https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/turk-kalkisi-hareketi-ile-guinness-rekorlar-kitabina-girdi-rekor-ilk-defa-bir-turkun-oldu-1092073555.html

Türk Kalkışı hareketi ile Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi: Rekor ilk defa bir Türk'ün oldu

Türk Kalkışı hareketi ile Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi: Rekor ilk defa bir Türk'ün oldu

Sputnik Türkiye

İzmir'in Bornova ilçesinde Atletik Performans Koçu olan Burak Yazgı (Turkish Get Up) 'Türk Kalkışı' hareketinde Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi başardı... 26.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-26T20:39+0300

2024-12-26T20:39+0300

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türkiye

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Atletik Performans Koçu Burak Yazgı 'Türk Kalkışı' hareketinde Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.İzmir'in Bornova ilçesinde Atletik Performans Koçu olan Burak Yazgı isimli sporcu 80 kilo ile İsveçli bir atlette olan (Turkish Get Up) 'Türk Kalkışı' hareketinin rekorunun bir Türk'e geçmesi için çalışmaya başladı. 29 yaşındaki Yazgı, Guinness Rekorlar Kitabı'nın kriterlerini karşılayarak hareketi 90.97 kiloda başararak mail olarak videoları kuruma gönderdi. Guinness Rekorlar Kitabı'nın yetkilileri tarafından kazandığını öğrenen Burak Yazgı ''Bir onay maili bekliyordum. Guinness'te yazılan bütün kriterleri tamamlamıştım. Bir gün burada çalışırken telefonuma mail geldi. Kazandığımı görünce çok heyecanlanmıştım. Türk Kalkışı'nı yapmak sadece güçlü ilgili bir olay değil. Ciddi anlamda esnek, mobil ve stabilizasyonunuzun çok iyi olması gerekiyor. Hedefim bu harekette rekor kırarak kimsenin geçemeyeceği seviyeye çıkarmak'' dedi.Türk Kalkışı nedir?Turkish Get-Up (Türk Kalkışı), bir fonksiyonel fitness ve güç antrenmanı hareketi olarak bilinir. Bu egzersiz, vücut stabilitesini, dengeyi, gücü ve esnekliği geliştirmek için kullanılan tam vücut bir hareketi olarak tanınır. Osmanlı dönemine kadar uzanan Türk güreşçilerinin bu hareketi kullandığına dair bir inanış hakimdir.Turkish Get-Up (Türk Kalkışı) nasıl yapılır?

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