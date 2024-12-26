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TK203 İstanbul-Seattle uçağı arıza nedeniyle İzlanda'dan U dönüşü yaptı
TK203 İstanbul-Seattle uçağı arıza nedeniyle İzlanda'dan U dönüşü yaptı
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Türk Hava Yolları'na ait TK203 sefer sayılı İstanbul-Seattle uçağı havada yaşanan radar arızası nedeniyle İzlanda'nın kuzeyinden U dönüşü yaparak İstanbul... 26.12.2024, Sputnik Türkiye
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TK203 sefer sayılı THY İstanbul-Seattle uçağı arıza nedeniyle İstanbul'a dönüyor.Türk Hava Yolları’nın TK203 sefer sayılı İstanbul - Seattle uçuşunu gerçekleştiren kokpit ekibi, radar arızası sebebiyle İstanbul’a geri dönme kararı aldı. TC-LGJ tescilli Airbus A350 tipi uçağın gidilecek varış noktasındaki dönüş uçuşunun etkilenmemesi için ana merkeze döndüğü belirtilirken Seattle - İstanbul uçuşunun ise gecikmeli olarak icra edilmesi planlanıyor.Sosyal medyada gündem olan olay hakkında uzmanlar, acil bir durumun söz konusu olmadığını uçaklarda teknik arızaların zaman zaman yaşanabileceğini belirtti.
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tk203 istanbul-seattle seferi, istanbul-seattle seferi, tk203 istanbul-seattle flight radar, thy tk203 thy8d canlı takip flight radar

TK203 İstanbul-Seattle uçağı arıza nedeniyle İzlanda'dan U dönüşü yaptı

00:49 26.12.2024 (güncellendi: 00:56 26.12.2024)
© Fotoğraf : flightradarTürk Hava Yolları
Türk Hava Yolları - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2024
© Fotoğraf : flightradar
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Türk Hava Yolları'na ait TK203 sefer sayılı İstanbul-Seattle uçağı havada yaşanan radar arızası nedeniyle İzlanda'nın kuzeyinden U dönüşü yaparak İstanbul Havalimanı'na dönme kararı aldı.
TK203 sefer sayılı THY İstanbul-Seattle uçağı arıza nedeniyle İstanbul'a dönüyor.
Türk Hava Yolları’nın TK203 sefer sayılı İstanbul - Seattle uçuşunu gerçekleştiren kokpit ekibi, radar arızası sebebiyle İstanbul’a geri dönme kararı aldı. TC-LGJ tescilli Airbus A350 tipi uçağın gidilecek varış noktasındaki dönüş uçuşunun etkilenmemesi için ana merkeze döndüğü belirtilirken Seattle - İstanbul uçuşunun ise gecikmeli olarak icra edilmesi planlanıyor.
Sosyal medyada gündem olan olay hakkında uzmanlar, acil bir durumun söz konusu olmadığını uçaklarda teknik arızaların zaman zaman yaşanabileceğini belirtti.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2024
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Bakan Kacır ile ilgili iddialara yanıt: 'THY tarifeli uçağı ile gitmiş ve dönmüştür'
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