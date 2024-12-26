https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/tbyd-baskani-erol-dundar-duyurdu-sigaraya-5-ile-7-lira-arasi-zam-geliyor-1092074916.html
TBYD Başkanı Erol Dündar duyurdu: Sigaraya 5 ile 7 lira arası zam geliyor
TBYD Başkanı Erol Dündar duyurdu: Sigaraya 5 ile 7 lira arası zam geliyor
Sputnik Türkiye
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar katıldığı televizyon programında Mey grubuna ait alkollü içkilere yüzde 12.5 oranında zam geldiğini... 26.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-26T21:45+0300
2024-12-26T21:45+0300
2024-12-26T21:47+0300
türkiye
sigara
sigara paketi
sigara içmek
zam
ara zam
ek zam
alkol
erol dündar
yılbaşı
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Resmi Gazete'de yayımlanan ÖTV artışı sonrası TBYD Başkanı Erol Dündar bazı alkollere yüzde 12.5 zam geldiğini, ocak ayında da sigaraya 5 ile 7 lira arası zam geleceğini belirtti.TBYD Başkanı Erol Dündar Tele1 yayınında Mey grubuna ait alkollü içkilere yüzde 12.5 oranında zam geldiğini belirtirken sigara fiyatlarına ise ocak ayında 5 ile 7 lira arası zam geleceğini duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan ÖTV sonrası konuşan Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar ''Bugün itibarıyla zam başladı. Sigarada henüz bir şey yok. Sigaranın ÖTV'si yılbaşından sonra belli olacak. Ocak ayında 5 ile 7 lira arası zam bekliyoruz'' dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/kredi-kartiyla-sigara-alisverisi-yapanlar-dikkat-ek-ucrete-yaptirim-1092063076.html
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sigara zam, alkol zam, marlbro touch blue ne kadar, 1 ocak zam
sigara zam, alkol zam, marlbro touch blue ne kadar, 1 ocak zam
TBYD Başkanı Erol Dündar duyurdu: Sigaraya 5 ile 7 lira arası zam geliyor
21:45 26.12.2024 (güncellendi: 21:47 26.12.2024)
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar katıldığı televizyon programında Mey grubuna ait alkollü içkilere yüzde 12.5 oranında zam geldiğini belirtirken sigara fiyatlarına ise ocak ayında 5 ile 7 lira arası zam geleceğini duyurdu.
Resmi Gazete'de yayımlanan ÖTV artışı sonrası TBYD Başkanı Erol Dündar bazı alkollere yüzde 12.5 zam geldiğini, ocak ayında da sigaraya 5 ile 7 lira arası zam geleceğini belirtti.
TBYD Başkanı Erol Dündar Tele1 yayınında Mey grubuna ait alkollü içkilere yüzde 12.5 oranında zam geldiğini belirtirken sigara fiyatlarına ise ocak ayında 5 ile 7 lira arası zam geleceğini duyurdu.
Resmi Gazete'de yayımlanan ÖTV sonrası konuşan Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar ''Bugün itibarıyla zam başladı. Sigarada henüz bir şey yok. Sigaranın ÖTV'si yılbaşından sonra belli olacak. Ocak ayında 5 ile 7 lira arası zam bekliyoruz'' dedi.