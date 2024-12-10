https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/disisleri-bakani-hakan-fidandan-samda-turk-buyukelciligi-aciklamasi--1091366078.html
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Şam'da Türk Büyükelçiliği açıklaması
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Şam'da Türk Büyükelçiliği açıklaması
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Şam Büyükelçiliğinin yeniden açılması konusunda, "Şartların oluşmasına bakacağız." dedi. 10.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-10T15:41+0300
2024-12-10T15:41+0300
2024-12-10T15:41+0300
politika
hakan fidan
dışişleri
dışişleri bakanlığı
suriye
büyükelçilik
suriye ordusu
suriye hükümeti
demokratik suriye güçleri (dsg)
suriye muhalefeti
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/0f/1089249723_0:0:3111:1750_1920x0_80_0_0_3b35124a0981e9eeb0e504da6e67100e.jpg
Fidan, TBMM Genel Kurulunda, TBMM, Adalet ve Dışişleri Bakanlıklarının 2025 yılı bütçe görüşmeleri sürerken verilen arada basın mensuplarının sorularını yanıtladı.İsrail'in Suriye'deki saldırganlığı konusu hatırlatılarak, ne yapmaya çalışıldığının sorulması üzerine Fidan, "Mevcut yönetimin elindeki tüm ekipmanı ve teçhizatı kullanılamaz hale getirmek istiyor." yanıtını verdi."Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği yeniden açılacak mı?" sorusu üzerine ise Fidan, "Şartların oluşmasına bakacağız." ifadesini kullandı.Ne olmuştu? İsrail'in son günlerde güneyinden kuzeyine Suriye'yi bombardımana tutması ardından birçok kişi hayatını kaybetmişti. Savaş uçaklarının 250'den fazla hedefi vurduğu açıklanırken, saldırıların askeri üsler, hava üsleri, havaalanları, gemiler ve mühimmat depolarına gerçekleştirildiği bildirilmişti.Bunun dışında, İsrail'in tanklar ile de Golan Tepeleri'nde işgale devam ettiği ve Şam'a sadece 20 kilometre uzakta olduğu açıklanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/israil-son-birkac-gundeki-saldirilari-ile-suriyenin-tum-ucak-filosu-helikopter-ve-hava-savunmasini-1091352077.html
suriye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/0f/1089249723_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_204df929e10c0318082b42e1dbc72741.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
hakan fidan, dışişleri, dışişleri bakanlığı, suriye, büyükelçilik, suriye ordusu, suriye hükümeti, demokratik suriye güçleri (dsg), suriye muhalefeti, suriye dışişleri bakanlığı, suriye krizi
hakan fidan, dışişleri, dışişleri bakanlığı, suriye, büyükelçilik, suriye ordusu, suriye hükümeti, demokratik suriye güçleri (dsg), suriye muhalefeti, suriye dışişleri bakanlığı, suriye krizi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Şam'da Türk Büyükelçiliği açıklaması
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Şam Büyükelçiliğinin yeniden açılması konusunda, "Şartların oluşmasına bakacağız." dedi.
Fidan, TBMM Genel Kurulunda, TBMM, Adalet ve Dışişleri Bakanlıklarının 2025 yılı bütçe görüşmeleri sürerken verilen arada basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
İsrail'in Suriye'deki saldırganlığı konusu hatırlatılarak, ne yapmaya çalışıldığının sorulması üzerine Fidan, "Mevcut yönetimin elindeki tüm ekipmanı ve teçhizatı kullanılamaz hale getirmek istiyor." yanıtını verdi.
"Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği yeniden açılacak mı?" sorusu üzerine ise Fidan, "Şartların oluşmasına bakacağız." ifadesini kullandı.
İsrail'in son günlerde güneyinden kuzeyine Suriye'yi bombardımana tutması ardından birçok kişi hayatını kaybetmişti. Savaş uçaklarının 250'den fazla hedefi vurduğu açıklanırken, saldırıların askeri üsler, hava üsleri, havaalanları, gemiler ve mühimmat depolarına gerçekleştirildiği bildirilmişti.
Bunun dışında, İsrail'in tanklar ile de Golan Tepeleri'nde işgale devam ettiği ve Şam'a sadece 20 kilometre uzakta olduğu açıklanmıştı.