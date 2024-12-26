Tapuda yeni dönem: Eski tip kimliklerle işlem yapılmayacak

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
2025 yılı için asgari ücret 22.104 TL olarak belirlendi
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Doç. Dr. Oğuz Demir: Enflasyonu patlatan işçi sınıfı mıydı da faturayı ona kesiyorsunuz?
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
17 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Serhan Asker: '22 bin 104 TL ile nasıl geçinileceğine dair reçete verilmesi gerekiyor'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Türkiye'nin 2024 yılındaki en popüler lezzetleri belli oldu !
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Uzmanı anlattı: Alkol zehirlenmesi nedir, zehirlenme durumunda ne yapılabilir?
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Sağlıkta dijitalleşme ve yapay zekanın kullanımı
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Amerika’nın desteği ile Suriye'de gözlerimizin önünde PKK devleti kuruluyor’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:06
83 dk
ÖZEL HABER
Kimine suikast kimine ihmal dendi: Türkiye’de patlayan mühimmat fabrikaları
20:33
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
MASAK'tan nakit işlemlerde belge iddialarına yanıt
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Muhalefetten iktidara ‘Balıkesir’ soruları
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
17 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Burcu Uğur: 'Sıla bebek davası sosyal çürümeye örnek olan bir dava'
12:05
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Şampiyonlardan Skandallara 2024'te İz Bırakan Olaylar
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Yapay zekadan asgari ücret şarkısı
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Asgari ücretin belirlendiği akşam neler oldu: Komisyonun içindeki gazeteci anlatıyor
15:00
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:04
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/tapuda-yeni-donem-eski-tip-kimliklerle-islem-yapilmayacak-1092066074.html
Tapuda yeni dönem: Eski tip kimliklerle işlem yapılmayacak
Tapuda yeni dönem: Eski tip kimliklerle işlem yapılmayacak
Sputnik Türkiye
Tapu ve Kadastro Müdürlüklerinde 1 Ocak 2025 tarihinden sonra çipli Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarının kullanılacağını açıklayan Niğde Tapu ve Kadastro İl... 26.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-26T16:52+0300
2024-12-26T16:52+0300
türkiye
türkiye
türkiye cumhuriyeti
tapu
tapu ve kadastro genel müdürlüğü
tapu dairesi
çipli kimlik kartı
çipli kimlikler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0b/1d/1063953302_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_a6a4615f607b32bafe10395eb87ef4fe.jpg
Niğde İl Tapu ve Kadastro Müdürü Adem Ekinci, Tapu ve Kadastro Müdürlüklerinde 1 Ocak 2025 itibarıyla eski tip nüfus cüzdanlarıyla işlem yapılamayacağını söyledi.Çipli kimlik kartlarının dijital hizmetlerde güvenli rol oynadığına dikkat çeken Ekinci, Türkiye genelinde çipli kimlik kartlarına geçişin 2016'da yapıldığını bankacılık, sağlık hizmetleri, vergilendirme işlemleri gibi pek çok alanda çipli kimliklerin kullanıldığını ifade etti.'İşlemlerde çipli kimlik kartı zorunlu olacak'Niğde Tapu ve Kadastro İl Müdürü Ekinci açıklamasında, "Tapu sicilinin güvenliği için hak sahipliğinin ve kişi kimlik bilgilerinin tespitinde Türkiye Cumhuriyeti çipli kimlik kartı, Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi (EKDS) kullanılıyor. Bu kapsamda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, işlemlerin güvenli ve etkin bir şekilde yapılabilmesi amacıyla yeni yıl itibarıyla çipli kimlik kartları kullanımını zorunlu hale getirdi" dedi.Ekinci konuşmasını şu cümleler ile tamamladı:Kimlik değişimi için başvurular, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlükleri veya e-Devlet üzerinden yapılabilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/yeni-sahtecilik-listesi-aciklandi-meshur-marka-bir-urunle-daha-yine-listede-1092045108.html
türkiye
türkiye cumhuriyeti
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0b/1d/1063953302_57:0:705:486_1920x0_80_0_0_bacdf503becc8786203ce04da7b78484.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
tapu çipli kimlik, tapu eski kimlik, eski tip kimlik tapu, çipli kimlik tapu
tapu çipli kimlik, tapu eski kimlik, eski tip kimlik tapu, çipli kimlik tapu

Tapuda yeni dönem: Eski tip kimliklerle işlem yapılmayacak

16:52 26.12.2024
© AAçipli kimlik kartı
çipli kimlik kartı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2024
© AA
Abone ol
Tapu ve Kadastro Müdürlüklerinde 1 Ocak 2025 tarihinden sonra çipli Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarının kullanılacağını açıklayan Niğde Tapu ve Kadastro İl Müdürü Adem Ekinci vatandaşı mağdur olmamaları için uyarıda bulundu.
Niğde İl Tapu ve Kadastro Müdürü Adem Ekinci, Tapu ve Kadastro Müdürlüklerinde 1 Ocak 2025 itibarıyla eski tip nüfus cüzdanlarıyla işlem yapılamayacağını söyledi.
Çipli kimlik kartlarının dijital hizmetlerde güvenli rol oynadığına dikkat çeken Ekinci, Türkiye genelinde çipli kimlik kartlarına geçişin 2016'da yapıldığını bankacılık, sağlık hizmetleri, vergilendirme işlemleri gibi pek çok alanda çipli kimliklerin kullanıldığını ifade etti.

'İşlemlerde çipli kimlik kartı zorunlu olacak'

Niğde Tapu ve Kadastro İl Müdürü Ekinci açıklamasında, "Tapu sicilinin güvenliği için hak sahipliğinin ve kişi kimlik bilgilerinin tespitinde Türkiye Cumhuriyeti çipli kimlik kartı, Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi (EKDS) kullanılıyor. Bu kapsamda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, işlemlerin güvenli ve etkin bir şekilde yapılabilmesi amacıyla yeni yıl itibarıyla çipli kimlik kartları kullanımını zorunlu hale getirdi" dedi.
Ekinci konuşmasını şu cümleler ile tamamladı:
Çipli kimlik kartları, gayrimenkul alım ve satımı, mirasa dayalı tapu işlemleri, mirasçı belirleme gibi önemli tapu işlemlerinin yapılmasında kullanılacak. Uygulama, hem işlem hızını artıracak hem de sahteciliğin önüne geçilmesine yardımcı olacak. Yeni tip kimliğe geçmeyenler, 1 Ocak 2025'ten itibaren eski tip kimlikleriyle tapu müdürlüklerinde herhangi bir işlem yapılmayacak. Tapu işlemlerinde mağduriyet yaşanmaması için kimliklerin 31 Aralık'a kadar değiştirilmesi gerekiyor.
Kimlik değişimi için başvurular, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlükleri veya e-Devlet üzerinden yapılabilecek.
Pul biber, baharat - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2024
TÜRKİYE
Yeni sahtecilik listesi açıklandı: Meşhur marka bir ürünle daha yine listede
10:54
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала