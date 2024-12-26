https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/tapuda-yeni-donem-eski-tip-kimliklerle-islem-yapilmayacak-1092066074.html
Tapuda yeni dönem: Eski tip kimliklerle işlem yapılmayacak
Tapuda yeni dönem: Eski tip kimliklerle işlem yapılmayacak
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Tapu ve Kadastro Müdürlüklerinde 1 Ocak 2025 tarihinden sonra çipli Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarının kullanılacağını açıklayan Niğde Tapu ve Kadastro İl... 26.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-26T16:52+0300
2024-12-26T16:52+0300
2024-12-26T16:52+0300
türkiye
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türkiye cumhuriyeti
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tapu ve kadastro genel müdürlüğü
tapu dairesi
çipli kimlik kartı
çipli kimlikler
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Niğde İl Tapu ve Kadastro Müdürü Adem Ekinci, Tapu ve Kadastro Müdürlüklerinde 1 Ocak 2025 itibarıyla eski tip nüfus cüzdanlarıyla işlem yapılamayacağını söyledi.Çipli kimlik kartlarının dijital hizmetlerde güvenli rol oynadığına dikkat çeken Ekinci, Türkiye genelinde çipli kimlik kartlarına geçişin 2016'da yapıldığını bankacılık, sağlık hizmetleri, vergilendirme işlemleri gibi pek çok alanda çipli kimliklerin kullanıldığını ifade etti.'İşlemlerde çipli kimlik kartı zorunlu olacak'Niğde Tapu ve Kadastro İl Müdürü Ekinci açıklamasında, "Tapu sicilinin güvenliği için hak sahipliğinin ve kişi kimlik bilgilerinin tespitinde Türkiye Cumhuriyeti çipli kimlik kartı, Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi (EKDS) kullanılıyor. Bu kapsamda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, işlemlerin güvenli ve etkin bir şekilde yapılabilmesi amacıyla yeni yıl itibarıyla çipli kimlik kartları kullanımını zorunlu hale getirdi" dedi.Ekinci konuşmasını şu cümleler ile tamamladı:Kimlik değişimi için başvurular, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlükleri veya e-Devlet üzerinden yapılabilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/yeni-sahtecilik-listesi-aciklandi-meshur-marka-bir-urunle-daha-yine-listede-1092045108.html
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tapu çipli kimlik, tapu eski kimlik, eski tip kimlik tapu, çipli kimlik tapu
Tapuda yeni dönem: Eski tip kimliklerle işlem yapılmayacak
Tapu ve Kadastro Müdürlüklerinde 1 Ocak 2025 tarihinden sonra çipli Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarının kullanılacağını açıklayan Niğde Tapu ve Kadastro İl Müdürü Adem Ekinci vatandaşı mağdur olmamaları için uyarıda bulundu.
Niğde İl Tapu ve Kadastro Müdürü Adem Ekinci, Tapu ve Kadastro Müdürlüklerinde 1 Ocak 2025 itibarıyla eski tip nüfus cüzdanlarıyla işlem yapılamayacağını söyledi.
Çipli kimlik kartlarının dijital hizmetlerde güvenli rol oynadığına dikkat çeken Ekinci, Türkiye genelinde çipli kimlik kartlarına geçişin 2016'da yapıldığını bankacılık, sağlık hizmetleri, vergilendirme işlemleri gibi pek çok alanda çipli kimliklerin kullanıldığını ifade etti.
'İşlemlerde çipli kimlik kartı zorunlu olacak'
Niğde Tapu ve Kadastro İl Müdürü Ekinci açıklamasında, "Tapu sicilinin güvenliği için hak sahipliğinin ve kişi kimlik bilgilerinin tespitinde Türkiye Cumhuriyeti çipli kimlik kartı, Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi (EKDS) kullanılıyor. Bu kapsamda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, işlemlerin güvenli ve etkin bir şekilde yapılabilmesi amacıyla yeni yıl itibarıyla çipli kimlik kartları kullanımını zorunlu hale getirdi" dedi.
Ekinci konuşmasını şu cümleler ile tamamladı:
Çipli kimlik kartları, gayrimenkul alım ve satımı, mirasa dayalı tapu işlemleri, mirasçı belirleme gibi önemli tapu işlemlerinin yapılmasında kullanılacak. Uygulama, hem işlem hızını artıracak hem de sahteciliğin önüne geçilmesine yardımcı olacak. Yeni tip kimliğe geçmeyenler, 1 Ocak 2025'ten itibaren eski tip kimlikleriyle tapu müdürlüklerinde herhangi bir işlem yapılmayacak. Tapu işlemlerinde mağduriyet yaşanmaması için kimliklerin 31 Aralık'a kadar değiştirilmesi gerekiyor.
Kimlik değişimi için başvurular, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlükleri veya e-Devlet üzerinden yapılabilecek.