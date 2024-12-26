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Sel safari istasyonunu vurdu, onlarca ATV kayıp
Sel safari istasyonunu vurdu, onlarca ATV kayıp
Sputnik Türkiye
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 13 bin metrekare alan üzerinde kurulu ATV safari tesisinde bulunan 120 adet ATV'den 40 tanesi sel sularına kapılarak kayboldu... 26.12.2024, Sputnik Türkiye
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde 13 bin metrekare alan üzerinde kurulu ATV safari tesisinde bulunan 120 adet ATV'den 40 tanesi sel sularına kapılarak kayboldu.Turuncu alarmın sonrasında dün Manavgat genelinde etkili olan sağanak yağmur ve sel, ATV safari parkını da vurdu. Bucak Şıhlar Mahallesi'nde bulunan safari parktaki 120 adet ATV'den 40 tanesi sel sularına kapıldı. ATV safari tesisin sahibi ve çalışanları traktör ve kepçelerle çevredeki dereleri kontrol ederek bulabildikleri ATV'leri römorka yükleyerek tesise getiriyor.İşletme sahibi Ahmet Cem Kartal, 2021 yılında meydana gelen Cumhuriyet tarihinin en büyük yangını olan Manavgat yangınında tesisin tamamen yandığını, 130-140 tane ATV'nin küle döndüğünü belirterek, “Çarşamba günü Manavgat genelinde etkili olan şiddetli yağmurla birlikte bir anda arka tarafımızda bulunan tepeden gelen sel suları tesisimizi yerle bir etti. Tesisimizde bulunan 120 adet ATV'den 40 tanesi sel sularına kapılarak kayboldu. Buradakilerin de tamamı sel sularının ardından görüldüğü gibi çamur deryasının içerisinde zarar görmüş durumda. ATV'lerin 1 tanesinin şu an piyasa değeri 150 bin lira. Tesisimizdeki toplam zarar 10 milyon liranın üzerinde. Daha yangının açtığı yaraları saramadan böyle bir olayla karşılaştık" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/istanbulda-kar-antalyada-sel-izmirde-firtina-alarmi-meteorolojiden-uyari-geldi-kuvvetli-yagis-1092036054.html
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sel, antalya, atv
sel, antalya, atv

Sel safari istasyonunu vurdu, onlarca ATV kayıp

16:59 26.12.2024
© ARİF KAPLAN-AW358423Sel safari istasyonunu vurdu, onlarca ATV kayıp
Sel safari istasyonunu vurdu, onlarca ATV kayıp - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2024
© ARİF KAPLAN-AW358423
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde 13 bin metrekare alan üzerinde kurulu ATV safari tesisinde bulunan 120 adet ATV'den 40 tanesi sel sularına kapılarak kayboldu. 2021 yılındaki yangında tüm araçlarının yandığını belirten Ahmet Cem Kartal, dün yaşanan sel felaketinin faturasının 10 milyon liranın üzerinde olduğunu söyledi.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 13 bin metrekare alan üzerinde kurulu ATV safari tesisinde bulunan 120 adet ATV'den 40 tanesi sel sularına kapılarak kayboldu.
Turuncu alarmın sonrasında dün Manavgat genelinde etkili olan sağanak yağmur ve sel, ATV safari parkını da vurdu. Bucak Şıhlar Mahallesi'nde bulunan safari parktaki 120 adet ATV'den 40 tanesi sel sularına kapıldı. ATV safari tesisin sahibi ve çalışanları traktör ve kepçelerle çevredeki dereleri kontrol ederek bulabildikleri ATV'leri römorka yükleyerek tesise getiriyor.
İşletme sahibi Ahmet Cem Kartal, 2021 yılında meydana gelen Cumhuriyet tarihinin en büyük yangını olan Manavgat yangınında tesisin tamamen yandığını, 130-140 tane ATV'nin küle döndüğünü belirterek, “Çarşamba günü Manavgat genelinde etkili olan şiddetli yağmurla birlikte bir anda arka tarafımızda bulunan tepeden gelen sel suları tesisimizi yerle bir etti. Tesisimizde bulunan 120 adet ATV'den 40 tanesi sel sularına kapılarak kayboldu. Buradakilerin de tamamı sel sularının ardından görüldüğü gibi çamur deryasının içerisinde zarar görmüş durumda. ATV'lerin 1 tanesinin şu an piyasa değeri 150 bin lira. Tesisimizdeki toplam zarar 10 milyon liranın üzerinde. Daha yangının açtığı yaraları saramadan böyle bir olayla karşılaştık" dedi.
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