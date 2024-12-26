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Oytun Erbaş'ın asgari ücret yorumu tepki çekti: 'Fakir hayat en sağlıklı hayat'
Oytun Erbaş'ın asgari ücret yorumu tepki çekti: 'Fakir hayat en sağlıklı hayat'
Sputnik Türkiye
'Buket Aydın Soruyor' programına konuk olan Prof. Dr. Oytun Erbaş'ın asgari ücret yorumu sosyal medyada gündem oldu. Erbaş, fakirliğin sağlık açısından faydalı... 26.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-26T00:11+0300
2024-12-26T00:11+0300
2024-12-26T00:14+0300
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oytun erbaş
fakir
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından açıklanan yeni asgari ücret hakkında Prof. Dr. Oytun Erbaş'tan tepki çeken bir yorum geldi.TV100'de yayınlanan 'Buket Aydın Soruyor' programına konuk olan Prof. Dr. Oytun Erbaş'ın asgari ücret yorumu sosyal medyada tepki çekti. Asgari ücret hakkında konuşan Prof. Dr. Oytun Erbaş ''Bakın asgari ücret elli de olsa elli verin yine elli harcar insanlar. Yüz verin yüz harcarlar. Bunun sonu yok ki. Her zaman söylerim fakir hayat en sağlıklı hayat. Yani asgari ücrete üzülmesinler, kendi hayatlarını asgari ücrete göre organize etsinler'' dedi. 'Günün sonunda iki lahmacun yeniyor'Sözlerine devam eden Prof. Dr. Oytun Erbaş ''Sonuçta ülkenin kendi içinde dinamiği var. Sizin de bu dinamik içinde adapte olmanız gerekiyor. Benim arabam yok... Ayakkabılar, yüz tane alsam ne olacaktı? Sonuçta günün sonunda iki lahmacun yeniyor. Üçüncüsünü yemiyorum ben'' şeklinde konuştu.'30 metrekare karavanda yaşayın'30 metrekare karavanda yaşayanları örnek göstererek cümlelerine başlayan Prof. Dr. Oytun Erbaş ''Onların amacı adam olmak. Üç yüz metrekare evim olsun, daha şu olsun, bu olsun, şunu yiyeyim, bunu yapayım. Bunun sonu yok ki. Bugün kuru fasulye de protein, et de protein aynı. Onun için mütevaziliği öğrenmemiz gerekiyor. Bunun sonu yok'' açıklamasında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/prof-dr-canan-karatay-meslekten-men-talebiyle-hakim-karsisina-cikacak-1092028082.html
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oytun erbaş, fakir, fakirlik, asgari ücret, brüt asgari ücret, net asgari ücret, asgari ücret zammı 2025, televizyon, program, buket aydın
oytun erbaş, fakir, fakirlik, asgari ücret, brüt asgari ücret, net asgari ücret, asgari ücret zammı 2025, televizyon, program, buket aydın
Oytun Erbaş'ın asgari ücret yorumu tepki çekti: 'Fakir hayat en sağlıklı hayat'
00:11 26.12.2024 (güncellendi: 00:14 26.12.2024)
'Buket Aydın Soruyor' programına konuk olan Prof. Dr. Oytun Erbaş'ın asgari ücret yorumu sosyal medyada gündem oldu. Erbaş, fakirliğin sağlık açısından faydalı olduğunu belirterek et yerine kuru fasulye yenmesini tavsiye etti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından açıklanan yeni asgari ücret hakkında Prof. Dr. Oytun Erbaş'tan tepki çeken bir yorum geldi.
TV100'de yayınlanan 'Buket Aydın Soruyor' programına konuk olan Prof. Dr. Oytun Erbaş'ın asgari ücret yorumu sosyal medyada tepki çekti. Asgari ücret hakkında konuşan Prof. Dr. Oytun Erbaş ''Bakın asgari ücret elli de olsa elli verin yine elli harcar insanlar. Yüz verin yüz harcarlar. Bunun sonu yok ki. Her zaman söylerim fakir hayat en sağlıklı hayat. Yani asgari ücrete üzülmesinler, kendi hayatlarını asgari ücrete göre organize etsinler'' dedi.
'Günün sonunda iki lahmacun yeniyor'
Sözlerine devam eden Prof. Dr. Oytun Erbaş ''Sonuçta ülkenin kendi içinde dinamiği var. Sizin de bu dinamik içinde adapte olmanız gerekiyor. Benim arabam yok... Ayakkabılar, yüz tane alsam ne olacaktı? Sonuçta günün sonunda iki lahmacun yeniyor. Üçüncüsünü yemiyorum ben'' şeklinde konuştu.
'30 metrekare karavanda yaşayın'
30 metrekare karavanda yaşayanları örnek göstererek cümlelerine başlayan Prof. Dr. Oytun Erbaş ''Onların amacı adam olmak. Üç yüz metrekare evim olsun, daha şu olsun, bu olsun, şunu yiyeyim, bunu yapayım. Bunun sonu yok ki. Bugün kuru fasulye de protein, et de protein aynı. Onun için mütevaziliği öğrenmemiz gerekiyor. Bunun sonu yok'' açıklamasında bulundu.