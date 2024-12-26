https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/uraloglu-duyurdu-istanbula-sehayat-suresi-35-dakikadan-5-dakikaya-indirecek-yeni-tunel-1092076092.html
Uraloğlu duyurdu: İstanbul'a seyahat süresi 35 dakikadan 5 dakikaya indirecek yeni tünel
Uraloğlu duyurdu: İstanbul'a seyahat süresi 35 dakikadan 5 dakikaya indirecek yeni tünel
Sputnik Türkiye
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sarıyer Kilyos Tüneli Projesini duyurarak, tamamlandığında ücretsiz hizmete başlayacak projenin, Kuzey Marmara... 26.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-26T23:26+0300
2024-12-26T23:26+0300
2024-12-26T23:28+0300
türkiye
yavuz sultan selim köprüsü
ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı
istanbul
sarıyer
abdulkadir uraloğlu
kuzey marmara otoyolu
tünel
tünel
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, düzenlenen Mega Ulaştırma Projeleri ile İstanbul'da Sürdürülebilir Ulaşım Çözümleri Paneli'nde konuştu. Uraloğlu, bir metropolde ulaşımın yaşam kalitesini doğrudan etkileyen bir mesele olduğunu söyledi.16 milyon kişinin yaşadığı İstanbul'da yaklaşık 5 milyon 800 bin motorlu kara taşıtının bulunduğuna dikkat çeken Bakan Uraloğlu, nüfus yoğunluğu ve araç sayısının kent içi trafiğini çok ciddi şekilde etkilediğini vurguladı.İstanbul'daki araç sayısının 5 milyon 800 bin olduğunu açıklayan Uraloğlu, "İstanbulluların yaşam kalitesini yükselttik. Son 22 yılda İstanbul'un ulaşım ve iletişim altyapısına 1 trilyon 206 milyar liranın üzerinde yatırım gerçekleştirdik." dedi.Bölünmüş yol uzunluğunu 350 kilometreden 795 kilometreye çıkardıklarını dile getiren Uraloğlu, şunları kaydetti:Uraloğlu, TEM Otoyolu'nda trafiğin rahatlamasını temin edeceklerini, Başakşehir Çam Sakura Şehir Hastanesi ile Olimpiyat Stadı’na ulaşımı kolaylaştıracaklarını açıkladı.Hadımköy, Deliklikaya, İkitelli Sanayi ve organize sanayi bölgelerinin de birbirlerine bağlanmış olacağını belirten Uraloğlu, Avrupa yakasının üretim merkezi olan tesislere doğrudan otoyol erişimi sağlayarak sanayi ile ticaretin gelişmesine katkı sunacaklarının altını çizdi.Yeni Sarıyer Kilyos tüneli projesi Bakan Uraloğlu, "Sarıyer Kilyos Tüneli Proje'miz de İstanbul’da yapım çalışmaları devam eden önemli kara yolu projemizden bir tanesi. Yaklaşık 7 kilometre uzunluğunda, 2 geliş ve 2 gidiş, toplam 4 şeritli, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında çift tüplü tünel olarak inşa edilen projemizin toplam uzunluğu bağlantı yolları ile birlikte 8.2 kilometredir" diye konuştu.Tamamlandığında ücretsiz hizmete başlayacak projenin, Kuzey Marmara Otoyolu ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne, Sarıyer, Maslak ve Levent bölgelerinden erişimi kolaylaştıracağını anlatan Uraloğlu, Sarıyer-Çayırbaşı Tüneli ve akabindeki Sarıyer-Kilyos Tüneli vasıtasıyla İstanbul Havalimanı ile İstanbul'un iş merkezleri arasında hızlı bir ulaşımı tesis etmiş olacaklarını kaydetti.Uraloğlu, proje sayesinde mevcut imar yollarına göre mesafeyi 3 kilometre kısaltacaklarını belirterek, seyahat süresini 35 dakikadan 5 dakikaya indirmiş olacaklarını vurguladı.Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi'nin yapım çalışmalarına ara vermeden devam ediyoruzUraloğlu, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi'nin yapım çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini vurgulayarak, "Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinde hayata geçireceğimiz demir yolu bağlantısı ile İstanbul Boğazı üzerinde Marmaray'a alternatif ikinci bir demir yolu hattını daha inşa etmiş olacağız" dedi.Ankara-İstanbul Hızlı Tren Hattı'ndan sonra tamamen yeni bir hat olacak Ankara-İstanbul Süper Hızlı Tren Hattı Projesi'ni gündemlerine aldıklarını belirten Uraloğlu, "Süper hızlı tren hattımızın güzergah uzunluğu 344 kilometre olacak. Saatte 350 kilometre hıza ulaşacak trenlerimizle seyahat süresini 80 dakikaya indireceğiz. 10 yıllık projeksiyonda inşallah bunu hayata geçireceğiz." bilgisini paylaştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/tarihi-hicaz-demiryolu-yeniden-hayat-bulacak-istanbul-sam-ayagi-restore-edilecek-1092042388.html
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yavuz sultan selim köprüsü, ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı, istanbul, sarıyer, abdulkadir uraloğlu, kuzey marmara otoyolu, tünel, tünel
yavuz sultan selim köprüsü, ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı, istanbul, sarıyer, abdulkadir uraloğlu, kuzey marmara otoyolu, tünel, tünel
Uraloğlu duyurdu: İstanbul'a seyahat süresi 35 dakikadan 5 dakikaya indirecek yeni tünel
23:26 26.12.2024 (güncellendi: 23:28 26.12.2024)
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sarıyer Kilyos Tüneli Projesini duyurarak, tamamlandığında ücretsiz hizmete başlayacak projenin, Kuzey Marmara Otoyolu ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne, Sarıyer, Maslak ve Levent bölgelerinden erişimi kolaylaştıracağını açıkladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, düzenlenen Mega Ulaştırma Projeleri ile İstanbul'da Sürdürülebilir Ulaşım Çözümleri Paneli'nde konuştu. Uraloğlu, bir metropolde ulaşımın yaşam kalitesini doğrudan etkileyen bir mesele olduğunu söyledi.
