https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/narin-guran-cinayeti-davasinda-karar-cikacak-mi-israrli-soru-uzerine-coban-aglamaya-basladi-1092050437.html

Narin Güran cinayeti davasında karar çıkacak mı? Israrlı sorular üzerine çoban ağlamaya başladı

Narin Güran cinayeti davasında karar çıkacak mı? Israrlı sorular üzerine çoban ağlamaya başladı

Sputnik Türkiye

Diyarbakır’da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran’ın davasında ikinci duruşması yapılıyor. 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle yargılandığı davada, sanık... 26.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-26T12:09+0300

2024-12-26T12:09+0300

2024-12-26T12:09+0300

türkiye

narin güran

salim güran

çoban

nevzat bahtiyar

mahkeme

duruşma

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8 yaşındaki Narin Güran cinayeti davasının ikinci duruşmasında bugün karar çıkması bekleniyor. Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, tutuklu sanık Ramazan Atasoy, olay günü ve sonrasına ilişkin ifadesinde çelişkili beyanlarda bulundu.Atasoy, olay günü köydeki tarlada olduğunu belirterek, “Salim Güran tarlaya sabah saatlerinde geldi, bir süre kaldıktan sonra ayrıldı. Akşam üstü yine geldi. O sırada birlikte çay içtik ve yemek yedik. Akşam 18.00 civarı Salim üstünü değiştirmek için yanımızdan ayrıldı” dedi.Mahkeme Başkanı’nın, telefon görüşme saatleriyle ifadesi arasındaki çelişkileri sorması üzerine Atasoy, “Salim kısa süreliğine kıyafetini değiştirmeye gitmişti, saatleri tam hatırlayamıyorum” şeklinde yanıt verdi.Mahkeme Başkanı, Atasoy’a, tutuklandığı günkü beyanlarında Salim Güran’ın ıslak ayakkabıları ve kıyafetlerinden bahsettiğini hatırlattı. Atasoy ise “Böyle bir şey söylediğimi hatırlamıyorum. Salim’in ayakkabılarının ya da kıyafetlerinin ıslak olduğunu fark etmedim” dedi.Savcının, Atasoy’a soruşturma sürecinde saatlerle ilgili telkinde bulunulup bulunulmadığını sorması üzerine, sanık “Kimse bana saatlerle ilgili bir şey söylemedi. O gün tarlada kardeşimle birlikteydik” ifadelerini kullandı.Tanık Çoban Ahmet ifade verdi, ağlamaya başladıDuruşmada tanık olarak dinlenen çoban Ahmet A., olay günü Narin Güran’ı görmediğini söyledi. Tanık, Güran ailesinin evinde bir kalabalık görmediğini ve yabancı bir araçla karşılaşmadığını belirtti. Savcının ısrarlı soruları üzerine Ahmet A. gözyaşlarına hakim olamadı.Dava dosyasına giren aile toplantısı görüntüsüne ilişkin, o gün orada kendisine herhangi birine denk gelip gelmediği sorusu yöneltildiğini söyleyen Ahmet A., “‘Yabancı araba gördün mü’ diye sordular. Ben de görmediğimi söyledim.” dedi.O gece dövüldüğünü anlatan Ahmet A., “Allah hakkımızı bırakmasın. Ben hiç bir şey görmedim.” şeklinde konuştu.Çoban Ahmet A.’nın ifadesi şöyle devam etti:Mahkeme Başkanı: Enes’in yanımda bir kız gördün mü?Ahmet A.: Görmedim."SANA BASKI YAPAN OLDU MU?"Mahkeme Başkanı: Olaydan sonra sana baskı yapan oldu mu?Ahmet A.: O günden sonra beni tehdit eden olmadı.Mahkeme Başkanı: Sana ifade verme konusunda baskı oldu mu ?Ahmet A: Baskı olmadı. Olay günü Narin’i görmedim.Savcı: Maaşını kimden alıyorsun? Nevzat ile Salim’in arası nasıldı?Ahmet A: Kardeş gibiydiler.ISRARLI SORULAR AĞLATTIAhmet A., savcı ile avukatın ısrarlı soruları üzerine ağlamaya başladı. Bu sırada tartışma yaşandı.Bunun üzerine mahkeme başkanı, avukatları uyardı.Aile toplantısı görüntüleri tartışma yarattıDuruşmada, Güran ailesinin bir toplantısına ilişkin video görüntüleri izletildi. Aile avukatları, bu görüntülerin dava dosyasına dahil edilmesine itiraz ederek, yasal olmadığını savundu.Görüntülere dair sorulan sorular sırasında çoban Ahmet A., “Toplantıda bulunmadım, yabancı bir araba görmedim” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/narin-guran-cinayeti-davasinda-buyuk-gun-gozler-diyarbakira-cevrildi-2-durusmada-karar-bekleniyor-1092038437.html

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narin güran, salim güran, çoban, nevzat bahtiyar, mahkeme, duruşma