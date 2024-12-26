https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/putin-avrasya-ekonomik-birligi-cok-kutuplu-dunyanin-bagimsiz-merkezlerinden-biri-1092061620.html

Putin: Avrasya Ekonomik Birliği, çok kutuplu dünyanın bağımsız merkezlerinden biri

Putin: Avrasya Ekonomik Birliği, çok kutuplu dünyanın bağımsız merkezlerinden biri

Sputnik Türkiye

AEB'nin çok kutuplu dünyanın bağımsız merkezlerinden biri olduğunu belirten Putin, Rusya'nın Avrasya'daki ortaklarıyla karşılıklı yarar sağlayan çok yönlü... 26.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-26T15:22+0300

2024-12-26T15:22+0300

2024-12-26T15:22+0300

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrasya Ekonomik Birliği'nin (AEB) çok kutuplu dünyanın bağımsız merkezlerinden biri olarak kendini kanıtladığını söyledi.Rusya'nın Leningrad Bölgesi'nde St. Petersburg kenti yakınlarında düzenlenen AEB Avrasya Yüksek Ekonomi Konseyi toplantısının açılış konuşmasını yapan Putin, "Birliğimiz, kurulmakta olan çok kutuplu dünyanın bağımsız ve kendi kendine yeten merkezlerinden biri olarak kendini kanıtladı ve dinamik bir şekilde gelişmeye devam ediyor" dedi.AEB'nin faaliyetlerinin ticaret ve yatırım alışverişlerinin genişlemesine, iş bağlantılarının artmasına, işbirliği bağlarının derinleşmesine katkıda bulunduğunu anlatan Putin, "En önemlisi de, entegrasyon etkileşimi, birliğimizin katılımcılarının her birine gerçek faydalar sağlıyor. AEB kapsamındaki işbirliği, birliğe üye ülkelerin ekonomilerinin istikrarlı, sürdürülebilir büyümesinin ve vatandaşların refahının sağlanmasına yardımcı oluyor" diye konuştu.Rusya'nın Avrasya'daki ortaklarıyla karşılıklı yarar sağlayan çok yönlü işbirliğine büyük değer verdiğinin de altını çizen Devlet Başkanı, birliği tam teşekküllü güçlendirmek için ortak çalışmaları yoğunlaştırmaya içtenlikle ilgi duyduklarını vurguladı.Rusya, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan ve Ermenistan AEB'ye üye ülkeler. Leningrad Bölgesi'ndeki toplantıya Putin'in yanı sıra Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Devlet Başkanı Sadır Caparov bizzat katılırken, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan video bağlantısı yöntemiyle iştirak etti.

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