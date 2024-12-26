https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/unlu-sarkici-ebru-polat-avukatliga-geri-dondu-adini-kullanarak-dolandiricilik-yapanlarin-pesine-1092058850.html
Ünlü şarkıcı Ebru Polat avukatlığa geri döndü: Adını kullanarak dolandırıcılık yapanların peşine düştü
Ünlü şarkıcı Ebru Polat avukatlığa geri döndü: Adını kullanarak dolandırıcılık yapanların peşine düştü
Sputnik Türkiye
Şarkıcı Ebru Polat avukatlık mesleğine geri döndü. Ünlü şarkıcı kendi adını ve fotoğraflarını kullanarak dolandırıcılık yapan çetenin peşine düştü... 26.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-26T14:25+0300
2024-12-26T14:25+0300
2024-12-26T14:28+0300
yaşam
ebru polat
cumhuriyet başsavcılığı
avukat
dolandırıcılık
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e-dolandırıcılık
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Şarkıcı Ebru Polat uzun süredir ayrı kaldığı avukatlığa geri döndü ve ilk işi de kendi adını kullanarak sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yapan çetenin peşine düşmek oldu. Dolandırıcılar hakkında suç duyurusunda bulunan Polat, "Uzun bir aradan sonra mesleğe geri döndüm ve döner dönmez çok büyük bir dolandırıcılık çetesinin üzerine çöktük ve bir dolandırıcılık çetesini çökertiyoruz. Haklarında soruşturma başlatıldı" dedi.Evde paketleme işi diyerek insanları dolandırdılarSosyal medya üzerinden güvenini kazandıkları ev hanımlarına evlerinden paketleme işi yaparak para kazanma vaadinde bulunan dolandırıcıların önce 500 lira ürün ücreti, ardından 4 bin lira kargo ücreti isteyerek vatandaşları mağdur ettiği iddia edildi. Söz konusu sosyal medya hesabında adının ve fotoğrafının kullanıldığını iddia eden şarkıcı ve aynı zamanda avukat olan Ebru Polat, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na suç duyurusunda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan dilekçede, Polat'ın adını ve resimlerini kullanan bir sosyal medya hesabının kendisini destekçisi gibi göstererek sayfalarında paylaştığı, insanların nitelikli olarak uzun zamandır bu şekilde dolandırıldığı aktarıldı. Dilekçede Polat'ın bu kişilerden takipçileri sayesinde haberdar olduğu belirtildi. Dilekçede bu sitelerin mağdurlardan önce 500 lira isteyerek evlere ürün gönderme vaadinde bulundukları, ardından ürün göndermek için 4 bin lira kargo ücreti istedikleri belirtildi.Benim avukat olduğumu bilmiyorlar Suç duyurusunda bulunduktan sonra adliyede açıklama yapan Polat yaşananları şöyle anlattı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/sosyal-medyadan-giysi-satanlara-dikkat-iade-kodu-gonderip-tum-paralari-kendi-hesaplarina-1091922830.html
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ebru polat kimdir, ebru polat avukat mı, ebru polat dolandırıcılık, ebru polat avukatlığa geri mi döndü
ebru polat kimdir, ebru polat avukat mı, ebru polat dolandırıcılık, ebru polat avukatlığa geri mi döndü
Ünlü şarkıcı Ebru Polat avukatlığa geri döndü: Adını kullanarak dolandırıcılık yapanların peşine düştü
14:25 26.12.2024 (güncellendi: 14:28 26.12.2024)
Şarkıcı Ebru Polat avukatlık mesleğine geri döndü. Ünlü şarkıcı kendi adını ve fotoğraflarını kullanarak dolandırıcılık yapan çetenin peşine düştü, dolandırıcılar hakkında 'avukat kimliğiyle' şikayetçi oldu.
Şarkıcı Ebru Polat uzun süredir ayrı kaldığı avukatlığa geri döndü ve ilk işi de kendi adını kullanarak sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yapan çetenin peşine düşmek oldu. Dolandırıcılar hakkında suç duyurusunda bulunan Polat, "Uzun bir aradan sonra mesleğe geri döndüm ve döner dönmez çok büyük bir dolandırıcılık çetesinin üzerine çöktük ve bir dolandırıcılık çetesini çökertiyoruz. Haklarında soruşturma başlatıldı" dedi.
Evde paketleme işi diyerek insanları dolandırdılar
Sosyal medya üzerinden güvenini kazandıkları ev hanımlarına evlerinden paketleme işi yaparak para kazanma vaadinde bulunan dolandırıcıların önce 500 lira ürün ücreti, ardından 4 bin lira kargo ücreti isteyerek vatandaşları mağdur ettiği iddia edildi. Söz konusu sosyal medya hesabında adının ve fotoğrafının kullanıldığını iddia eden şarkıcı ve aynı zamanda avukat olan Ebru Polat, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na suç duyurusunda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan dilekçede, Polat'ın adını ve resimlerini kullanan bir sosyal medya hesabının kendisini destekçisi gibi göstererek sayfalarında paylaştığı, insanların nitelikli olarak uzun zamandır bu şekilde dolandırıldığı aktarıldı. Dilekçede Polat'ın bu kişilerden takipçileri sayesinde haberdar olduğu belirtildi. Dilekçede bu sitelerin mağdurlardan önce 500 lira isteyerek evlere ürün gönderme vaadinde bulundukları, ardından ürün göndermek için 4 bin lira kargo ücreti istedikleri belirtildi.
Benim avukat olduğumu bilmiyorlar
Suç duyurusunda bulunduktan sonra adliyede açıklama yapan Polat yaşananları şöyle anlattı:
“Paketlemeden önce 'Bizlere güven açısından 500 TL kapora yatırmanız gerek' diyen bir çete var. Özellikle diyor ki, ‘Evden çalışacaksınız, 500 lira yatıracaksınız ve biz size ardından ürünleri göndereceğiz. Ürünleri gönderdiklerinde de emrivaki şekilde ‘Biz size ürün gönderdik, bir 4 bin lira kargo parası göndermeniz gerek' diyorlar. ‘Böyle bir şey yoktu. 500 lira istemiştiniz, 4 bini gönderemem' dediğiniz andan itibaren de tehditler başlıyor. Tehditler de şu şekilde; ‘Bu 4 bin TL'yi göndermezsen hakkında yasal işlem başlatacağım, evine icra göndereceğim' tarzı bir dolandırıcılık çetesi yaklaşık 2 yıldır varmış. Çok kişi mağdur edilmiş. Bu dolandırıcılık çetesinin yaptığı hata ne oldu; sayfasında photoshop yaparak ‘Ebru Polat da bizim en büyük destekçimiz' diyerek beni paylaştı. Bu hataya düştü, tabii benim avukat olduğumu bilmiyordu. Bunu görür görmez sevenlerim beni uyardı. Ben 'Sakın güvenmeyin' deyip, birçok kişiyi bu durumdan kurtardım. Hemen gelip şikayette bulunup, haklarında soruşturma başlattık” dedi.