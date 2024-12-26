https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/ispartada-39-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-1092069005.html
AFAD duyurdu: Isparta'da deprem
AFAD duyurdu: Isparta'da deprem
Sputnik Türkiye
Isparta'nın Yalvaç ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 26.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-26T18:25+0300
2024-12-26T18:25+0300
2024-12-26T18:29+0300
son depremler
isparta
afad
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/06/1090079281_15:0:575:315_1920x0_80_0_0_b5926dfe59b9ce24dc1b3194b47e0ec6.jpg
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.00'de merkez üssü Isparta'nın Yalvaç ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 10,11 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/depremde-72-kisinin-oldugu-grand-isias-hotele-iliskin-davada-karar-aciklandi-1091996227.html
isparta
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/06/1090079281_85:0:505:315_1920x0_80_0_0_0422f6c7adf2610c369b58458a6a11df.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
isparta, afad
AFAD duyurdu: Isparta'da deprem
18:25 26.12.2024 (güncellendi: 18:29 26.12.2024)
Isparta'nın Yalvaç ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.00'de merkez üssü Isparta'nın Yalvaç ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 10,11 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.