Survivor 2025 başlıyor | All Star yarışmacıları adadan fotoğraf paylaştı: 'Son selfie'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
2025 yılı için asgari ücret 22.104 TL olarak belirlendi
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Doç. Dr. Oğuz Demir: Enflasyonu patlatan işçi sınıfı mıydı da faturayı ona kesiyorsunuz?
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
17 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Serhan Asker: '22 bin 104 TL ile nasıl geçinileceğine dair reçete verilmesi gerekiyor'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Türkiye'nin 2024 yılındaki en popüler lezzetleri belli oldu !
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Uzmanı anlattı: Alkol zehirlenmesi nedir, zehirlenme durumunda ne yapılabilir?
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Sağlıkta dijitalleşme ve yapay zekanın kullanımı
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Amerika’nın desteği ile Suriye'de gözlerimizin önünde PKK devleti kuruluyor’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:06
83 dk
ÖZEL HABER
Kimine suikast kimine ihmal dendi: Türkiye’de patlayan mühimmat fabrikaları
20:33
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
MASAK'tan nakit işlemlerde belge iddialarına yanıt
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Muhalefetten iktidara ‘Balıkesir’ soruları
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
17 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Burcu Uğur: 'Sıla bebek davası sosyal çürümeye örnek olan bir dava'
12:05
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Şampiyonlardan Skandallara 2024'te İz Bırakan Olaylar
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Acil durum ve depremlerde yapay zeka kullanımı
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Asgari ücretin belirlendiği akşam neler oldu: Komisyonun içindeki gazeteci anlatıyor
15:00
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/survivor-2025-basliyor--all-star-yarismacilari-adadan-fotograf-paylasti-son-selfie-1092056345.html
Survivor 2025 başlıyor | All Star yarışmacıları adadan fotoğraf paylaştı: 'Son selfie'
Survivor 2025 başlıyor | All Star yarışmacıları adadan fotoğraf paylaştı: 'Son selfie'
Sputnik Türkiye
1 Ocak Çarşamba akşamı izleyiciyle buluşacak olan Survivor All Star-Gönüllüler için geri sayım başladı. Yarışmacılar birer birer Dominik'e gitmeye başladı... 26.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-26T14:48+0300
2024-12-26T14:48+0300
yaşam
survivor
yarışma
yarışma programı
acun ilıcalı
spor
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/1e/1066351932_0:0:560:315_1920x0_80_0_0_f194897f3cf29e47ff733983149caf64.jpg
Survivor, 1 Ocak Çarşamba akşamı TV8 ekranlarında izleyici ile buluşacak. Survivor'da yarışacak isimler Dominik'e gitti.Survivor All Star 2025 kadrosunda yer alan Adem Kılıçcı, Barış Murat Yağcı, Zeynep Alkan ve Batuhan Karacakaya ile verdiği pozu paylaştı. Survivor yarışmacılarının Dominik sahillerinde verdiği poz sosyal medyada gündem oldu. Batuhan Karacakaya ise "Son selfie" notuyla paylaşım yapmayı ihmal etmedi.Sema Aydemir sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "Beni ben yapan yerdeyim. Bir amacım, bir hayalim var. Bana güvenen oğlum, ailem ve sevenlerim var. Benim için eli kalbinde olan herkes için, elim kalbimde..." notuyla destek verenlere teşekkür etti.Survivor'ın kadrosunda yer alan Barış Murat Yağcı da İsmail Balaban ile verdiği pozunu yayınladı.Yağcı'nın yeni imajı dikkatlerden kaçmadı.Murat Ceylan’dan da esprili bir paylaşım geldi.2013 yılında yarıştığı Survivor ile tanınan ve 2019 yılı itibariyle Survivor'da sunuculuk yapmaya başlayan Murat Ceylan, duvardaki örümceği takipçileriyle paylaştı.Örümcek Adam filmindeki karaktere atıfta bulunan Ceylan, paylaşımına "Peter Parker" etiketini ekledi.Survivor 2025 kadrosuÖte yandan bu yıl All Star-Gönüllüler formatıyla ekranlara gelecek olan Survivor 2025'in kadrosunda yer alacak isimler şöyle:ALL STAR 2025GÖNÜLLÜLER 2025
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/survivor-yarismacisi-sahra-isik-trafik-kazasi-gecirdi-bebegi-icin-dua-istedi-1091743977.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/1e/1066351932_0:0:420:315_1920x0_80_0_0_7e3f19d0777bb1b11e45a95684dbfe67.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
zeynep alkan, serenay aktaş, batuhan karacakaya, adem kılıççı, ismail balaban, ayşe yüksel, sema aydemir, barış murat yağcı, yağmur banda, tuğba yeni, dilşah kurt, batuhan gökgöz, survivor 2025, survivor all star, survivor gönüllüler, survivor yarışmacıları, survivor dominik, acun ılıcalı survivor, survivor yarışma formatı, survivor yeni sezon, survivor fragman, survivor ne zaman başlayacak
zeynep alkan, serenay aktaş, batuhan karacakaya, adem kılıççı, ismail balaban, ayşe yüksel, sema aydemir, barış murat yağcı, yağmur banda, tuğba yeni, dilşah kurt, batuhan gökgöz, survivor 2025, survivor all star, survivor gönüllüler, survivor yarışmacıları, survivor dominik, acun ılıcalı survivor, survivor yarışma formatı, survivor yeni sezon, survivor fragman, survivor ne zaman başlayacak

