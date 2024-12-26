https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/rusya-savunma-bakanligi-ulkenin-uc-bolgesinde-gece-5-ukrayna-ihasi-imha-edildi-1092038260.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Ülkenin üç bölgesinde gece 5 Ukrayna İHA’sı imha edildi

Rusya Savunma Bakanlığı: Ülkenin üç bölgesinde gece 5 Ukrayna İHA’sı imha edildi

Sputnik Türkiye

Rusya hava savunma güçlerinin dün gece Volgograd, Voronej ve Belgorod bölgelerinde Ukrayna ordusuna ait 5 uçak tipi insansız hava aracını (İHA) tespit ederek... 26.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-26T07:50+0300

2024-12-26T07:50+0300

2024-12-26T08:10+0300

ukrayna krizi

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rus ordusu

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ukrayna

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insansız hava aracı (iha)

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Kiev rejimi uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırıları gerçekleştirme girişimlerine devam ediyor.Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, “Görev başındaki hava savunma sistemleri geçen gece boyunca beş Ukrayna İHA’sını imha etti” ifadesine yer verildi.İHA’ların üçü Volgograd Bölgesi’nde, biri Voronej Bölgesi’nde ve biri Belgorod Bölgesi’nde vuruldu.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve iç bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor.

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