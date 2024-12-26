https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/israil-gazzede-canli-yayin-aracini-vurdu-5-gazeteci-hayatini-kaybetti-1092042277.html
İsrail, Gazze'de canlı yayın aracını vurdu: 5 gazeteci hayatını kaybetti
İsrail, Gazze'de canlı yayın aracını vurdu: 5 gazeteci hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Gazze Şeridi'nde ayrım gözetmeksizin saldırılarına devam eden İsrail ordusunun saldırılarında hayatını kaybeden gazetecilerin sayısı 201'e yükseldi. 26.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-26T10:20+0300
2024-12-26T10:20+0300
2024-12-26T10:20+0300
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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde El-Kuds el-Yevm televizyonuna ait canlı yayın aracını vurdu.Gazze'deki hükümetin açıklamasına göre Nuseyrat Mülteci Kampı'nda El-Kuds el-Yevm televizyonuna ait canlı yayın aracına yönelik saldırı sonucunda 5 gazeteci hayatını kaybetti.Hayatını kaybedenlerin gazeteciler Faysal Ebu el-Kumsan, İbrahim eş-Şeyh Ali, Muhammed el-Leda ve Fadi Hassune ile foto muhabiri Eymen el-Cedy olduğu bildirildi.Son saldırıyla beraber 7 Ekim 2023'ten beri Gazze'de İsrail tarafından düzenlenen saldırılarda öldürülen gazeteci sayısı 201 oldu.Saldırının en güçlü şekilde kınandığı açıklamada, Uluslararası Gazeteciler Federasyonu, Arap Gazeteciler Federasyonu ve dünyanın tüm ülkelerindeki gazetecilik kuruluşlarına Gazze Şeridi'ndeki Filistinli gazetecilere ve medya çalışanlarına yönelik bu sistematik suçları kınamaları çağrısında bulunuldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/enag-baskani-emekli-ve-memur-maas-zammi-oranini-acikladi-1092041524.html
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uluslararası gazeteciler federasyonu, ortadoğu, gazze, israil, gazze şeridi, filistin, israil-filistin, gazeteci, gazeteci cinayeti, gazeteci ölümü, öldürülen gazeteci, nuseyrat mülteci kampı, israil ordusu, israil ordusu (idf)
İsrail, Gazze'de canlı yayın aracını vurdu: 5 gazeteci hayatını kaybetti
Gazze Şeridi'nde ayrım gözetmeksizin saldırılarına devam eden İsrail ordusunun saldırılarında hayatını kaybeden gazetecilerin sayısı 201'e yükseldi.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde El-Kuds el-Yevm televizyonuna ait canlı yayın aracını vurdu.
Gazze'deki hükümetin açıklamasına göre Nuseyrat Mülteci Kampı'nda El-Kuds el-Yevm televizyonuna ait canlı yayın aracına yönelik saldırı sonucunda 5 gazeteci hayatını kaybetti.
Hayatını kaybedenlerin gazeteciler Faysal Ebu el-Kumsan, İbrahim eş-Şeyh Ali, Muhammed el-Leda ve Fadi Hassune ile foto muhabiri Eymen el-Cedy olduğu bildirildi.
Son saldırıyla beraber 7 Ekim 2023'ten beri Gazze'de İsrail tarafından düzenlenen saldırılarda öldürülen gazeteci sayısı 201 oldu.
Saldırının en güçlü şekilde kınandığı açıklamada, Uluslararası Gazeteciler Federasyonu, Arap Gazeteciler Federasyonu ve dünyanın tüm ülkelerindeki gazetecilik kuruluşlarına Gazze Şeridi'ndeki Filistinli gazetecilere ve medya çalışanlarına yönelik bu sistematik suçları kınamaları çağrısında bulunuldu.