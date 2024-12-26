https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/tk203-istanbul-seattle-ucagi-ariza-nedeniyle-izlandadan-u-donusu-yapti-1092033651.html
TK203 İstanbul-Seattle uçağı arıza nedeniyle İzlanda'dan U dönüşü yaptı
TK203 İstanbul-Seattle uçağı arıza nedeniyle İzlanda'dan U dönüşü yaptı
Sputnik Türkiye
Türk Hava Yolları'na ait TK203 sefer sayılı İstanbul-Seattle uçağı havada yaşanan radar arızası nedeniyle İzlanda'nın kuzeyinden U dönüşü yaparak İstanbul... 26.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-26T00:49+0300
2024-12-26T00:49+0300
2024-12-26T00:56+0300
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TK203 sefer sayılı THY İstanbul-Seattle uçağı arıza nedeniyle İstanbul'a dönüyor.Türk Hava Yolları’nın TK203 sefer sayılı İstanbul - Seattle uçuşunu gerçekleştiren kokpit ekibi, radar arızası sebebiyle İstanbul’a geri dönme kararı aldı. TC-LGJ tescilli Airbus A350 tipi uçağın gidilecek varış noktasındaki dönüş uçuşunun etkilenmemesi için ana merkeze döndüğü belirtilirken Seattle - İstanbul uçuşunun ise gecikmeli olarak icra edilmesi planlanıyor.Sosyal medyada gündem olan olay hakkında uzmanlar, acil bir durumun söz konusu olmadığını uçaklarda teknik arızaların zaman zaman yaşanabileceğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241222/bakan-kacir-ile-ilgili-iddialara-yanit-thy-tarifeli-ucagi-ile-gitmis-ve-donmustur-1091882644.html
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tk203 istanbul-seattle seferi, istanbul-seattle seferi, tk203 istanbul-seattle flight radar, thy tk203 thy8d canlı takip flight radar
tk203 istanbul-seattle seferi, istanbul-seattle seferi, tk203 istanbul-seattle flight radar, thy tk203 thy8d canlı takip flight radar
TK203 İstanbul-Seattle uçağı arıza nedeniyle İzlanda'dan U dönüşü yaptı
00:49 26.12.2024 (güncellendi: 00:56 26.12.2024)
Türk Hava Yolları'na ait TK203 sefer sayılı İstanbul-Seattle uçağı havada yaşanan radar arızası nedeniyle İzlanda'nın kuzeyinden U dönüşü yaparak İstanbul Havalimanı'na dönme kararı aldı.
TK203 sefer sayılı THY İstanbul-Seattle uçağı arıza nedeniyle İstanbul'a dönüyor.
Türk Hava Yolları’nın TK203 sefer sayılı İstanbul - Seattle uçuşunu gerçekleştiren kokpit ekibi, radar arızası sebebiyle İstanbul’a geri dönme kararı aldı. TC-LGJ tescilli Airbus A350 tipi uçağın gidilecek varış noktasındaki dönüş uçuşunun etkilenmemesi için ana merkeze döndüğü belirtilirken Seattle - İstanbul uçuşunun ise gecikmeli olarak icra edilmesi planlanıyor.
Sosyal medyada gündem olan olay hakkında uzmanlar, acil bir durumun söz konusu olmadığını uçaklarda teknik arızaların zaman zaman yaşanabileceğini belirtti.