https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/rusyada-ust-duzey-askeri-yetkililere-saldiri-hazirligi-yapan-kisiler-yakalandi-1092040821.html

Rusya’da üst düzey askeri yetkililere saldırı hazırlığı yapan dört kişi yakalandı

Rusya’da üst düzey askeri yetkililere saldırı hazırlığı yapan dört kişi yakalandı

Sputnik Türkiye

Rusya’da, özel askeri harekat bölgesinde görev yapan üst düzey askeri yetkililere ve yakınlarına yönelik Ukrayna istihbarat servisleri tarafından hazırlanan... 26.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-26T09:33+0300

2024-12-26T09:33+0300

2024-12-26T09:42+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

rusya federal güvenlik servisi (fsb)

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rusya savunma bakanlığı

patlayıcı

saldırı

terör

moldova

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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), düzenlenen bir operasyonla, Ukrayna istihbarat servisi adına saldırı hazırlığı yapan dört kişinin gözaltına alındığını duyurdu.FSB’nin yaptığı açıklamada, saldırganların Rusya Savunma Bakanlığı’nın bir üst düzey yetkilisini bomba yerleştirilen otomobilin içinde patlatmayı planladığı, bu amaçla Ukrayna’dan Moldova ve Gürcistan üzerinden transitle Moskova’ya “sınır dışı edilen bir kişi kılığında” bir ajanın geldiği aktarıldı.Ukraynalı istihbarat mensuplarının, Savunma Bakanlığı'nda görevli bir başka üst düzey askeri yetkiliyi, içinde belgeler bulunan bir klasör süsü verilmiş bombayla havaya uçurmayı planladığı ifade edilen açıklamada, Kiev'in talimatıyla söz konusu patlayıcıyı teslim etmeye hazırlanan iki Rusya vatandaşının gözaltına alındığı kaydedildi.Ukrayna istihbaratı için Savunma Bakanlığı'nın üst düzey askeri yetkililerinin ve yakınlarının ikamet ve çalışma yerleri hakkında istihbarat toplama çalışması yapan bir Moskova sakininin tespit edilip gözaltına alındığı bildirildi. Bu kişinin de saldırı hazırlığının yapılması için küratörlerine fotoğraf ve video materyalleri gönderdiği belirtildi.Gözaltına alınan söz konusu dört kişinin ömür boyu hapis cezası alabileceği kaydedildi.Bomba bileşenlerinin, Ukrayna istihbarat servisleri tarafından elektrikli aletler, elektronik aletler ve araba parçaları içinde Rusya'ya ulaştırıldığı ifade edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/rusya-savunma-bakanligi-ulkenin-uc-bolgesinde-gece-5-ukrayna-ihasi-imha-edildi-1092038260.html

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rusya, ukrayna, rusya federal güvenlik servisi (fsb), fsb, rusya savunma bakanlığı, patlayıcı, saldırı, terör, moldova, gürcistan