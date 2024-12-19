https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/survivor-yarismacisi-sahra-isik-trafik-kazasi-gecirdi-bebegi-icin-dua-istedi-1091743977.html

Survivor yarışmacısı Sahra Işık trafik kazası geçirdi: Bebeği için dua istedi

Survivor yarışmacısı Sahra Işık trafik kazası geçirdi: Bebeği için dua istedi

Sputnik Türkiye

Survivor yarışmasıyla tanınan Sahra Işık, hamilelik haberinin ardından talihsiz bir trafik kazası geçirdi. Instagram'da kazayı duyuran Işık, alkollü bir... 19.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-19T12:24+0300

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yaşam

sahra işık

instagram

survivor

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Survivor 2014 ve Survivor All Star 2018'deki performansıyla hafızalara kazınan Sahra Işık, geçtiğimiz günlerde hamilelik haberini paylaşarak sevenlerini sevince boğmuştu. Ancak bu mutluluk kısa sürdü. Işık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, talihsiz bir trafik kazası geçirdiğini açıkladı.Işık, Instagram hesabından otomobilinin fotoğrafını paylaşarak kazanın detaylarını anlattı. Hamile olan Survivor yıldızı, alkollü bir sürücünün makas atarak aracına çarptığını ve hem kendi hem de bebeğinin hayatını tehlikeye attığını ifade etti. Paylaşımında, "Dümdüz yolumda giderken, alkollü magandanın biri makas ata ata gelir ve hem senin hem bebeğinin hem diğer insanların hayatını tehlikeye atar," sözlerine yer verdi.'Hastaneye gidiyorum, dua edin'Kazanın ardından hastaneye gittiğini belirten Işık, hayranlarından ve sevenlerinden destek istedi. “Dua edin, bebeğim iyi olsun,” diyerek sağlık durumu hakkında endişelerini dile getirdi.

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sahra işık, instagram, survivor