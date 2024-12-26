https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/uraloglu-duyurdu-istanbula-sehayat-suresi-35-dakikadan-5-dakikaya-indirecek-yeni-tunel-1092076092.html

Uraloğlu duyurdu: İstanbul'a seyahat süresi 35 dakikadan 5 dakikaya indirecek yeni tünel

Uraloğlu duyurdu: İstanbul'a seyahat süresi 35 dakikadan 5 dakikaya indirecek yeni tünel

Sputnik Türkiye

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sarıyer Kilyos Tüneli Projesini duyurarak, tamamlandığında ücretsiz hizmete başlayacak projenin, Kuzey Marmara... 26.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-26T23:26+0300

2024-12-26T23:26+0300

2024-12-26T23:28+0300

türkiye

yavuz sultan selim köprüsü

ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı

istanbul

sarıyer

abdulkadir uraloğlu

kuzey marmara otoyolu

tünel

tünel

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/0d/1080698257_0:145:2784:1711_1920x0_80_0_0_e6be1157537d434a338b82054e1741c8.jpg

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, düzenlenen Mega Ulaştırma Projeleri ile İstanbul'da Sürdürülebilir Ulaşım Çözümleri Paneli'nde konuştu. Uraloğlu, bir metropolde ulaşımın yaşam kalitesini doğrudan etkileyen bir mesele olduğunu söyledi.16 milyon kişinin yaşadığı İstanbul'da yaklaşık 5 milyon 800 bin motorlu kara taşıtının bulunduğuna dikkat çeken Bakan Uraloğlu, nüfus yoğunluğu ve araç sayısının kent içi trafiğini çok ciddi şekilde etkilediğini vurguladı.İstanbul'daki araç sayısının 5 milyon 800 bin olduğunu açıklayan Uraloğlu, "İstanbulluların yaşam kalitesini yükselttik. Son 22 yılda İstanbul'un ulaşım ve iletişim altyapısına 1 trilyon 206 milyar liranın üzerinde yatırım gerçekleştirdik." dedi.Bölünmüş yol uzunluğunu 350 kilometreden 795 kilometreye çıkardıklarını dile getiren Uraloğlu, şunları kaydetti:Uraloğlu, TEM Otoyolu'nda trafiğin rahatlamasını temin edeceklerini, Başakşehir Çam Sakura Şehir Hastanesi ile Olimpiyat Stadı’na ulaşımı kolaylaştıracaklarını açıkladı.Hadımköy, Deliklikaya, İkitelli Sanayi ve organize sanayi bölgelerinin de birbirlerine bağlanmış olacağını belirten Uraloğlu, Avrupa yakasının üretim merkezi olan tesislere doğrudan otoyol erişimi sağlayarak sanayi ile ticaretin gelişmesine katkı sunacaklarının altını çizdi.Yeni Sarıyer Kilyos tüneli projesi Bakan Uraloğlu, "Sarıyer Kilyos Tüneli Proje'miz de İstanbul’da yapım çalışmaları devam eden önemli kara yolu projemizden bir tanesi. Yaklaşık 7 kilometre uzunluğunda, 2 geliş ve 2 gidiş, toplam 4 şeritli, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında çift tüplü tünel olarak inşa edilen projemizin toplam uzunluğu bağlantı yolları ile birlikte 8.2 kilometredir" diye konuştu.Tamamlandığında ücretsiz hizmete başlayacak projenin, Kuzey Marmara Otoyolu ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne, Sarıyer, Maslak ve Levent bölgelerinden erişimi kolaylaştıracağını anlatan Uraloğlu, Sarıyer-Çayırbaşı Tüneli ve akabindeki Sarıyer-Kilyos Tüneli vasıtasıyla İstanbul Havalimanı ile İstanbul'un iş merkezleri arasında hızlı bir ulaşımı tesis etmiş olacaklarını kaydetti.Uraloğlu, proje sayesinde mevcut imar yollarına göre mesafeyi 3 kilometre kısaltacaklarını belirterek, seyahat süresini 35 dakikadan 5 dakikaya indirmiş olacaklarını vurguladı.Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi'nin yapım çalışmalarına ara vermeden devam ediyoruzUraloğlu, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi'nin yapım çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini vurgulayarak, "Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinde hayata geçireceğimiz demir yolu bağlantısı ile İstanbul Boğazı üzerinde Marmaray'a alternatif ikinci bir demir yolu hattını daha inşa etmiş olacağız" dedi.Ankara-İstanbul Hızlı Tren Hattı'ndan sonra tamamen yeni bir hat olacak Ankara-İstanbul Süper Hızlı Tren Hattı Projesi'ni gündemlerine aldıklarını belirten Uraloğlu, "Süper hızlı tren hattımızın güzergah uzunluğu 344 kilometre olacak. Saatte 350 kilometre hıza ulaşacak trenlerimizle seyahat süresini 80 dakikaya indireceğiz. 10 yıllık projeksiyonda inşallah bunu hayata geçireceğiz." bilgisini paylaştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/tarihi-hicaz-demiryolu-yeniden-hayat-bulacak-istanbul-sam-ayagi-restore-edilecek-1092042388.html

türkiye

istanbul

sarıyer

kuzey marmara otoyolu

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yavuz sultan selim köprüsü, ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı, istanbul, sarıyer, abdulkadir uraloğlu, kuzey marmara otoyolu, tünel, tünel