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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Şam'da Türk Büyükelçiliği açıklaması
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Şam'da Türk Büyükelçiliği açıklaması
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Şam Büyükelçiliğinin yeniden açılması konusunda, "Şartların oluşmasına bakacağız." dedi. 10.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-10T15:41+0300
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Fidan, TBMM Genel Kurulunda, TBMM, Adalet ve Dışişleri Bakanlıklarının 2025 yılı bütçe görüşmeleri sürerken verilen arada basın mensuplarının sorularını yanıtladı.İsrail'in Suriye'deki saldırganlığı konusu hatırlatılarak, ne yapmaya çalışıldığının sorulması üzerine Fidan, "Mevcut yönetimin elindeki tüm ekipmanı ve teçhizatı kullanılamaz hale getirmek istiyor." yanıtını verdi."Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği yeniden açılacak mı?" sorusu üzerine ise Fidan, "Şartların oluşmasına bakacağız." ifadesini kullandı.Ne olmuştu? İsrail'in son günlerde güneyinden kuzeyine Suriye'yi bombardımana tutması ardından birçok kişi hayatını kaybetmişti. Savaş uçaklarının 250'den fazla hedefi vurduğu açıklanırken, saldırıların askeri üsler, hava üsleri, havaalanları, gemiler ve mühimmat depolarına gerçekleştirildiği bildirilmişti.Bunun dışında, İsrail'in tanklar ile de Golan Tepeleri'nde işgale devam ettiği ve Şam'a sadece 20 kilometre uzakta olduğu açıklanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/israil-son-birkac-gundeki-saldirilari-ile-suriyenin-tum-ucak-filosu-helikopter-ve-hava-savunmasini-1091352077.html
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hakan fidan, dışişleri, dışişleri bakanlığı, suriye, büyükelçilik, suriye ordusu, suriye hükümeti, demokratik suriye güçleri (dsg), suriye muhalefeti, suriye dışişleri bakanlığı, suriye krizi
hakan fidan, dışişleri, dışişleri bakanlığı, suriye, büyükelçilik, suriye ordusu, suriye hükümeti, demokratik suriye güçleri (dsg), suriye muhalefeti, suriye dışişleri bakanlığı, suriye krizi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Şam'da Türk Büyükelçiliği açıklaması

15:41 10.12.2024
© Murat GökHakan Fidan
Hakan Fidan - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2024
© Murat Gök
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Şam Büyükelçiliğinin yeniden açılması konusunda, "Şartların oluşmasına bakacağız." dedi.
Fidan, TBMM Genel Kurulunda, TBMM, Adalet ve Dışişleri Bakanlıklarının 2025 yılı bütçe görüşmeleri sürerken verilen arada basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
İsrail'in Suriye'deki saldırganlığı konusu hatırlatılarak, ne yapmaya çalışıldığının sorulması üzerine Fidan, "Mevcut yönetimin elindeki tüm ekipmanı ve teçhizatı kullanılamaz hale getirmek istiyor." yanıtını verdi.
"Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği yeniden açılacak mı?" sorusu üzerine ise Fidan, "Şartların oluşmasına bakacağız." ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

İsrail'in son günlerde güneyinden kuzeyine Suriye'yi bombardımana tutması ardından birçok kişi hayatını kaybetmişti. Savaş uçaklarının 250'den fazla hedefi vurduğu açıklanırken, saldırıların askeri üsler, hava üsleri, havaalanları, gemiler ve mühimmat depolarına gerçekleştirildiği bildirilmişti.
Bunun dışında, İsrail'in tanklar ile de Golan Tepeleri'nde işgale devam ettiği ve Şam'a sadece 20 kilometre uzakta olduğu açıklanmıştı.
Suriye - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2024
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'İsrail, son birkaç gündeki saldırıları ile Suriye’nin tüm uçak filosu, helikopter ve hava savunmasını yok etti’
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