https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/uzmanindan-tavsiye-yeni-yil-yemeginde-nelere-dikkat-etmeliyiz-1092075359.html

Uzmanından tavsiye: Yeni yıl yemeğinde nelere dikkat etmeliyiz?

Uzmanından tavsiye: Yeni yıl yemeğinde nelere dikkat etmeliyiz?

Sputnik Türkiye

Yılbaşı sofrasının tadını çıkarırken sağlığı korumak için neler yapılabileceğini uzmanı aktardı. Diyetisyen Tuğçe Arabalı, yılbaşı sofralarında yeme içme... 26.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-26T22:23+0300

2024-12-26T22:23+0300

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Diyet Uzmanı Tuğçe Arabalı, yılbaşı sofralarında sağlığı korumak için dikkat edilmesi gerekenleri paylaştı. Yılbaşında dışarıda daha fazla yemek yendiğini belirten Arabalı, "Yemek seçiminde başlangıç ya da tatlı tercihi yaparak tıka basa doymamaya çalışın. Ana yemek yerine sebze garnitürüyle bir başlangıç tercih edebilir veya daha küçük porsiyon isteyebilirsiniz. Tatlıyı ise başkalarıyla paylaşarak kahve ya da çay ile tamamlayabilirsiniz" şeklinde konuştu.Geleneksel yılbaşı yemeği olan hindinin sağlık için kötü bir seçim olmadığını belirten Arabalı, "Hindi yağsız bir ettir, ancak tereyağından kaçınılmalıdır. Sebzelerle birlikte daha sağlıklı olacaktır. Kızarmış patates ve pastırma gibi yağlı yiyecekleri sınırlayın" dedi.Ayrıca, "Bir öğün fazla yemek yenildiyse, diğer öğünlerde hafif gıdalar tercih edilmelidir" diyen Arabalı, çorba, salata gibi düşük kalorili seçeneklere yer verilmesini önerdi. Dışarıda yemek yerken menüyü önceden kontrol etmenin, sağlıklı seçim yapmanın en iyi yolu olduğunu söyledi.Restoranlarda yemeklerin kişiye özel uyarlanabileceğini belirten Arabalı, "Cips yerine salata veya sebzeler isteyebilirsiniz. Ayrıca ekstra peynir, tereyağı ve soslardan kaçınarak, sebze ağırlıklı yemekler tercih edin" dedi.Tuzlu yiyeceklerin fazla tüketilmesinin alkollü ya da şekerli içeceklerin tüketimini artırabileceğine dikkat çeken Arabalı, "Yiyecekleri planlarken yağsız et ve sağlıklı pişirme yöntemlerini tercih edin. Fazla tuz kan basıncını olumsuz etkileyebilir" uyarısında bulundu.Son olarak, içeceklerin içerik ve miktarına dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Arabalı, "Şekerli içecekler ve alkollü içecekler kalorisi yüksek, mideyi zorlayıcıdır. Bu nedenle, şekersiz içecekler veya su tercih edilmelidir" diyerek sözlerini tamamladı.

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