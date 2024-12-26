https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/tbmmde-latte-servisi-basladi-1092057189.html

TBMM’de latte servisi başladı

TBMM’de latte servisi başladı

Sputnik Türkiye

Türkiye Büyük Millet Meclisi çay ocaklarında menü yeniden düzenlendi. Milletvekillerinin talepleri doğrultusunda kulislerde, filtre kahve, latte ve americano... 26.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-26T14:12+0300

2024-12-26T14:12+0300

2024-12-26T14:12+0300

politika

türkiye büyük millet meclisi (tbmm)

tbmm

kahve

filtre kahve

kahve makinesi

türk kahvesi

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Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde iktidar ve muhalefet kulisinden bulunan çay ocaklarında menü güncellendi. Milletvekillerinin talepleri doğrultusunda menüye yeni ürünler eklendi.Milletvekilleri kulislerine koyulan makine ile birlikte artık Türk kahvesinin yanı sıra filtre kahve, latte, americano ve espresso gibi ürünler de milletvekillerine servis edilmeye başlandı.Bu ürünler sadece milletvekillerine sunuluyor. Ürünlerin fiyatları kamuoyuna açıklanmazken, milletvekillerine toplu olarak fatura ediliyor. Menünün yeni değişmesi nedeniyle çoğu milletvekilleri henüz bu ürünleri tatmazken, özellikle kahve tutkunu olan vekiller bu değişikliği ilk öğrenen isimler oldu.Daha önce kulislerde sadece çay, Türk kahvesi, bitki çayı, soda ikram ediliyordu. Kış aylarında ise salep satışı gerçekleştiriliyordu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/dunyanin-en-buyuk-kahve-zinciri-greve-cikiyor-5-gun-boyunca-kapali-olacak-1091830071.html

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