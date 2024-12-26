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BES'te 72 bin lira devlet katkısı için son 6 gün: Kredi kartıyla ödeme yapanlar dikkat
BES'te 72 bin lira devlet katkısı için son 6 gün: Kredi kartıyla ödeme yapanlar dikkat
Sputnik Türkiye
Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) devlet katkısından tam olarak yararlanmak isteyen katılımcılar için yıl sonu ödemeleri hız kazandı. 2024 için belirlenen... 26.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-26T09:34+0300
2024-12-26T09:34+0300
ekonomi
bes
bireysel emeklilik sistemi (bes)
kredi kartı
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Bireysel Emeklilik Sistemi’nde yıl sonu itibarıyla devlet katkısından tam yararlanmak isteyenler için ödeme dönemi yoğunlaştı. 2024 yılı için toplam 240 bin 30 TL katkı payı yatıran katılımcılar, yüzde 30 oranındaki devlet katkısından 72 bin 9 TL’ye kadar faydalanabiliyor.Hürriyet'in haberine göre, ödemeyi tamamlayan katılımcılar, kısa sürede toplamda 204 bin 30 TL devlet katkısı elde etmiş oluyor. Ancak bu haktan yararlanmak için yılın bitimine kadar ödemelerin yapılması şart.Türkiye Sigorta Birliği verilerine göre, yüzde 30 devlet katkısından tam yararlanabilmek için BES’te en az 10 yıl süreyle kalmak ve 56 yaşını doldurmak gerekiyor. Ancak vefat ya da maluliyet gibi durumlarda bu süre şartı aranmıyor.Sistemde en az 3 yıl kalıp ayrılanlar ise, devlet katkısının belli bir oranından yararlanabiliyor. Bu oran, sistemde kalma süresine bağlı olarak yüzde 15 ila 60 arasında değişiyor.BES’i dondurmuş olanlara fırsatBES sözleşmesini dondurmuş olan katılımcılar da toplamda 240 bin TL’ye kadar katkı payı yatırmaları durumunda devlet katkısından tam olarak yararlanabiliyor. Ancak yılın bitimine az bir süre kaldığı için ödemelerin nakit olarak yapılması gerekiyor.Kredi kartıyla yapılan ödemeler, valör süreleri nedeniyle 2024 yılı içinde hesaplanamayabilir. Bu durum, hak kayıplarına yol açabileceği için dikkat edilmesi gereken önemli bir detay.Katkı payı ödemeleri yıl içinde 240 bin TL’yi aşan katılımcılar, bu yıl için devlet katkısı üst sınırını doldurmuş oluyor. Fazla yapılan ödemeler ise 2025 yılına devrediliyor.Bu durumda, katılımcılar hem geçen yıldan devreden hakları hem de 2025 yılı boyunca yapacakları ödemelerden doğacak devlet katkısından faydalanabilecek.2025 devlet katkısı limiti yükseldiAsgari ücret artışı, 2025 yılı için BES üst limitini de etkiledi. 2025 yılı için toplamda 312 bin 36 TL katkı payı yatıran bir katılımcı, 93 bin 610 lira 80 kuruşluk devlet katkısı alabilecek.Her yıl, devlet katkısı üst limitleri brüt asgari ücrete göre hesaplanıyor. Bu nedenle, asgari ücretteki artış, BES’e yapılacak katkıların ve alınacak devlet desteğinin de artmasına olanak tanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/otvsiz-arac-aliminda-yeni-duzenleme-meclisten-gecti-hangi-araclar-alinabiliyor-1092039997.html
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bes, bireysel emeklilik sistemi (bes), kredi kartı
bes, bireysel emeklilik sistemi (bes), kredi kartı

BES'te 72 bin lira devlet katkısı için son 6 gün: Kredi kartıyla ödeme yapanlar dikkat

09:34 26.12.2024
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Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) devlet katkısından tam olarak yararlanmak isteyen katılımcılar için yıl sonu ödemeleri hız kazandı. 2024 için belirlenen 240 bin 30 TL’lik katkı payını tamamlayanlar, 72 bin 9 TL’lik maksimum devlet katkısını alabilecek. Kredi kartıyla yapılan ödemelere dikkat edilmeli.
Bireysel Emeklilik Sistemi’nde yıl sonu itibarıyla devlet katkısından tam yararlanmak isteyenler için ödeme dönemi yoğunlaştı. 2024 yılı için toplam 240 bin 30 TL katkı payı yatıran katılımcılar, yüzde 30 oranındaki devlet katkısından 72 bin 9 TL’ye kadar faydalanabiliyor.
Hürriyet'in haberine göre, ödemeyi tamamlayan katılımcılar, kısa sürede toplamda 204 bin 30 TL devlet katkısı elde etmiş oluyor. Ancak bu haktan yararlanmak için yılın bitimine kadar ödemelerin yapılması şart.
Türkiye Sigorta Birliği verilerine göre, yüzde 30 devlet katkısından tam yararlanabilmek için BES’te en az 10 yıl süreyle kalmak ve 56 yaşını doldurmak gerekiyor. Ancak vefat ya da maluliyet gibi durumlarda bu süre şartı aranmıyor.
Sistemde en az 3 yıl kalıp ayrılanlar ise, devlet katkısının belli bir oranından yararlanabiliyor. Bu oran, sistemde kalma süresine bağlı olarak yüzde 15 ila 60 arasında değişiyor.

BES’i dondurmuş olanlara fırsat

BES sözleşmesini dondurmuş olan katılımcılar da toplamda 240 bin TL’ye kadar katkı payı yatırmaları durumunda devlet katkısından tam olarak yararlanabiliyor. Ancak yılın bitimine az bir süre kaldığı için ödemelerin nakit olarak yapılması gerekiyor.
Kredi kartıyla yapılan ödemeler, valör süreleri nedeniyle 2024 yılı içinde hesaplanamayabilir. Bu durum, hak kayıplarına yol açabileceği için dikkat edilmesi gereken önemli bir detay.
Katkı payı ödemeleri yıl içinde 240 bin TL’yi aşan katılımcılar, bu yıl için devlet katkısı üst sınırını doldurmuş oluyor. Fazla yapılan ödemeler ise 2025 yılına devrediliyor.
Bu durumda, katılımcılar hem geçen yıldan devreden hakları hem de 2025 yılı boyunca yapacakları ödemelerden doğacak devlet katkısından faydalanabilecek.

2025 devlet katkısı limiti yükseldi

Asgari ücret artışı, 2025 yılı için BES üst limitini de etkiledi. 2025 yılı için toplamda 312 bin 36 TL katkı payı yatıran bir katılımcı, 93 bin 610 lira 80 kuruşluk devlet katkısı alabilecek.
Her yıl, devlet katkısı üst limitleri brüt asgari ücrete göre hesaplanıyor. Bu nedenle, asgari ücretteki artış, BES’e yapılacak katkıların ve alınacak devlet desteğinin de artmasına olanak tanıyor.
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