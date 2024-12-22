https://anlatilaninotesi.com.tr/20241222/bakan-kacir-ile-ilgili-iddialara-yanit-thy-tarifeli-ucagi-ile-gitmis-ve-donmustur-1091882644.html

Bakan Kacır ile ilgili iddialara yanıt: 'THY tarifeli uçağı ile gitmiş ve dönmüştür'

Bakan Kacır ile ilgili iddialara yanıt: 'THY tarifeli uçağı ile gitmiş ve dönmüştür'

Sputnik Türkiye

Sosyal medyada Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır ile ilgili paylaşılan iddialar üzerine Kacır'ın Osmaniye İl Kongresi'ne THY tarifeli uçağıyla Çukurova... 22.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-22T21:38+0300

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dünya

mehmet fatih kacır

çukurova havalimanı

osmaniye

adana

türk hava yolları (thy)

thy

togg

dezenformasyon

dezenformasyonla mücadele merkezi

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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) 'Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti Osmaniye İl Kongresine askeri helikopterle gitti' şeklindeki iddiaya yazılı bir açıklamayla yanıt verdi. DMM, Bakan Kacır'ın AK Parti Osmaniye İl Kongresi'ne katılmak üzere THY tarifeli uçağı ile İstanbul'dan Çukurova Havalimanı'na gittiğini, Çukurova Havalimanı'ndan Osmaniye İl Kongresine, Togg araçla karayolu üzerinden intikal ettiğini belirtti.Açıklamada "Bakan Kacır, Osmaniye'den sonra, Adana'da gerçekleştirdiği programlarda ise; Bakanlık çalışmaları kapsamında sanayi tesislerini ziyaret etmiştir" ifadesi yer aldı.Ziyaret kapsamında "Jandarma Genel Komutanlığına ait helikopterle Adana Ceyhan Organize Sanayi Bölgesi, Ceyhan Enerji Endüstri Bölgesi, Yumurtalık Serbest Bölge, BOTAŞ, EMBA ve İSKEN Termik Santralleri ile Adana'da planlanan Ceyhan-Yumurtalık Kimya Organize Sanayi Alanı, Doğu Akdeniz Ana Konteyner Limanı ve SASA gibi özel sektör yatırımlarının kümelendiği bölgeyi incelendiği" ifade edilen açıklamada şu bilgiye yer verildi:

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çukurova havalimanı

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Sputnik Türkiye

mehmet fatih kacır, çukurova havalimanı, osmaniye, adana, türk hava yolları (thy), thy, togg, dezenformasyon, dezenformasyonla mücadele merkezi