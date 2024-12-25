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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/rus-senator-kosacev-ukrayna-ile-ilgili-karar-kievde-degil-daha-yuksek-oval-ofislerde-alinacak-1092028970.html
Rus senator Kosaçev: Ukrayna ile ilgili karar Kiev'de değil, ‘daha yüksek oval ofislerde’ alınacak
Rus senator Kosaçev: Ukrayna ile ilgili karar Kiev'de değil, ‘daha yüksek oval ofislerde’ alınacak
Sputnik Türkiye
Rus Senatör Konstantin Kosaçev, Ukrayna’da çözüme ilişkin kararın Kiev'de değil, ‘daha yüksek oval ofislerde’ alınacağını belirtti. 25.12.2024, Sputnik Türkiye
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Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı Konstantin Kosaçev, Sputnik’e verdiği demeçte Ukrayna'nın Batılı sponsorlara olan bağımlılığı göz önüne alındığında, Ukrayna’da çözüme ilişkin kararın büyük olasılıkla Kiev'de değil, ‘daha yüksek oval ofislerde’ alınacağını söyledi.Kosaçev, “Batılı sponsorlara olan tam bağımlılık göz önüne alındığında, nihai kararların Kiev'de alınmama ihtimali yüksek. Ve büyük olasılıkla mevcut liderler de vermeyecek. 'Ukraynalılar olmadan Ukrayna hakkında tek kelime olmayacak' sloganının acı yanı, Kiev'in sadece daha yüksek oval ofislerde alınan kararlardan haberdar edileceği gerçeği olabilir” dedi. Kosaçev, bunun bir dereceye kadar Ukraynalı politikacılar için bir çıkış yolu olabileceğinin ve ‘başka seçenekleri kalmadığı’ bahanesine sığınabileceklerini vurguladı.Rus senatör, 2025 yılından beklentilerle ilgili olarak, “elbette zafer bekliyoruz” diyerek, şu ifadeleri kullandı:Ukrayna'yı daha güçlü bir müzakere pozisyonuna getirme görevi hakkında konuşmalar yapılırken, sadece ‘gerçeklerden tamamen kopmuş Rus düşmanlarının’ şimdiden zaferden bahsettiğini belirten Kosaçev, “Ancak bu planlar, emin bir şekilde giderek daha fazla yeni bölgeyi özgürleştiren özel askeri harekat katılımcıları tarafından sürekli boşa çıkarılıyor” dedi.ABD'nin gelecekteki Ukrayna özel temsilcisi Keith Kellogg daha önce yaptığı açıklamada ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın Moskova ve Kiev arasında kalıcı bir anlaşma istediğini ve bunu ‘nispeten kısa bir süre içinde’ başarabileceğini ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/abdnin-ukrayna-ozel-temsilcisi-adayi-kellogg-trump-anlasma-istiyor-ama-minsk-anlasmasinin-1091998565.html
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konstantin kosaçev, rusya federasyon konseyi, rusya, ukrayna, batı, oval ofis, kiev, zafer, barış, keith kellogg
konstantin kosaçev, rusya federasyon konseyi, rusya, ukrayna, batı, oval ofis, kiev, zafer, barış, keith kellogg

Rus senator Kosaçev: Ukrayna ile ilgili karar Kiev'de değil, ‘daha yüksek oval ofislerde’ alınacak

21:13 25.12.2024
© Sputnik / Павел БедняковRusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı Konstantin Kosaçev
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı Konstantin Kosaçev - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2024
© Sputnik / Павел Бедняков
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Rus Senatör Konstantin Kosaçev, Ukrayna’da çözüme ilişkin kararın Kiev'de değil, ‘daha yüksek oval ofislerde’ alınacağını belirtti.
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı Konstantin Kosaçev, Sputnik’e verdiği demeçte Ukrayna'nın Batılı sponsorlara olan bağımlılığı göz önüne alındığında, Ukrayna’da çözüme ilişkin kararın büyük olasılıkla Kiev'de değil, ‘daha yüksek oval ofislerde’ alınacağını söyledi.
Kosaçev, “Batılı sponsorlara olan tam bağımlılık göz önüne alındığında, nihai kararların Kiev'de alınmama ihtimali yüksek. Ve büyük olasılıkla mevcut liderler de vermeyecek. 'Ukraynalılar olmadan Ukrayna hakkında tek kelime olmayacak' sloganının acı yanı, Kiev'in sadece daha yüksek oval ofislerde alınan kararlardan haberdar edileceği gerçeği olabilir” dedi.
Kosaçev, bunun bir dereceye kadar Ukraynalı politikacılar için bir çıkış yolu olabileceğinin ve ‘başka seçenekleri kalmadığı’ bahanesine sığınabileceklerini vurguladı.
Rus senatör, 2025 yılından beklentilerle ilgili olarak, “elbette zafer bekliyoruz” diyerek, şu ifadeleri kullandı:

Her birimiz kendi alanında bunun için çalışmaya, elimizden geldiğince yakınlaştırmaya hazırız. Özel askeri harekatın hedeflerine ulaşmak, milyonlarca insan için barış, Batı yanlısı milliyetçi rejim tarafından ihlal edilen meşru haklarını korumak, sınırlarımızın uzun vadeli güvenliğini sağlamak. Tüm bunları zafer kavramının içine koyuyoruz.

Ancak herkes Ukrayna tarafının hazırlıksızlığı göz önüne alındığında bunların ne kadar zor olacağını anlıyor. Talep ve beklentilerini aşırı derecede abartan Ukrayna liderleri, ütopik'zafer planlarından' herhangi bir sapmanın kendi halkları tarafından düşmanca algılanacağı bir tuzağa sürüklendiler.

Ukrayna'yı daha güçlü bir müzakere pozisyonuna getirme görevi hakkında konuşmalar yapılırken, sadece ‘gerçeklerden tamamen kopmuş Rus düşmanlarının’ şimdiden zaferden bahsettiğini belirten Kosaçev, “Ancak bu planlar, emin bir şekilde giderek daha fazla yeni bölgeyi özgürleştiren özel askeri harekat katılımcıları tarafından sürekli boşa çıkarılıyor” dedi.
ABD'nin gelecekteki Ukrayna özel temsilcisi Keith Kellogg daha önce yaptığı açıklamada ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın Moskova ve Kiev arasında kalıcı bir anlaşma istediğini ve bunu ‘nispeten kısa bir süre içinde’ başarabileceğini ifade etmişti.
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