https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/tapuda-yeni-donem-eski-tip-kimliklerle-islem-yapilmayacak-1092066074.html

Tapuda yeni dönem: Eski tip kimliklerle işlem yapılmayacak

Tapuda yeni dönem: Eski tip kimliklerle işlem yapılmayacak

Sputnik Türkiye

Tapu ve Kadastro Müdürlüklerinde 1 Ocak 2025 tarihinden sonra çipli Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarının kullanılacağını açıklayan Niğde Tapu ve Kadastro İl... 26.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-26T16:52+0300

2024-12-26T16:52+0300

2024-12-26T16:52+0300

türkiye

türkiye

türkiye cumhuriyeti

tapu

tapu ve kadastro genel müdürlüğü

tapu dairesi

çipli kimlik kartı

çipli kimlikler

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Niğde İl Tapu ve Kadastro Müdürü Adem Ekinci, Tapu ve Kadastro Müdürlüklerinde 1 Ocak 2025 itibarıyla eski tip nüfus cüzdanlarıyla işlem yapılamayacağını söyledi.Çipli kimlik kartlarının dijital hizmetlerde güvenli rol oynadığına dikkat çeken Ekinci, Türkiye genelinde çipli kimlik kartlarına geçişin 2016'da yapıldığını bankacılık, sağlık hizmetleri, vergilendirme işlemleri gibi pek çok alanda çipli kimliklerin kullanıldığını ifade etti.'İşlemlerde çipli kimlik kartı zorunlu olacak'Niğde Tapu ve Kadastro İl Müdürü Ekinci açıklamasında, "Tapu sicilinin güvenliği için hak sahipliğinin ve kişi kimlik bilgilerinin tespitinde Türkiye Cumhuriyeti çipli kimlik kartı, Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi (EKDS) kullanılıyor. Bu kapsamda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, işlemlerin güvenli ve etkin bir şekilde yapılabilmesi amacıyla yeni yıl itibarıyla çipli kimlik kartları kullanımını zorunlu hale getirdi" dedi.Ekinci konuşmasını şu cümleler ile tamamladı:Kimlik değişimi için başvurular, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlükleri veya e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

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