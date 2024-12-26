İsrail, Gazze'de canlı yayın aracını vurdu: 5 gazeteci hayatını kaybetti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde El-Kuds el-Yevm televizyonuna ait canlı yayın aracını vurdu.



Gazze'deki hükümetin açıklamasına göre Nuseyrat Mülteci Kampı'nda El-Kuds el-Yevm televizyonuna ait canlı yayın aracına yönelik saldırı sonucunda 5 gazeteci hayatını kaybetti.



Hayatını kaybedenlerin gazeteciler Faysal Ebu el-Kumsan, İbrahim eş-Şeyh Ali, Muhammed el-Leda ve Fadi Hassune ile foto muhabiri Eymen el-Cedy olduğu bildirildi.



Son saldırıyla beraber 7 Ekim 2023'ten beri Gazze'de İsrail tarafından düzenlenen saldırılarda öldürülen gazeteci sayısı 201 oldu.



Saldırının en güçlü şekilde kınandığı açıklamada, Uluslararası Gazeteciler Federasyonu, Arap Gazeteciler Federasyonu ve dünyanın tüm ülkelerindeki gazetecilik kuruluşlarına Gazze Şeridi'ndeki Filistinli gazetecilere ve medya çalışanlarına yönelik bu sistematik suçları kınamaları çağrısında bulunuldu.