https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/ukraynanin-kayiplari-artiyor-donetskte-bir-koy-daha-rus-ordusunun-kontrolunde--1092055958.html

Ukrayna’nın kayıpları artıyor: Donetsk’te bir köy daha Rus ordusunun kontrolünde

Ukrayna’nın kayıpları artıyor: Donetsk’te bir köy daha Rus ordusunun kontrolünde

Sputnik Türkiye

Rus güçlerinin aktif taarruz eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde (DHC) bir yerleşimin kontrolünü ele geçirdiğini bildiren Rusya Savunma Bakanlığı... 26.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-26T13:33+0300

2024-12-26T13:33+0300

2024-12-26T13:41+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya savunma bakanlığı

rusya silahlı kuvvetleri

rus ordusu

ukrayna

donbass

harkov

donetsk halk cumhuriyeti (dhc)

ukrayna ordusu

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri operasyona ilişkin güncel bilgileri paylaştı.Açıklamaya göre, ‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu’na bağlı birimler aktif eylemleri sonucu DHC’deki Gigant yerleşim birimini Ukraynalı askerlerden almayı başardı. Düşmanın kaybı 230 kadar asker olarak gerçekleşti.‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, Harkov istikametinde aktif eylemlerine devam etti. Bir kaşır saldırısı akamete uğratılan Ukrayna ordusu 35’ten fazla asker kaybetti.‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu birlikleri taktik konumu iyileştirdi ve beş karşı saldırıyı bastırdı. Düşman güçlerin 530 askeri etkisiz hale getirildi ve bir zırhlı savaş aracı imha edildi.‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdi ve 11 karşı saldırı püskürttü. Ukrayna ordusunun kaybı en az 490 asker ve tümü Batı yapımı üç zırhlı savaş aracı oldu.‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu’na bağlı güçler düşman savunmasının derinliklerine ilerlemeye devam etti. Bir karşı saldırısı bastırılan düşman güçler 160 asker kaybetti.‘Dnepr’ Askeri Grubu düşman güçleri bozguna uğratmaya devam ederek Ukrayna ordusunun 60’tan fazla askerini etkisiz hale getirdi.Ukrayna’nın 143 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırı sonucu Ukrayna hava üslerinin altyapısı, mühimmat depoları, İHA kontrol merkezleri ile Ukrayna ordusunun asker ve teçhizatın yoğun olduğu yerler imha edildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun 11 adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 56 insansız hava aracını engelledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/lavrov-ukraynada-ateskes-hicbir-yere-varmayan-bir-yol-1092050728.html

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