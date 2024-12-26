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Putin: Avrasya Ekonomik Birliği, çok kutuplu dünyanın bağımsız merkezlerinden biri
Putin: Avrasya Ekonomik Birliği, çok kutuplu dünyanın bağımsız merkezlerinden biri
Sputnik Türkiye
AEB'nin çok kutuplu dünyanın bağımsız merkezlerinden biri olduğunu belirten Putin, Rusya'nın Avrasya'daki ortaklarıyla karşılıklı yarar sağlayan çok yönlü... 26.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-26T15:22+0300
2024-12-26T15:22+0300
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrasya Ekonomik Birliği'nin (AEB) çok kutuplu dünyanın bağımsız merkezlerinden biri olarak kendini kanıtladığını söyledi.Rusya'nın Leningrad Bölgesi'nde St. Petersburg kenti yakınlarında düzenlenen AEB Avrasya Yüksek Ekonomi Konseyi toplantısının açılış konuşmasını yapan Putin, "Birliğimiz, kurulmakta olan çok kutuplu dünyanın bağımsız ve kendi kendine yeten merkezlerinden biri olarak kendini kanıtladı ve dinamik bir şekilde gelişmeye devam ediyor" dedi.AEB'nin faaliyetlerinin ticaret ve yatırım alışverişlerinin genişlemesine, iş bağlantılarının artmasına, işbirliği bağlarının derinleşmesine katkıda bulunduğunu anlatan Putin, "En önemlisi de, entegrasyon etkileşimi, birliğimizin katılımcılarının her birine gerçek faydalar sağlıyor. AEB kapsamındaki işbirliği, birliğe üye ülkelerin ekonomilerinin istikrarlı, sürdürülebilir büyümesinin ve vatandaşların refahının sağlanmasına yardımcı oluyor" diye konuştu.Rusya'nın Avrasya'daki ortaklarıyla karşılıklı yarar sağlayan çok yönlü işbirliğine büyük değer verdiğinin de altını çizen Devlet Başkanı, birliği tam teşekküllü güçlendirmek için ortak çalışmaları yoğunlaştırmaya içtenlikle ilgi duyduklarını vurguladı.Rusya, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan ve Ermenistan AEB'ye üye ülkeler. Leningrad Bölgesi'ndeki toplantıya Putin'in yanı sıra Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Devlet Başkanı Sadır Caparov bizzat katılırken, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan video bağlantısı yöntemiyle iştirak etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/israil-gazzede-canli-yayin-aracini-vurdu-5-gazeteci-hayatini-kaybetti-1092042277.html
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petersburg, avrasya, avrasya ekonomik birliği (aeb), rusya, vladimir putin, st. petersburg, leningrad, belarus, kazakistan, kırgızistan, ermenistan
petersburg, avrasya, avrasya ekonomik birliği (aeb), rusya, vladimir putin, st. petersburg, leningrad, belarus, kazakistan, kırgızistan, ermenistan

Putin: Avrasya Ekonomik Birliği, çok kutuplu dünyanın bağımsız merkezlerinden biri

15:22 26.12.2024
© Sputnik / Гавриил Григоров / Multimedya arşivine gidinПрезидент Владимир Путин принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета
Президент Владимир Путин принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2024
© Sputnik / Гавриил Григоров
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AEB'nin çok kutuplu dünyanın bağımsız merkezlerinden biri olduğunu belirten Putin, Rusya'nın Avrasya'daki ortaklarıyla karşılıklı yarar sağlayan çok yönlü işbirliğine büyük değer verdiğini vurguladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrasya Ekonomik Birliği'nin (AEB) çok kutuplu dünyanın bağımsız merkezlerinden biri olarak kendini kanıtladığını söyledi.

Rusya'nın Leningrad Bölgesi'nde St. Petersburg kenti yakınlarında düzenlenen AEB Avrasya Yüksek Ekonomi Konseyi toplantısının açılış konuşmasını yapan Putin, "Birliğimiz, kurulmakta olan çok kutuplu dünyanın bağımsız ve kendi kendine yeten merkezlerinden biri olarak kendini kanıtladı ve dinamik bir şekilde gelişmeye devam ediyor" dedi.

AEB'nin faaliyetlerinin ticaret ve yatırım alışverişlerinin genişlemesine, iş bağlantılarının artmasına, işbirliği bağlarının derinleşmesine katkıda bulunduğunu anlatan Putin, "En önemlisi de, entegrasyon etkileşimi, birliğimizin katılımcılarının her birine gerçek faydalar sağlıyor. AEB kapsamındaki işbirliği, birliğe üye ülkelerin ekonomilerinin istikrarlı, sürdürülebilir büyümesinin ve vatandaşların refahının sağlanmasına yardımcı oluyor" diye konuştu.

Rusya'nın Avrasya'daki ortaklarıyla karşılıklı yarar sağlayan çok yönlü işbirliğine büyük değer verdiğinin de altını çizen Devlet Başkanı, birliği tam teşekküllü güçlendirmek için ortak çalışmaları yoğunlaştırmaya içtenlikle ilgi duyduklarını vurguladı.

Rusya, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan ve Ermenistan AEB'ye üye ülkeler. Leningrad Bölgesi'ndeki toplantıya Putin'in yanı sıra Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Devlet Başkanı Sadır Caparov bizzat katılırken, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan video bağlantısı yöntemiyle iştirak etti.
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