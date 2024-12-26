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Muğla'da 4 dakika arayla peş peşe depremler
Muğla'da 4 dakika arayla peş peşe depremler
Sputnik Türkiye
AFAD, saat 21.44'de 3.9 büyüklüğünde, 21.48'de ise 3.5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldiğini açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise depremlerin büyüklüğünü 4.0... 26.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-26T21:54+0300
2024-12-26T21:54+0300
2024-12-26T22:05+0300
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla Menteşe'de 3.9 büyüklüğünde ve 6.97 kilometre derinlikte bir deprem meydana geldiğini açıkladı. 21.44'deki depremden 4 dakika sonra ise 3.5 büyüklüğünde, 8.5 kilometre derinliğinde deprem daha kayıtlara geçti.Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise depremlerden ilki Muğla Karacaören'de 4.0 büyüklüğünde ikincisi de 3.6 büyüklüğünde yaşandı. Derinliklerse 8.0 ve 8.5 kilometre olarak kaydedildi.
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muğla, deprem, son dakika, afad
muğla, deprem, son dakika, afad
Muğla'da 4 dakika arayla peş peşe depremler
21:54 26.12.2024 (güncellendi: 22:05 26.12.2024)
AFAD, saat 21.44'de 3.9 büyüklüğünde, 21.48'de ise 3.5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldiğini açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise depremlerin büyüklüğünü 4.0 ve 3.6 olarak belirledi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla Menteşe'de 3.9 büyüklüğünde ve 6.97 kilometre derinlikte bir deprem meydana geldiğini açıkladı. 21.44'deki depremden 4 dakika sonra ise 3.5 büyüklüğünde, 8.5 kilometre derinliğinde deprem daha kayıtlara geçti.
Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise depremlerden ilki Muğla Karacaören'de 4.0 büyüklüğünde ikincisi de 3.6 büyüklüğünde yaşandı. Derinliklerse 8.0 ve 8.5 kilometre olarak kaydedildi.