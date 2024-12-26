Ünlü şarkıcı Ebru Polat avukatlığa geri döndü: Adını kullanarak dolandırıcılık yapanların peşine düştü

“Paketlemeden önce 'Bizlere güven açısından 500 TL kapora yatırmanız gerek' diyen bir çete var. Özellikle diyor ki, ‘Evden çalışacaksınız, 500 lira yatıracaksınız ve biz size ardından ürünleri göndereceğiz. Ürünleri gönderdiklerinde de emrivaki şekilde ‘Biz size ürün gönderdik, bir 4 bin lira kargo parası göndermeniz gerek' diyorlar. ‘Böyle bir şey yoktu. 500 lira istemiştiniz, 4 bini gönderemem' dediğiniz andan itibaren de tehditler başlıyor. Tehditler de şu şekilde; ‘Bu 4 bin TL'yi göndermezsen hakkında yasal işlem başlatacağım, evine icra göndereceğim' tarzı bir dolandırıcılık çetesi yaklaşık 2 yıldır varmış. Çok kişi mağdur edilmiş. Bu dolandırıcılık çetesinin yaptığı hata ne oldu; sayfasında photoshop yaparak ‘Ebru Polat da bizim en büyük destekçimiz' diyerek beni paylaştı. Bu hataya düştü, tabii benim avukat olduğumu bilmiyordu. Bunu görür görmez sevenlerim beni uyardı. Ben 'Sakın güvenmeyin' deyip, birçok kişiyi bu durumdan kurtardım. Hemen gelip şikayette bulunup, haklarında soruşturma başlattık” dedi.