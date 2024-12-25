Her birimiz kendi alanında bunun için çalışmaya, elimizden geldiğince yakınlaştırmaya hazırız. Özel askeri harekatın hedeflerine ulaşmak, milyonlarca insan için barış, Batı yanlısı milliyetçi rejim tarafından ihlal edilen meşru haklarını korumak, sınırlarımızın uzun vadeli güvenliğini sağlamak. Tüm bunları zafer kavramının içine koyuyoruz.

Ancak herkes Ukrayna tarafının hazırlıksızlığı göz önüne alındığında bunların ne kadar zor olacağını anlıyor. Talep ve beklentilerini aşırı derecede abartan Ukrayna liderleri, ütopik'zafer planlarından' herhangi bir sapmanın kendi halkları tarafından düşmanca algılanacağı bir tuzağa sürüklendiler.