Survivor 2025 başlıyor | All Star yarışmacıları adadan fotoğraf paylaştı: 'Son selfie'

14:48 26.12.2024
© İHASurvivor
Survivor - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2024
© İHA
Abone ol
1 Ocak Çarşamba akşamı izleyiciyle buluşacak olan Survivor All Star-Gönüllüler için geri sayım başladı. Yarışmacılar birer birer Dominik'e gitmeye başladı. İşte Survivor yarışmacılarından sosyal medya paylaşımları.
Survivor, 1 Ocak Çarşamba akşamı TV8 ekranlarında izleyici ile buluşacak. Survivor'da yarışacak isimler Dominik'e gitti.
Survivor All Star 2025 kadrosunda yer alan Adem Kılıçcı, Barış Murat Yağcı, Zeynep Alkan ve Batuhan Karacakaya ile verdiği pozu paylaştı. Survivor yarışmacılarının Dominik sahillerinde verdiği poz sosyal medyada gündem oldu. Batuhan Karacakaya ise "Son selfie" notuyla paylaşım yapmayı ihmal etmedi.
© Fotoğraf : Instagram Batuhan Karacakayayarışmacılar
yarışmacılar - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2024
yarışmacılar
© Fotoğraf : Instagram Batuhan Karacakaya
Sema Aydemir sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "Beni ben yapan yerdeyim. Bir amacım, bir hayalim var. Bana güvenen oğlum, ailem ve sevenlerim var. Benim için eli kalbinde olan herkes için, elim kalbimde..." notuyla destek verenlere teşekkür etti.
Survivor'ın kadrosunda yer alan Barış Murat Yağcı da İsmail Balaban ile verdiği pozunu yayınladı.
Yağcı'nın yeni imajı dikkatlerden kaçmadı.
Murat Ceylan’dan da esprili bir paylaşım geldi.
2013 yılında yarıştığı Survivor ile tanınan ve 2019 yılı itibariyle Survivor'da sunuculuk yapmaya başlayan Murat Ceylan, duvardaki örümceği takipçileriyle paylaştı.
Örümcek Adam filmindeki karaktere atıfta bulunan Ceylan, paylaşımına "Peter Parker" etiketini ekledi.

Survivor 2025 kadrosu

Öte yandan bu yıl All Star-Gönüllüler formatıyla ekranlara gelecek olan Survivor 2025'in kadrosunda yer alacak isimler şöyle:
ALL STAR 2025
Zeynep Alkan
Serenay Aktaş
Batuhan Karacakaya
Adem Kılıç
İsmail Balaban
Ayşe Yüksel
Sema Aydemir
Barış Murat Yağcı
Yağmur Banda
GÖNÜLLÜLER 2025
Tuğba Yeni
Dilşah Kurt
Batuhan Gökgöz
Mevlüt Koçak
Göksu Küçükali
Adilhan Numan
Kaan Kazgan
Kübra Avcı
Sahra Işık - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2024
YAŞAM
Survivor yarışmacısı Sahra Işık trafik kazası geçirdi: Bebeği için dua istedi
19 Aralık, 12:24
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала