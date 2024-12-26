https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/ticaret-bakanligi-firsatcilarin-pesinde-asgari-ucretin-belirlenmesinin-ardindan-fahis-fiyat-1092053328.html

Ticaret Bakanlığı fırsatçıların peşinde: Asgari ücretin belirlenmesinin ardından fahiş fiyat denetimi yapıldı

Ticaret Bakanlığı fırsatçıların peşinde: Asgari ücretin belirlenmesinin ardından fahiş fiyat denetimi yapıldı

Sputnik Türkiye

Ankara İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri, asgari ücretin belirlenmesinin ardından marketlerde etiket ve fahiş fiyat denetimi gerçekleştirdi. 26.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-26T13:14+0300

2024-12-26T13:14+0300

2024-12-26T13:14+0300

ekonomi

ticaret bakanlığı

haksız fiyat değerlendirme kurulu

ankara

istanbul

asgari ücret

asgari ücret zammı 2025

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/1a/1092052869_0:52:999:614_1920x0_80_0_0_2f26dfc9f792fe30f4ec45f7b12e045d.jpg

Ticaret Bakanlığı'na bağlı ekipler, ulusal ve yerel zincir marketlerde fiyat etiketi, fahiş fiyat artışı ve haksız kazançla ilgili denetimlerini 81 şehirde gerçekleştirmeye devam ediyor. Denetimlerde 81 ilde toplam bin 283 markette 102 bin 590 ürün incelenerek, bu ürünlerden bin 403'ünde mevzuata aykırılık tespit edildi. Tespit edilen ihlaller sonucunda toplam 2 milyon 830 bin 897 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca 763 firma hakkında haksız fiyat artışı şüphesiyle işlem başlatıldı. En fazla ihlal İstanbul, Ankara ve Elazığ'da yapıldıDenetimlerde en yoğun çalışmalar İstanbul, Antalya ve Ankara illerinde gerçekleştirilirken, İstanbul'da 201, Antalya'da 117 ve Ankara'da 57 market denetlendi. Bu çerçevede Antalya'da 25 bin 258, İstanbul'da 20 bin 21 ve Ankara'da 19 bin 826 ürün incelendi. Yapılan denetimlerde ihlallerin en fazla tespit edildiği iller İstanbul, Ankara ve Elazığ olurken; en yüksek miktarda para cezası İstanbul, Ankara ve Bursa'da uygulandı. Hakkında haksız fiyat artışı şüphesiyle işlem başlatılan firmaların en yoğun olduğu iller ise İstanbul, Ankara ve Antalya oldu.Denetimler sırasında açıklamalarda bulunan Ankara Ticaret İl Müdür Vekili Elif Tan şu bilgileri paylaştı: “Ankara genelinde zincir ve yerel marketlerde haksız fiyat artışı ve fiyat etiketi denetimlerimiz en yoğun şekilde devam ediyor. Kontrol ettiğimiz ürünler içerisinde temel gıda ürünleri, meyve-sebze, temel gıda ürünleri gibi ürünler yer alıyor. Bir uygunsuzluğa rastladığımız zaman da idari yaptırım uyguluyoruz. Her bir ürün için 2 bin 200 lira idari yaptırım uyguluyoruz. Bu fiyat etiketi denetimleri için de geçerli. Haksız fiyat artışıyla ilgili denetimlerimizde geçmişe yönelik ürünün 3 aylık faturalarını talep ediyoruz. Şüpheli bir durumda bunu Ticaret Bakanlığımıza gönderiyoruz. Cezalar Bakanlığımız bünyesinde kurulan Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından veriliyor.”

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/enag-baskani-emekli-ve-memur-maas-zammi-oranini-acikladi-1092041524.html

ankara

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ticaret bakanlığı, haksız fiyat değerlendirme kurulu, ankara, istanbul, asgari ücret, asgari ücret zammı 2025