https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/tbyd-baskani-erol-dundar-duyurdu-sigaraya-5-ile-7-lira-arasi-zam-geliyor-1092074916.html

TBYD Başkanı Erol Dündar duyurdu: Sigaraya 5 ile 7 lira arası zam geliyor

TBYD Başkanı Erol Dündar duyurdu: Sigaraya 5 ile 7 lira arası zam geliyor

Sputnik Türkiye

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar katıldığı televizyon programında Mey grubuna ait alkollü içkilere yüzde 12.5 oranında zam geldiğini... 26.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-26T21:45+0300

2024-12-26T21:45+0300

2024-12-26T21:47+0300

türkiye

sigara

sigara paketi

sigara içmek

zam

ara zam

ek zam

alkol

erol dündar

yılbaşı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/0f/1065764933_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_bea6219943b3c99cd59af9b32b66e229.jpg

Resmi Gazete'de yayımlanan ÖTV artışı sonrası TBYD Başkanı Erol Dündar bazı alkollere yüzde 12.5 zam geldiğini, ocak ayında da sigaraya 5 ile 7 lira arası zam geleceğini belirtti.TBYD Başkanı Erol Dündar Tele1 yayınında Mey grubuna ait alkollü içkilere yüzde 12.5 oranında zam geldiğini belirtirken sigara fiyatlarına ise ocak ayında 5 ile 7 lira arası zam geleceğini duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan ÖTV sonrası konuşan Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar ''Bugün itibarıyla zam başladı. Sigarada henüz bir şey yok. Sigaranın ÖTV'si yılbaşından sonra belli olacak. Ocak ayında 5 ile 7 lira arası zam bekliyoruz'' dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/kredi-kartiyla-sigara-alisverisi-yapanlar-dikkat-ek-ucrete-yaptirim-1092063076.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sigara zam, alkol zam, marlbro touch blue ne kadar, 1 ocak zam