıklı seçim yapmanın en iyi yolu olduğunu söyledi.Restoranlarda yemeklerin kişiye özel uyarlanabileceğini belirten Arabalı, "Cips yerine salata veya sebzeler isteyebilirsiniz. Ayrıca ekstra peynir, tereyağı ve soslardan kaçınarak, sebze ağırlıklı yemekler tercih edin" dedi.Tuzlu yiyeceklerin fazla tüketilmesinin alkollü ya da şekerli içeceklerin tüketimini artırabileceğine dikkat çeken Arabalı, "Yiyecekleri planlarken yağsız et ve sağlıklı pişirme yöntemlerini tercih edin. Fazla tuz kan basıncını olumsuz etkileyebilir" uyarısında bulundu.Son olarak, içeceklerin içerik ve miktarına dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Arabalı, "Şekerli içecekler ve alkollü içecekler kalorisi yüksek, mideyi zorlayıcıdır. Bu nedenle, şekersiz içecekler veya su tercih edilmelidir" diyerek sözlerini tamamladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/yilbasina-gunler-kala-81-sehirde-on-binlerce-sise-ele-gecirildi-piyasa-kayniyor-sahte-alkolu-nasil-1092038923.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/05/1091210004_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_10fe140d0702ad743446f4e0c6ff5f1e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
yılbaşı, yılbaşı tatili, yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl kutlama, kutlama, yemek, menü, sağlık
yılbaşı, yılbaşı tatili, yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl kutlama, kutlama, yemek, menü, sağlık

Uzmanından tavsiye: Yeni yıl yemeğinde nelere dikkat etmeliyiz?

22:23 26.12.2024
© AAYılbaşı tatili
Yılbaşı tatili - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2024
© AA
Abone ol
Yılbaşı sofrasının tadını çıkarırken sağlığı korumak için neler yapılabileceğini uzmanı aktardı. Diyetisyen Tuğçe Arabalı, yılbaşı sofralarında yeme içme sınırlarının zorlandığını belirterek, sağlıklı beslenme önerilerinde bulundu.
Diyet Uzmanı Tuğçe Arabalı, yılbaşı sofralarında sağlığı korumak için dikkat edilmesi gerekenleri paylaştı. Yılbaşında dışarıda daha fazla yemek yendiğini belirten Arabalı, "Yemek seçiminde başlangıç ya da tatlı tercihi yaparak tıka basa doymamaya çalışın. Ana yemek yerine sebze garnitürüyle bir başlangıç tercih edebilir veya daha küçük porsiyon isteyebilirsiniz. Tatlıyı ise başkalarıyla paylaşarak kahve ya da çay ile tamamlayabilirsiniz" şeklinde konuştu.
Geleneksel yılbaşı yemeği olan hindinin sağlık için kötü bir seçim olmadığını belirten Arabalı, "Hindi yağsız bir ettir, ancak tereyağından kaçınılmalıdır. Sebzelerle birlikte daha sağlıklı olacaktır. Kızarmış patates ve pastırma gibi yağlı yiyecekleri sınırlayın" dedi.
Ayrıca, "Bir öğün fazla yemek yenildiyse, diğer öğünlerde hafif gıdalar tercih edilmelidir" diyen Arabalı, çorba, salata gibi düşük kalorili seçeneklere yer verilmesini önerdi. Dışarıda yemek yerken menüyü önceden kontrol etmenin, sağlıklı seçim yapmanın en iyi yolu olduğunu söyledi.
Restoranlarda yemeklerin kişiye özel uyarlanabileceğini belirten Arabalı, "Cips yerine salata veya sebzeler isteyebilirsiniz. Ayrıca ekstra peynir, tereyağı ve soslardan kaçınarak, sebze ağırlıklı yemekler tercih edin" dedi.
Tuzlu yiyeceklerin fazla tüketilmesinin alkollü ya da şekerli içeceklerin tüketimini artırabileceğine dikkat çeken Arabalı, "Yiyecekleri planlarken yağsız et ve sağlıklı pişirme yöntemlerini tercih edin. Fazla tuz kan basıncını olumsuz etkileyebilir" uyarısında bulundu.
Son olarak, içeceklerin içerik ve miktarına dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Arabalı, "Şekerli içecekler ve alkollü içecekler kalorisi yüksek, mideyi zorlayıcıdır. Bu nedenle, şekersiz içecekler veya su tercih edilmelidir" diyerek sözlerini tamamladı.
Alkol - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2024
SAĞLIK
Yılbaşına günler kala 81 şehirde on binlerce şişe ele geçirildi, piyasa kaynıyor: Sahte alkolü nasıl anlarsınız?
08:57
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала