https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/muglada-39-buyuklugunde-deprem-1092075042.html

Muğla'da 4 dakika arayla peş peşe depremler

Muğla'da 4 dakika arayla peş peşe depremler

Sputnik Türkiye

AFAD, saat 21.44'de 3.9 büyüklüğünde, 21.48'de ise 3.5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldiğini açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise depremlerin büyüklüğünü 4.0... 26.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-26T21:54+0300

2024-12-26T21:54+0300

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla Menteşe'de 3.9 büyüklüğünde ve 6.97 kilometre derinlikte bir deprem meydana geldiğini açıkladı. 21.44'deki depremden 4 dakika sonra ise 3.5 büyüklüğünde, 8.5 kilometre derinliğinde deprem daha kayıtlara geçti.Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise depremlerden ilki Muğla Karacaören'de 4.0 büyüklüğünde ikincisi de 3.6 büyüklüğünde yaşandı. Derinliklerse 8.0 ve 8.5 kilometre olarak kaydedildi.

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muğla

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