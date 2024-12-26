https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/tarihi-hicaz-demiryolu-yeniden-hayat-bulacak-istanbul-sam-ayagi-restore-edilecek-1092042388.html

Tarihi Hicaz Demiryolu yeniden hayat bulacak: İstanbul-Şam ayağı restore edilecek

Tarihi Hicaz Demiryolu yeniden hayat bulacak: İstanbul-Şam ayağı restore edilecek

Sputnik Türkiye

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, tarihi Hicaz Demiryolu hattının İstanbul-Şam etabının restore edilmesi için proje geliştirdiklerini açıkladı. 26.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-26T10:43+0300

2024-12-26T10:43+0300

2024-12-26T10:44+0300

türkiye

türkiye

istanbul

tren

tren garı

şam

suriye

ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı

haberler

abdulkadir uraloğlu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/1a/1092043916_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_857778828dccb431dc79ac24ffab9716.jpg

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Hicaz Demiryolu'nun İstanbul ile Şam arasındaki kısmının restore edileceğini duyurdu.Hicaz Demiryolu'nun İstanbul-Şam arasındaki kısmı yenilenecekOsmanlı döneminin önemli ulaşım projelerinden biri olan Hicaz Demiryolu, 2. Abdülhamit'in öncülüğünde İstanbul'dan Medine'ye kadar uzanıyordu. Şimdi, Hicaz Demiryolu hattının İstanbul-Şam arasındaki önemli etabı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun açıklamalarına göre restore edilecek. Bakan, bu tarihi hattın yenilenmesi ve modernize edilmesi için adımlar atılacağını belirtti.Havayolu ve tren hattıBakan Uraloğlu, öncelikle Şam Havalimanı'nı ayağa kaldırmakla ilgili projelerinin olduğunu ve beraberinde Hicaz Demiryolu hattının Şam'a kadar uzanan parçasıyla ilgili de vaziyet alacaklarını duyurdu. Böylece İstanbul'dan Şam'a uzanan demiryolu projesi gündeme geldi.İstanbul-Şam tren hattıBakan Uraloğlu, "Orada Türkiye'den çıkıp Hicaz'a kadar giden demir yollarının parçaları var. Oralarda belli bir bütünün parçaları olarak uzun zamandır çalıştırılmadığını biliyoruz. Hızlıca tespiti yapıp demir yolu bütünlüğünü yine Şam'a kadar ilk etapta sağlama ile ilgili bir vaziyet alacağız. 2009-2010'larda oraya yolcu trenlerini uğurlamışız, bir yolculuk yapmışız. Orada bir altyapı var. Bazı bölgelerde, mesela Irak'ta, demir yollarının raylarını sıfırdan demir olarak çalınıp satıldığını biliyoruz Suriye'de de bununla karşılaşabiliriz." şeklinde konuştu.Osmanlı'nın son büyük projesi: Hicaz DemiryoluSultan 2. Abdülhamid tarafından 1900-1908 yıllarında Şam ile Medine arasında inşa ettirilen Hicaz Demiryolu, Osmanlı coğrafyasındaki demir yollarından en önemlisiydi.İstanbul'dan Mekke'yeOsmanlı padişahlarından 2. Abdülhamit'in projesi olan Hicaz Demiryolu, İstanbul'dan Mekke'ye giden hac yolunu kolaylaştırmayı hedefliyordu. Hattın inşası için Hindistan'dan Güney Afrika'ya kadar dünya Müslümanları bağışta bulundu.1900'lü yılların başında yapımına başlanan hat, 1908'de Medine'ye kadar ulaştı ve Sultan Abdülhamit tarafından açılışı yapıldı.Hicaz Demiryolu ne zaman durdu?1919 yılına kadar işlek olarak yolcu taşıyan Hicaz Demiryolu hattı, Medine'nin Osmanlı hakimiyetinden düşmesinden sonra durduruldu.Hicaz Demiryolu hattının durakları1750 kilometrelik Hicaz Demiryolu hattının durakları şöyleydi:1. Dünya Savaşı'ndan sonra hat 4'e bölündü1. Dünya Savaşı'ndan sonra ise Hicaz Demiryolu 4 kısma ayrıldı ve parçaları farklı ülkelerin egemenliğinde kaldı:Tren kullanılıyor mu?Suudi Arabistan, Suriye ve Ürdün hattı yeniden kullanıma açmak için bir komite kurduysa da bölgedeki siyasi anlaşmazlıklar yüzünden tarihi hat metruk olarak kaldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/disisleri-bakani-hakan-fidandan-samda-turk-buyukelciligi-aciklamasi--1091366078.html

türkiye

istanbul

şam

suriye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hicaz demiryolu, hicaz demiryolu hangi ülkelerden geçiyor, hicaz demiryolu, osmanlı hicaz hattı, medine demiryolu, osmanlı ulaşım projeleri, tarihi demiryolları, osmanlı medine bağlantısı, 20. yüzyıl hicaz, sultan abdülhamid demiryolu, osmanlı tren hatları, hicaz hattı tarihi, osmanlı hicaz demiryolu projesi, hicaz tren yolu, osmanlı demiryolu mirası, medine tren istasyonu, tarihi osmanlı projeleri