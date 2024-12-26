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Merkez Bankası yılın son faiz kararını açıkladı: TCMB faiz oranını ne kadar indirdi?
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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/tbmmde-latte-servisi-basladi-1092057189.html
TBMM’de latte servisi başladı
TBMM’de latte servisi başladı
Sputnik Türkiye
Türkiye Büyük Millet Meclisi çay ocaklarında menü yeniden düzenlendi. Milletvekillerinin talepleri doğrultusunda kulislerde, filtre kahve, latte ve americano... 26.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-26T14:12+0300
2024-12-26T14:12+0300
politika
türkiye büyük millet meclisi (tbmm)
tbmm
kahve
filtre kahve
kahve makinesi
türk kahvesi
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Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde iktidar ve muhalefet kulisinden bulunan çay ocaklarında menü güncellendi. Milletvekillerinin talepleri doğrultusunda menüye yeni ürünler eklendi.Milletvekilleri kulislerine koyulan makine ile birlikte artık Türk kahvesinin yanı sıra filtre kahve, latte, americano ve espresso gibi ürünler de milletvekillerine servis edilmeye başlandı.Bu ürünler sadece milletvekillerine sunuluyor. Ürünlerin fiyatları kamuoyuna açıklanmazken, milletvekillerine toplu olarak fatura ediliyor. Menünün yeni değişmesi nedeniyle çoğu milletvekilleri henüz bu ürünleri tatmazken, özellikle kahve tutkunu olan vekiller bu değişikliği ilk öğrenen isimler oldu.Daha önce kulislerde sadece çay, Türk kahvesi, bitki çayı, soda ikram ediliyordu. Kış aylarında ise salep satışı gerçekleştiriliyordu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/dunyanin-en-buyuk-kahve-zinciri-greve-cikiyor-5-gun-boyunca-kapali-olacak-1091830071.html
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tbmm kahve fiyatı, tbmm çay, tbmm kahve, tbmm latte, tbmm filtre kahve, tbmm kahveye zam, kahve meclisi
tbmm kahve fiyatı, tbmm çay, tbmm kahve, tbmm latte, tbmm filtre kahve, tbmm kahveye zam, kahve meclisi

TBMM’de latte servisi başladı

14:12 26.12.2024
© İHAFiltre kahve
Filtre kahve - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2024
© İHA
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Özel
Türkiye Büyük Millet Meclisi çay ocaklarında menü yeniden düzenlendi. Milletvekillerinin talepleri doğrultusunda kulislerde, filtre kahve, latte ve americano servisi başladı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde iktidar ve muhalefet kulisinden bulunan çay ocaklarında menü güncellendi. Milletvekillerinin talepleri doğrultusunda menüye yeni ürünler eklendi.
Milletvekilleri kulislerine koyulan makine ile birlikte artık Türk kahvesinin yanı sıra filtre kahve, latte, americano ve espresso gibi ürünler de milletvekillerine servis edilmeye başlandı.
Bu ürünler sadece milletvekillerine sunuluyor. Ürünlerin fiyatları kamuoyuna açıklanmazken, milletvekillerine toplu olarak fatura ediliyor. Menünün yeni değişmesi nedeniyle çoğu milletvekilleri henüz bu ürünleri tatmazken, özellikle kahve tutkunu olan vekiller bu değişikliği ilk öğrenen isimler oldu.
Daha önce kulislerde sadece çay, Türk kahvesi, bitki çayı, soda ikram ediliyordu. Kış aylarında ise salep satışı gerçekleştiriliyordu.
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