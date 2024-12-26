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Türk Kalkışı hareketi ile Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi: Rekor ilk defa bir Türk'ün oldu
Türk Kalkışı hareketi ile Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi: Rekor ilk defa bir Türk'ün oldu
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İzmir'in Bornova ilçesinde Atletik Performans Koçu olan Burak Yazgı (Turkish Get Up) 'Türk Kalkışı' hareketinde Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi başardı... 26.12.2024, Sputnik Türkiye
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Atletik Performans Koçu Burak Yazgı 'Türk Kalkışı' hareketinde Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.İzmir'in Bornova ilçesinde Atletik Performans Koçu olan Burak Yazgı isimli sporcu 80 kilo ile İsveçli bir atlette olan (Turkish Get Up) 'Türk Kalkışı' hareketinin rekorunun bir Türk'e geçmesi için çalışmaya başladı. 29 yaşındaki Yazgı, Guinness Rekorlar Kitabı'nın kriterlerini karşılayarak hareketi 90.97 kiloda başararak mail olarak videoları kuruma gönderdi. Guinness Rekorlar Kitabı'nın yetkilileri tarafından kazandığını öğrenen Burak Yazgı ''Bir onay maili bekliyordum. Guinness'te yazılan bütün kriterleri tamamlamıştım. Bir gün burada çalışırken telefonuma mail geldi. Kazandığımı görünce çok heyecanlanmıştım. Türk Kalkışı'nı yapmak sadece güçlü ilgili bir olay değil. Ciddi anlamda esnek, mobil ve stabilizasyonunuzun çok iyi olması gerekiyor. Hedefim bu harekette rekor kırarak kimsenin geçemeyeceği seviyeye çıkarmak'' dedi.Türk Kalkışı nedir?Turkish Get-Up (Türk Kalkışı), bir fonksiyonel fitness ve güç antrenmanı hareketi olarak bilinir. Bu egzersiz, vücut stabilitesini, dengeyi, gücü ve esnekliği geliştirmek için kullanılan tam vücut bir hareketi olarak tanınır. Osmanlı dönemine kadar uzanan Türk güreşçilerinin bu hareketi kullandığına dair bir inanış hakimdir.Turkish Get-Up (Türk Kalkışı) nasıl yapılır?
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rekor, guinness, guinness rekorlar kitabı, türk, halter, türkiye halter federasyonu, uluslararası halter federasyonu (iwf), spor, spor salonu
rekor, guinness, guinness rekorlar kitabı, türk, halter, türkiye halter federasyonu, uluslararası halter federasyonu (iwf), spor, spor salonu

Türk Kalkışı hareketi ile Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi: Rekor ilk defa bir Türk'ün oldu

20:39 26.12.2024
© AATürk Kalkışı
Türk Kalkışı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2024
© AA
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İzmir'in Bornova ilçesinde Atletik Performans Koçu olan Burak Yazgı (Turkish Get Up) 'Türk Kalkışı' hareketinde Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi başardı. İsveçli bir atlette olan rekoru 90.97 kiloda geçen Yazgı, ilk defa bir Türk'ün 'Türk Kalkışı' hareketinde rekor kırdığını söyledi.
Atletik Performans Koçu Burak Yazgı 'Türk Kalkışı' hareketinde Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.
İzmir'in Bornova ilçesinde Atletik Performans Koçu olan Burak Yazgı isimli sporcu 80 kilo ile İsveçli bir atlette olan (Turkish Get Up) 'Türk Kalkışı' hareketinin rekorunun bir Türk'e geçmesi için çalışmaya başladı. 29 yaşındaki Yazgı, Guinness Rekorlar Kitabı'nın kriterlerini karşılayarak hareketi 90.97 kiloda başararak mail olarak videoları kuruma gönderdi.
Guinness Rekorlar Kitabı'nın yetkilileri tarafından kazandığını öğrenen Burak Yazgı ''Bir onay maili bekliyordum. Guinness'te yazılan bütün kriterleri tamamlamıştım. Bir gün burada çalışırken telefonuma mail geldi. Kazandığımı görünce çok heyecanlanmıştım. Türk Kalkışı'nı yapmak sadece güçlü ilgili bir olay değil. Ciddi anlamda esnek, mobil ve stabilizasyonunuzun çok iyi olması gerekiyor. Hedefim bu harekette rekor kırarak kimsenin geçemeyeceği seviyeye çıkarmak'' dedi.

Türk Kalkışı nedir?

Turkish Get-Up (Türk Kalkışı), bir fonksiyonel fitness ve güç antrenmanı hareketi olarak bilinir. Bu egzersiz, vücut stabilitesini, dengeyi, gücü ve esnekliği geliştirmek için kullanılan tam vücut bir hareketi olarak tanınır. Osmanlı dönemine kadar uzanan Türk güreşçilerinin bu hareketi kullandığına dair bir inanış hakimdir.

Turkish Get-Up (Türk Kalkışı) nasıl yapılır?

1.
Başlangıç Pozisyonu: Yere sırt üstü uzanarak başlanır. Sağ elinizde bir kettlebell (veya başka bir ağırlık) tutarak kolunuzu tamamen düz bir şekilde yukarı kaldırın. Sağ dizinizi büküp ayağınızı yere koyun, sol bacağınız düz bir şekilde uzanmış olmalıdır.
2.
Yukarı Kalkış: Sol dirseğinizden destek alarak yukarı doğru kalkın. Ardından sol elinizi yere koyarak yarı oturma pozisyonuna geçin.
3.
Diz Çökme: Sol bacağınızı arkaya doğru alarak diz çökme pozisyonuna geçin. Ağırlık hala yukarıda ve kol tamamen düz olmalı.
4.
Ayağa Kalkış: Dizlerinizden kuvvet alarak ayağa kalkın, ağırlığı sabit tutun.
5.
Geri Dönüş: Aynı adımları tersine çevirerek yere geri yatın.
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