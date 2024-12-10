https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/disisleri-bakani-hakan-fidandan-samda-turk-buyukelciligi-aciklamasi--1091366078.html

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Şam'da Türk Büyükelçiliği açıklaması

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Şam'da Türk Büyükelçiliği açıklaması

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Şam Büyükelçiliğinin yeniden açılması konusunda, "Şartların oluşmasına bakacağız." dedi. 10.12.2024, Sputnik Türkiye

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2024-12-10T15:41+0300

2024-12-10T15:41+0300

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Fidan, TBMM Genel Kurulunda, TBMM, Adalet ve Dışişleri Bakanlıklarının 2025 yılı bütçe görüşmeleri sürerken verilen arada basın mensuplarının sorularını yanıtladı.İsrail'in Suriye'deki saldırganlığı konusu hatırlatılarak, ne yapmaya çalışıldığının sorulması üzerine Fidan, "Mevcut yönetimin elindeki tüm ekipmanı ve teçhizatı kullanılamaz hale getirmek istiyor." yanıtını verdi."Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği yeniden açılacak mı?" sorusu üzerine ise Fidan, "Şartların oluşmasına bakacağız." ifadesini kullandı.Ne olmuştu? İsrail'in son günlerde güneyinden kuzeyine Suriye'yi bombardımana tutması ardından birçok kişi hayatını kaybetmişti. Savaş uçaklarının 250'den fazla hedefi vurduğu açıklanırken, saldırıların askeri üsler, hava üsleri, havaalanları, gemiler ve mühimmat depolarına gerçekleştirildiği bildirilmişti.Bunun dışında, İsrail'in tanklar ile de Golan Tepeleri'nde işgale devam ettiği ve Şam'a sadece 20 kilometre uzakta olduğu açıklanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/israil-son-birkac-gundeki-saldirilari-ile-suriyenin-tum-ucak-filosu-helikopter-ve-hava-savunmasini-1091352077.html

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