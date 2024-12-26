https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/survivor-2025-basliyor--all-star-yarismacilari-adadan-fotograf-paylasti-son-selfie-1092056345.html

Survivor 2025 başlıyor | All Star yarışmacıları adadan fotoğraf paylaştı: 'Son selfie'

Survivor 2025 başlıyor | All Star yarışmacıları adadan fotoğraf paylaştı: 'Son selfie'

Sputnik Türkiye

1 Ocak Çarşamba akşamı izleyiciyle buluşacak olan Survivor All Star-Gönüllüler için geri sayım başladı. Yarışmacılar birer birer Dominik'e gitmeye başladı... 26.12.2024, Sputnik Türkiye

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Survivor, 1 Ocak Çarşamba akşamı TV8 ekranlarında izleyici ile buluşacak. Survivor'da yarışacak isimler Dominik'e gitti.Survivor All Star 2025 kadrosunda yer alan Adem Kılıçcı, Barış Murat Yağcı, Zeynep Alkan ve Batuhan Karacakaya ile verdiği pozu paylaştı. Survivor yarışmacılarının Dominik sahillerinde verdiği poz sosyal medyada gündem oldu. Batuhan Karacakaya ise "Son selfie" notuyla paylaşım yapmayı ihmal etmedi.Sema Aydemir sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "Beni ben yapan yerdeyim. Bir amacım, bir hayalim var. Bana güvenen oğlum, ailem ve sevenlerim var. Benim için eli kalbinde olan herkes için, elim kalbimde..." notuyla destek verenlere teşekkür etti.Survivor'ın kadrosunda yer alan Barış Murat Yağcı da İsmail Balaban ile verdiği pozunu yayınladı.Yağcı'nın yeni imajı dikkatlerden kaçmadı.Murat Ceylan’dan da esprili bir paylaşım geldi.2013 yılında yarıştığı Survivor ile tanınan ve 2019 yılı itibariyle Survivor'da sunuculuk yapmaya başlayan Murat Ceylan, duvardaki örümceği takipçileriyle paylaştı.Örümcek Adam filmindeki karaktere atıfta bulunan Ceylan, paylaşımına "Peter Parker" etiketini ekledi.Survivor 2025 kadrosuÖte yandan bu yıl All Star-Gönüllüler formatıyla ekranlara gelecek olan Survivor 2025'in kadrosunda yer alacak isimler şöyle:ALL STAR 2025GÖNÜLLÜLER 2025

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