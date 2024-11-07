https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/kaliforniyada-orman-yangini-bolgeden-10-bin-kisi-tahliye-edildi-1090157009.html
Kaliforniya'da orman yangını: Bölgeden 10 bin kişi tahliye edildi
Kaliforniya'da orman yangını: Bölgeden 10 bin kişi tahliye edildi
Sputnik Türkiye
Amerika Birleşik Devletleri Kaliforniya Eyaleti'nde bulunan dağlarda çıkan orman yangınında söndürme çalışmalarının kaldığı yerden devam ettiği açıklandı... 07.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-07T22:57+0300
2024-11-07T22:57+0300
2024-11-07T23:01+0300
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ABD'de Kaliforniya'nın kuzeybatısında başlayan orman yangınının rüzgarın etkisi ile yayıldığı ifade edildi.Los Angeles şehrine yakın noktada başlayan orman yangını rüzgarın etkisi ile yayıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nde meydana gelen yangında 10 bin kişi tahliye edilirken 800 itfaiye görevlisi alevlere müdahaleye devam ediyor. Kaliforniyalı yetkililer Santa Ana rüzgarları nedeniyle yangının şiddetlendiğini ve bölgede bulunan 14 bin kişiye uyarı yapıldığını açıkladı. Yangının 5 saatte 41 km ilerlediği açıklanırken bölgede bulunan okulların tatil edildiği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/bursada-orman-yangini-ekipler-mudahale-ediyor-1090144877.html
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amerikalı, kuzey amerika, yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, yangın alarmı, yangın felaketi, los angeles, california
Kaliforniya'da orman yangını: Bölgeden 10 bin kişi tahliye edildi
22:57 07.11.2024 (güncellendi: 23:01 07.11.2024)
Amerika Birleşik Devletleri Kaliforniya Eyaleti'nde bulunan dağlarda çıkan orman yangınında söndürme çalışmalarının kaldığı yerden devam ettiği açıklandı. Bölgede bulunan 10 bin kişinin tahliye edildiği belirtilirken 800 itfaiye görevlisi alevlerle mücadele ediyor.
ABD'de Kaliforniya'nın kuzeybatısında başlayan orman yangınının rüzgarın etkisi ile yayıldığı ifade edildi.
Los Angeles şehrine yakın noktada başlayan orman yangını rüzgarın etkisi ile yayıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nde meydana gelen yangında 10 bin kişi tahliye edilirken 800 itfaiye görevlisi alevlere müdahaleye devam ediyor. Kaliforniyalı yetkililer Santa Ana rüzgarları nedeniyle yangının şiddetlendiğini ve bölgede bulunan 14 bin kişiye uyarı yapıldığını açıkladı. Yangının 5 saatte 41 km ilerlediği açıklanırken bölgede bulunan okulların tatil edildiği belirtildi.