16 milyon kişinin yaşadığı İstanbul'da yaklaşık 5 milyon 800 bin motorlu kara taşıtının bulunduğuna dikkat çeken Bakan Uraloğlu, nüfus yoğunluğu ve araç sayısının kent içi trafiğini çok ciddi şekilde etkilediğini vurguladı.
İstanbul'daki araç sayısının 5 milyon 800 bin olduğunu açıklayan Uraloğlu, "İstanbulluların yaşam kalitesini yükselttik. Son 22 yılda İstanbul'un ulaşım ve iletişim altyapısına 1 trilyon 206 milyar liranın üzerinde yatırım gerçekleştirdik." dedi.
Bölünmüş yol uzunluğunu 350 kilometreden 795 kilometreye çıkardıklarını dile getiren Uraloğlu, şunları kaydetti:
"Otoyolumuzun son kısmını oluşturan Nakkaş-Başakşehir Kesimi'ndeki yapım çalışmalarımıza da tüm hızıyla devam ediyoruz. Nakkaş-Başakşehir Projesi, 25 kilometresi ana gövde ve 20 kilometresi bağlantı yolları olmak üzere toplam 45 kilometre uzunluğunda. İstanbul’da yaşayan kardeşlerimizin trafik çilesini bir nebze olsun azaltacak projemizin ilave katkıları da olacak."
Uraloğlu, TEM Otoyolu'nda trafiğin rahatlamasını temin edeceklerini, Başakşehir Çam Sakura Şehir Hastanesi ile Olimpiyat Stadı’na ulaşımı kolaylaştıracaklarını açıkladı.
Hadımköy, Deliklikaya, İkitelli Sanayi ve organize sanayi bölgelerinin de birbirlerine bağlanmış olacağını belirten Uraloğlu, Avrupa yakasının üretim merkezi olan tesislere doğrudan otoyol erişimi sağlayarak sanayi ile ticaretin gelişmesine katkı sunacaklarının altını çizdi.
Yeni Sarıyer Kilyos tüneli projesi
Bakan Uraloğlu, "Sarıyer Kilyos Tüneli Proje'miz de İstanbul’da yapım çalışmaları devam eden önemli kara yolu projemizden bir tanesi. Yaklaşık 7 kilometre uzunluğunda, 2 geliş ve 2 gidiş, toplam 4 şeritli, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında çift tüplü tünel olarak inşa edilen projemizin toplam uzunluğu bağlantı yolları ile birlikte 8.2 kilometredir" diye konuştu.
Tamamlandığında ücretsiz hizmete başlayacak projenin, Kuzey Marmara Otoyolu ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne, Sarıyer, Maslak ve Levent bölgelerinden erişimi kolaylaştıracağını anlatan Uraloğlu, Sarıyer-Çayırbaşı Tüneli ve akabindeki Sarıyer-Kilyos Tüneli vasıtasıyla İstanbul Havalimanı ile İstanbul'un iş merkezleri arasında hızlı bir ulaşımı tesis etmiş olacaklarını kaydetti.
Uraloğlu, proje sayesinde mevcut imar yollarına göre mesafeyi 3 kilometre kısaltacaklarını belirterek, seyahat süresini 35 dakikadan 5 dakikaya indirmiş olacaklarını vurguladı.
Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi'nin yapım çalışmalarına ara vermeden devam ediyoruz
Uraloğlu, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi'nin yapım çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini vurgulayarak, "Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinde hayata geçireceğimiz demir yolu bağlantısı ile İstanbul Boğazı üzerinde Marmaray'a alternatif ikinci bir demir yolu hattını daha inşa etmiş olacağız" dedi.
Ankara-İstanbul Hızlı Tren Hattı'ndan sonra tamamen yeni bir hat olacak Ankara-İstanbul Süper Hızlı Tren Hattı Projesi'ni gündemlerine aldıklarını belirten Uraloğlu, "Süper hızlı tren hattımızın güzergah uzunluğu 344 kilometre olacak. Saatte 350 kilometre hıza ulaşacak trenlerimizle seyahat süresini 80 dakikaya indireceğiz. 10 yıllık projeksiyonda inşallah bunu hayata geçireceğiz." bilgisini paylaştı.