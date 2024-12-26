https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/narin-guran-cinayeti-davasinda-buyuk-gun-gozler-diyarbakira-cevrildi-2-durusmada-karar-bekleniyor-1092038437.html

Narin Güran cinayeti davasında büyük gün, gözler Diyarbakır'a çevrildi: 2. duruşmada karar bekleniyor

Narin Güran cinayeti davasında büyük gün, gözler Diyarbakır'a çevrildi: 2. duruşmada karar bekleniyor

Sputnik Türkiye

Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran’ın öldürülmesiyle ilgili olarak anne, amca, ağabey ve bir komşunun ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı... 26.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-26T08:33+0300

2024-12-26T08:33+0300

2024-12-26T08:33+0300

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Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran’ın öldürülmesiyle ilgili davada anne Yüksel Güran, amca Salim Güran, ağabey Enes Güran ve komşu Nevzat Bahtiyar ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle bugün 2. kez hakim karşısına çıkacak.21 Ağustos’ta kaybolan Narin’in, 8 Eylül’de Eğertutmaz Deresi’nde bir çuval içinde cansız bedenine ulaşılmıştı. İddianameye göre, sanıklar "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan yargılanıyor.Duruşma öncesi geniş güvenlik önlemleriBugün saat 09.00’da başlayacak olan duruşmada, 1’i tutuklu 3 tanığın dinlenmesi bekleniyor. Adliye çevresinde ve mahkeme salonunda geniş güvenlik önlemleri alındı. Giriş-çıkışlar polis kontrolünde yapılırken, alana girmek isteyenler üst aramasından geçirilecek.Dava süreci nasıl i̇lerledi?21 Ağustos’ta Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolan Narin Güran için başlatılan arama çalışmaları, 19 gün sonra acı bir sonla noktalanmıştı. Cesedi bir dere yatağında çuval içinde, üzeri taşlarla örtülü şekilde bulunmuştu.Olayın ardından gözaltına alınan 23 şüpheliden 12’si tutuklanmış, anne, amca, ağabey ve komşunun yargılandığı dava Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlanmıştı.İddianame ve i̇lk duruşmaCumhuriyet savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 4 sanık hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. İddianame 23 Ekim’de kabul edildi ve 7 Kasım’da ilk duruşma yapıldı.İlk duruşma, 3 gün sürdü. Sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilerek dava 26 Aralık’a ertelendi. Cumhuriyet savcısı, 14 sayfalık mütalaasını celse arasında mahkemeye sundu.Ne bekleniyor?Bugünkü duruşmada kararın açıklanması bekleniyor. Savcının mütalaası, delillerin değerlendirilmesi ve tanık ifadeleri doğrultusunda mahkeme heyetinin nihai kararını verebileceği belirtiliyor.

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