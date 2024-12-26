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Şili'de orman yangınları geri döndü: Yangın yerleşim yerlerini tehdit ediyor
Şili'de orman yangınları geri döndü: Yangın yerleşim yerlerini tehdit ediyor
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Şili'de Şubat ayındaki orman yangını felaketi sonrası ülke bir kez daha orman yangınlarıyla savaşıyor. Başkent Santiago'nun yakınlarındaki yerleşim yerlerini... 26.12.2024, Sputnik Türkiye
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Şili'de başkent Santiago bölgesinde başlayan orman yangınları hızla yayılıyor. Otlak alan ve ağaçları etkileyen yangın, yaklaşık 200 metre mesafede bulunan konutlar için şimdiden tehlike oluşturuyor. Yangınla mücadele edildiğini duyuran yetkililer, koşullar gerektirdiği sürece yangında üst seviye tehdidi ifade eden 'Kırmızı Alarmın' yürürlükte kalacağını belirtti.Şili Ulusal Afet Önleme ve Müdahale Hizmeti (Senapred) Metropol Müdürlüğü, başkent Santiago'nun kuzey kesiminde bulunan Quilicura, Colina ve Tiltil bölgeleri için acil durumun devam ettiğini belirtti.Şubat ayındaki orman yangını felaketinde 130'dan fazla kişi öldüŞili'de Şubat ayında başlayan orman yangınları kısa sürede ülkenin birçok bölgesine yayıldı ve ülke tarihine bir doğal felkaet olarak geçti. Orman yangınları yerleşim yerine sıçrayarak konutların yanı sıra Valparaíso'daki hastaneler, huzurevleri ve otobüs terminalleri gibi altyapıyı da yok etti. Komşu ülkeler ve ülkelerden uluslararası ekipler, orman yangınlarıyla savaşta Şili'ye destek çıktı. Günlerce söndürülemeyen yangınlarda 130'dan fazla kişi hayatını kaybetti. Ülkede ölenlerin anısına 2 günlük yas ilan edilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/kaliforniyada-orman-yangini-bolgeden-10-bin-kisi-tahliye-edildi-1090157009.html
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santiago, şili, orman yangını
santiago, şili, orman yangını

Şili'de orman yangınları geri döndü: Yangın yerleşim yerlerini tehdit ediyor

12:52 26.12.2024
© Fotoğraf : Şili afet ulusal bilgi sosyal medya hesabıŞili'de orman yangınları geri döndü: Bazı yerlerde yangın yerleşim yerlerine sıçradı
Şili'de orman yangınları geri döndü: Bazı yerlerde yangın yerleşim yerlerine sıçradı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2024
© Fotoğraf : Şili afet ulusal bilgi sosyal medya hesabı
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Şili'de Şubat ayındaki orman yangını felaketi sonrası ülke bir kez daha orman yangınlarıyla savaşıyor. Başkent Santiago'nun yakınlarındaki yerleşim yerlerini tehdit eden orman yangınları için bölgede en üst seviye tehdidi simgeleyen 'Kırmızı Alarm' ilan edildi.
Şili'de başkent Santiago bölgesinde başlayan orman yangınları hızla yayılıyor. Otlak alan ve ağaçları etkileyen yangın, yaklaşık 200 metre mesafede bulunan konutlar için şimdiden tehlike oluşturuyor. Yangınla mücadele edildiğini duyuran yetkililer, koşullar gerektirdiği sürece yangında üst seviye tehdidi ifade eden 'Kırmızı Alarmın' yürürlükte kalacağını belirtti.
Şili Ulusal Afet Önleme ve Müdahale Hizmeti (Senapred) Metropol Müdürlüğü, başkent Santiago'nun kuzey kesiminde bulunan Quilicura, Colina ve Tiltil bölgeleri için acil durumun devam ettiğini belirtti.

Şubat ayındaki orman yangını felaketinde 130'dan fazla kişi öldü

Şili'de Şubat ayında başlayan orman yangınları kısa sürede ülkenin birçok bölgesine yayıldı ve ülke tarihine bir doğal felkaet olarak geçti. Orman yangınları yerleşim yerine sıçrayarak konutların yanı sıra Valparaíso'daki hastaneler, huzurevleri ve otobüs terminalleri gibi altyapıyı da yok etti. Komşu ülkeler ve ülkelerden uluslararası ekipler, orman yangınlarıyla savaşta Şili'ye destek çıktı. Günlerce söndürülemeyen yangınlarda 130'dan fazla kişi hayatını kaybetti. Ülkede ölenlerin anısına 2 günlük yas ilan edilmişti.
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