https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/lavrov-ukraynada-ateskes-hicbir-yere-varmayan-bir-yol-1092050728.html
Lavrov: Ukrayna’da ateşkes hiçbir yere varmayan bir yol
Lavrov: Ukrayna’da ateşkes hiçbir yere varmayan bir yol
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, boş çözüm laflarının Moskova’yı tatmin etmediğini belirterek, “Ukrayna’da ateşkes, hiçbir yere varmayan bir yol” dedi. 26.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-26T12:21+0300
2024-12-26T12:21+0300
2024-12-26T12:24+0300
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus ve yabancı medyaya açıklamasında, Ukrayna için ateşkes çağrılarını değerlendirdi.Lavrov, “Boş konuşma bizi tatmin edemeyiz. Henüz duyduğumuz her şey bir tür ateşkesi uydurma ihtiyacıyla ilgili konuşmalar. Ateşkes, hiçbir yere varmayan bir yol. Rusya Federasyonu ve komşularımızın güvenliğini ve meşru güvenlik çıkarlarını sağlamak için tüm koşulların tespit edileceği ve ihlal edilemez olması uluslararası ve yasal olarak güvence altına alacak nihai hukuki anlaşmalara ihtiyacımız var” diyerek şunu kaydetti:‘Trump yönetimiyle istişarelere hazırız’ABD'nin müstakbel Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg dahil, Donald Trump yönetiminin, çatışmanın temel nedenlerini araştıracağı umudunu dile getiren Lavrov, "Biz istişarelere her zaman hazırız” diye kaydetti.Eşit bir diyalog kurmaya, çıkarlar arasında bir denge kurmaya ve karşılıklı yarar sağlayacak anlaşmalar yapmaya kararlı olan tüm Batılı temsilcilerle görüşmeye hazır olduklarını defalarca ifade ettiklerini kaydeden Rus diplomat, Macaristan ve Slovakya’ya işaret ederek şunu dedi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/rusya-tarafina-gecen-ukraynali-asker-ukrayna-ordusu-zelenskiy-rejimine-destek-vermiyor-1092048883.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, donald trump, keith kellogg, ukrayna, avrupa birliği
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, donald trump, keith kellogg, ukrayna, avrupa birliği
Lavrov: Ukrayna’da ateşkes hiçbir yere varmayan bir yol
12:21 26.12.2024 (güncellendi: 12:24 26.12.2024)
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, boş çözüm laflarının Moskova’yı tatmin etmediğini belirterek, “Ukrayna’da ateşkes, hiçbir yere varmayan bir yol” dedi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus ve yabancı medyaya açıklamasında, Ukrayna için ateşkes çağrılarını değerlendirdi.
Lavrov, “Boş konuşma bizi tatmin edemeyiz. Henüz duyduğumuz her şey bir tür ateşkesi uydurma ihtiyacıyla ilgili konuşmalar. Ateşkes, hiçbir yere varmayan bir yol. Rusya Federasyonu ve komşularımızın güvenliğini ve meşru güvenlik çıkarlarını sağlamak için tüm koşulların tespit edileceği ve ihlal edilemez olması uluslararası ve yasal olarak güvence altına alacak nihai hukuki anlaşmalara ihtiyacımız var” diyerek şunu kaydetti:
Kimse ateşkesin Kiev'e silah pompalamak için zaman kazanmak amacıyla gerekli olduğunu saklamıyor.
‘Trump yönetimiyle istişarelere hazırız’
ABD'nin müstakbel Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg dahil, Donald Trump yönetiminin, çatışmanın temel nedenlerini araştıracağı umudunu dile getiren Lavrov, "Biz istişarelere her zaman hazırız” diye kaydetti.
Eşit bir diyalog kurmaya, çıkarlar arasında bir denge kurmaya ve karşılıklı yarar sağlayacak anlaşmalar yapmaya kararlı olan tüm Batılı temsilcilerle görüşmeye hazır olduklarını defalarca ifade ettiklerini kaydeden Rus diplomat, Macaristan ve Slovakya’ya işaret ederek şunu dedi:
Avrupa Birliği'nin diğer üyeleri de yavaş yavaş bazı gizli görüşmeler talep etmeye başladı, ancak Avrupa Birliği'ndeki sopa disiplini nedeniyle çok az ülke bunu açıkça konuşmaya cesaret edebiliyor.