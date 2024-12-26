https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/rusya-savunma-bakanligi-ulkenin-uc-bolgesinde-gece-5-ukrayna-ihasi-imha-edildi-1092038260.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ülkenin üç bölgesinde gece 5 Ukrayna İHA’sı imha edildi
Rusya Savunma Bakanlığı: Ülkenin üç bölgesinde gece 5 Ukrayna İHA’sı imha edildi
Sputnik Türkiye
Rusya hava savunma güçlerinin dün gece Volgograd, Voronej ve Belgorod bölgelerinde Ukrayna ordusuna ait 5 uçak tipi insansız hava aracını (İHA) tespit ederek... 26.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-26T07:50+0300
2024-12-26T07:50+0300
2024-12-26T08:10+0300
ukrayna krizi
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rusya savunma bakanlığı
rus ordusu
hava savunma
hava savunma sistemi
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ukrayna ordusu
insansız hava aracı (iha)
iha
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Kiev rejimi uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırıları gerçekleştirme girişimlerine devam ediyor.Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, “Görev başındaki hava savunma sistemleri geçen gece boyunca beş Ukrayna İHA’sını imha etti” ifadesine yer verildi.İHA’ların üçü Volgograd Bölgesi’nde, biri Voronej Bölgesi’nde ve biri Belgorod Bölgesi’nde vuruldu.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve iç bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/ukraynali-milletvekili-ukraynada-askerlerin-terhis-islemi-gerceklesmeyecek-1092034035.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, hava savunma, hava savunma sistemi, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), iha, volgograd, voronej, belgorod
Rusya Savunma Bakanlığı: Ülkenin üç bölgesinde gece 5 Ukrayna İHA’sı imha edildi
07:50 26.12.2024 (güncellendi: 08:10 26.12.2024)
Rusya hava savunma güçlerinin dün gece Volgograd, Voronej ve Belgorod bölgelerinde Ukrayna ordusuna ait 5 uçak tipi insansız hava aracını (İHA) tespit ederek vurduğu belirtildi.
Kiev rejimi uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırıları gerçekleştirme girişimlerine devam ediyor.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, “Görev başındaki hava savunma sistemleri geçen gece boyunca beş Ukrayna İHA’sını imha etti” ifadesine yer verildi.
İHA’ların üçü Volgograd Bölgesi’nde, biri Voronej Bölgesi’nde ve biri Belgorod Bölgesi’nde vuruldu.
Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve iç bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor.