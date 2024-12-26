https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/trump-floridali-yetkiliyi-panama-buyukelcisi-olarak-atayacagini-soyledi---1092034175.html

Trump, Floridalı yetkiliyi Panama büyükelçisi olarak atayacağını söyledi

Trump, Floridalı yetkiliyi Panama büyükelçisi olarak atayacağını söyledi

Sputnik Türkiye

Donald Trump, yaptığı son açıklamada Floridalı yetkili Kevin Cabrera'yı Panama Büyükelçisi olarak aday göstereceğini açıkladı. 26.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-26T01:31+0300

2024-12-26T01:31+0300

2024-12-26T01:31+0300

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ABD Başkanı seçilen Donald Trump, Truth sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Florida'dan Kevin Cabrera'yı Panama Büyükelçisi olarak aday göstereceğini duyurdu. Trump, Cabrera'yı Panama Büyükelçisi olarak aday göstereceğini “Kevin Marino Cabrera'nın, Panama Kanalı konusunda bizi en uçuk hayallerimizin bile ötesinde sömüren Panama Cumhuriyeti'nde ABD Büyükelçisi olarak görev yapacağını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum” şeklinde duyurdu.Kevin Cabrera, Florida'daki Miami-Dade şehrinde memur olarak görev yapmış ve 2020'de Trump'ın ekibinde de çalışmıştır. Trump, 22 Aralık'ta yaptığı açıklamada, Panama Kanalı'ndan geçişte uygulanan yüksek gümrük vergileri nedeniyle kanalın hızla ABD mülkiyetine geri verilmesini talep edeceğini belirtmiş, ayrıca Panama Kanalı'nın ABD ticaretinin yanı sıra ABD deniz kuvvetlerinin Atlantik ve Pasifik okyanuslarında operasyonel konuşlandırılması için kritik öneme sahip olduğunu vurgulamıştı.Panama Cumhurbaşkanı Jose Raul Mulino ise Trump'ın bu açıklamasını büyük bir tarihi cehalet göstergesi olarak değerlendirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/ilk-teklifin-1946-yilinda-yapildigi-ortaya-cikmisti-trump-yineledi-abd-gronlandi-neden-ilhak-etmek-1092031482.html

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