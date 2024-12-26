https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/ukraynali-milletvekili-ukraynada-askerlerin-terhis-islemi-gerceklesmeyecek-1092034035.html

Ukraynalı milletvekili: Ukrayna’da askerlerin terhis işlemi gerçekleşmeyecek

Ukraynalı milletvekili: Ukrayna’da askerlerin terhis işlemi gerçekleşmeyecek

Sputnik Türkiye

Ukraynalı milletvekili Anna Skorohod, seferberlik planlarının aksaması nedeniyle Ukrayna'da askerlerin terhis işlemlerinin gerçekleştirilemeyeceğini belirtti. 26.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-26T01:28+0300

2024-12-26T01:28+0300

2024-12-26T01:27+0300

ukrayna krizi

ukrayna

yüksek rada

seferberlik

terhis

aleksandr sırskiy

ukrainskaya pravda

ukrayna savunma bakanlığı

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Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada Milletvekili Anna Skorohod, ‘Novosti.Live’ televizyonuna verdiği demeçte, seferberlik planlarının aksaması nedeniyle Ukrayna'da askerlerin terhis işlemlerinin gerçekleştirilemeyeceğini söyledi.Skorohod, “Seferberlik başarısız oldu. Bugün itibariyle seferberliğe ilişkin planları yerine getiremiyoruz, bu nedenle başkomutan (Ukrayna Genelkurmay Başkanı Aleksandr Sırskiy) için terhis konusu son derece kritik olacak, çünkü ona göre cephedeki adamların yerini alacak kimse yok” dedi.Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin subay kadrosunun ‘neredeyse hiç savaşmadığını’ vurgulayan Skorohod, bir subayın bulunduğu pozisyondan daha düşük bir pozisyona atanamayacağını belirterek, cephede ağırlıklı olarak daha önce orduyla hiçbir ilgisi olmayan, seferberlik kapsamında askere alınmış insanların savaştığını kaydetti.Ukrainskaya Pravda gazetesi daha önce Ukrayna Savunma Bakanlığının, Yüksek Rada Ulusal Güvenlik ve Savunma Komitesi'nden, Aralık ayında tamamlanması gereken terhis yasa tasarısının hazırlanmasını 18 Mart'a kadar ertelemesini istediğini aktarmıştı.Ukrayna Parlamentosu Başkanı Ruslan Stefançuk 26 Temmuz'da yaptığı açıklamada, askeri çatışmalar sırasında askerlerin terhis edilemeyeceğini, bu durumun ülkenin devlet yapısını tehlikeye atacağını öne sürmüştü.Ukrayna'da seferberliğin güçlendirilmesine ilişkin yasa, 18 Mayıs tarihinde yürürlüğe girmişti. Bu belge, askerlik hizmetiyle yükümlü olan herkesi, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 60 gün içinde askerlik şubesinde bilgilerini güncellemekle yükümlü kılıyor. Bunun için bireylerin ya şahsen askerlik şubesine gelmesi ya da 'elektronik askerlik şubesine' kayıt yaptırması gerekiyor.Askerlik şubesi celbi şahsen tebellüğ edilmemiş olsa bile, celp tebliğ edilmiş sayılıyor. Tebligatın tarihi, belgenin şahsen tebliğ edilemediğine dair damganın vurulduğu tarih olarak kabul ediliyor. Yasa tasarısı, askerlik yükümlülüğü bulunan kişilerin askeri kimlik kartlarını her zaman yanlarında taşımalarını ve askeri veya polis memurlarının ilk talebinde ibraz etmelerini öngörüyor. Kaçak durumuna düşen kişiler, araç kullanma hakkından mahrum bırakılabiliyor. Terhis koşulları ise belgede belirtilmemiştir, bu durum bazı milletvekilleri arasında öfkeye neden olmuştu.

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ukrayna, yüksek rada, seferberlik, terhis, aleksandr sırskiy, ukrainskaya pravda, ukrayna savunma bakanlığı